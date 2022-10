Pipelines vs. USA – Vorsatz, Motiv und Mittel: Menschen, die in US-Gefängnissen lebenslange Haftstrafen verbüßen, wurden schon aus schwächeren Gründen als den Indizien gegen Washington für den Angriff auf die Nord Stream-Pipelines verurteilt. – Von Scott Ritter (Consortium News)

https://consortiumnews.com/2022/10/12/scott-ritter-pipelines-v-usa/

Indizienbeweise können ebenso wie direkte Beweise verwendet werden, um den Tatbestand eines Verbrechens, das Vorliegen oder die Begehung bestimmter Handlungen und den Vorsatz oder den Geisteszustand eines Angeklagten nachzuweisen. Um eine Verurteilung zu erwirken, muss ein Staatsanwalt im Allgemeinen zweifelsfrei nachweisen, dass ein Angeklagter eine bestimmte Handlung begangen hat und dass der Angeklagte mit einem bestimmten Vorsatz gehandelt hat.

Nord Stream 1 ist ein multinationales Projekt, das von der in der Schweiz ansässigen Nord Stream AG betrieben wird. Es soll jährlich rund 55 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas nach Europa liefern, indem es durch zwei 1.224 Kilometer lange, unter der Ostsee verlegte Pipelines direkt von Russland zu einem deutschen Knotenpunkt transportiert wird, von dem aus das Gas an andere europäische Verbraucher verteilt werden soll.

Die erste der beiden Pipelines wurde im Juni 2011 fertiggestellt und begann im November 2011 mit der Gasversorgung. Die zweite wurde im April 2012 fertiggestellt und begann im Oktober 2012 mit der Gasversorgung. Der russische Gasriese Gazprom besitzt 51 Prozent der Anteile am Nord Stream 1-Pipelineprojekt.

Nord Stream 2 ist quasi ein Klon des Nord Stream 1-Projekts und besteht aus zwei 1.220 Kilometer langen Pipelines, die unter der Ostsee verlegt werden und Russland mit Deutschland verbinden. Das Projekt wurde 2018 begonnen und im September 2021 fertiggestellt. Wie Nord Stream 1 soll auch Nord Stream 2 rund 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas von Russland über Deutschland nach Europa liefern. Nord Stream 2 wird wie Nord Stream 1 von einem multinationalen Unternehmen betrieben, an dem Gazprom 51 Prozent der Anteile hält. Im Gegensatz zu Nord Stream 1 wurde Nord Stream 2 nie die Genehmigung erteilt, Gas zu liefern.



Die Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind für die nationale Sicherheitspolitik der USA ein Graus, die seit Jahrzehnten sauer darüber ist, wie sehr russisches Erdgas den europäischen Energiemarkt dominiert. Diese Abneigung wurde vielleicht am besten in einer im Juli 2019 in der DeutschenWelle veröffentlichten Kolumne zum Ausdruck gebracht.

Der Artikel, der von Richard Grenell, Carla Sands und Gordon Sondland (den US-Botschaftern in Deutschland, Dänemark und der Europäischen Union) verfasst wurde, trug den Titel „Europa muss die Kontrolle über seine Energiesicherheit behalten“ und argumentierte, dass die „Nord Stream 2-Pipeline den Einfluss Russlands auf die EU im Energiebereich drastisch erhöhen wird“, und stellte fest, dass „ein solches Szenario für den Euroraum und den Westen als Ganzes gefährlich ist.“

Die Botschafter stellten fest, dass „ein Dutzend europäischer Länder für mehr als 75 Prozent ihres Erdgasbedarfs auf Russland angewiesen sind“, und folgerten: „Dies macht die Verbündeten und Partner der Vereinigten Staaten anfällig dafür, dass ihnen nach Moskaus Laune das Gas agestellt wird.“

Außerdem behaupteten die Botschafter,

„Die Abhängigkeit der Europäischen Union von russischem Gas birgt Risiken für Europa und den Westen insgesamt und macht die Verbündeten der USA unsicherer. Die Nord Stream 2-Pipeline wird die Anfälligkeit Europas für Russlands Erpressungstaktiken im Energiebereich erhöhen. Europa muss die Kontrolle über seine Energiesicherheit behalten.

Die Botschafter brachten auch einige kritische geopolitische Aspekte ein und erklärten

“ Täuschen Sie sich nicht: Nord Stream 2 wird mehr als nur russisches Gas bringen. Die Pipeline wird es Moskau ermöglichen, die Souveränität und Stabilität der Ukraine weiter zu untergraben.

Russlands „zur Waffe gemachte“ Energie gegen Europa war das Thema einer „Debatte“, die Gary Peach und ich im Dezember 2018 auf den Seiten von Energy Intelligence führten, das Fragen der globalen Energiesicherheit verfolgt. Gary, einer der leitenden Redakteure von EI, berichtet über russische Energie.

Ich argumentierte, dass „Russland nie versucht hat, seinen Status als wichtiger Energielieferant für Europa als Mittel der politischen Einflussnahme zu nutzen“, und stellte fest, dass:

„Die Bewaffnung der russischen Energiewirtschaft erfolgt in Form von Sanktionen gegen Moskau und der Verfolgung einer Politik, die darauf abzielt, die Entwicklung des russischen Energiesektors zu bremsen. Es ist viel einfacher zu behaupten, dass die USA und Europa eine Bedrohung für die russische Energiesicherheit darstellen, als umgekehrt“.

Gary hingegen stellte fest, dass

„Die Lieferverträge von Gazprom zeigen die zugrunde liegende wirtschaftliche Bedrohung durch Moskau: Die Preisformel ist für alle Länder ungefähr gleich, aber die Länder, die in Russlands Gunst stehen, erhalten einen willkürlichen ‚Rabatt‘.“ Er kam zu dem Schluss, dass „Gazprom als einziger in Betracht kommender Gaslieferant sein Monopol schamlos missbraucht hat“.

Im Dezember 2019 verhängte die Regierung von Präsident Donald Trump in einem verzweifelten Versuch in letzter Sekunde Sanktionen, um die Fertigstellung der Nord Stream 2-Pipeline zu verhindern.

Diese Sanktionen wurden von der Regierung von Präsident Joe Biden im Mai 2021 ausgesetzt, um die Beziehungen zu Deutschland zu verbessern, die unter der Trump-Regierung stark ramponiert waren. Nach der Fertigstellung wurde die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 jedoch durch Einwände der deutschen Aufsichtsbehörden in Bezug auf Genehmigungsfragen verhindert, die voraussichtlich nicht vor Mitte 2022 geklärt sein würden.

Im Vorfeld der russischen Invasion in der Ukraine entwickelte die Biden-Administration einen Plan zur Bestrafung Russlands durch die Verhängung strenger Wirtschaftssanktionen, die sich gegen den russischen Energiesektor richten sollten, einschließlich Maßnahmen, die darauf abzielten, die Gaslieferungen von Russland nach Deutschland über die Nord Stream-Pipelines zu stoppen.

Eines der Probleme, mit denen die US-Politiker konfrontiert waren, bestand darin, die richtige Mischung aus Sanktionen zu finden, die Russland wirksam schaden würden, ohne dabei die europäische Wirtschaft zu zerstören. Politische Entscheidungsträger auf beiden Seiten des Atlantiks erkannten jedoch, dass sinnvolle Sanktionen, die auf die russische Energiewirtschaft abzielen, ein unvermeidbares Kollateralrisiko für die europäische Wirtschaft darstellen.

Einer der Mechanismen, von dem sich die politischen Entscheidungsträger in den USA und der EU erhofften, dass er die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen gegen die russische Energiewirtschaft abmildern würde, war die Erhöhung der Lieferungen von amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) nach Europa. Seit 2016 sind die LNG-Lieferungen aus den USA nach Europa gestiegen und werden bis 2021 mehr als 21 Mrd. m3 betragen.

Aber 21 Mrd. m3 könnten nicht einmal ansatzweise die Menge an Erdgas ausgleichen, die von Russland nach Europa geliefert wird, falls es zu einer großflächigen Unterbrechung der russischen Energielieferungen infolge der Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen den russischen Energiesektor kommt.

Nach der russischen Invasion in der Ukraine – und der Erkenntnis, dass die Unterbrechung der Energieversorgung in Europa weitaus größer sein würde als erwartet – löste Biden sein Versprechen ein, die Lieferungen von amerikanischem Flüssiggas nach Europa zu erhöhen. Doch die Mengen reichten bei weitem nicht aus, um die Nachfrage zu decken, und das zu Preisen, die ganz Europa buchstäblich in den Ruin treiben würden.

Die Leidtragenden

Da Deutschland den Betrieb von Nord Stream 2 blockierte und Sanktionen die Reparatur von Nord Stream 1 verhinderten, begann die deutsche Bevölkerung die Hauptlast der Sanktionen gegen die russische Energiewirtschaft zu tragen.

Obwohl die deutsche Regierung betonte, dass sie der russischen Aggression gegen die Ukraine entschlossen entgegentreten würde, hatte die deutsche Bevölkerung andere Vorstellungen. Ab dem 26. September gingen sie in großer Zahl auf die Straße, um von ihrer Regierung die Öffnung der Nord Stream 2-Pipeline und die Versorgung der deutschen Bevölkerung und Wirtschaft mit der zum Überleben notwendigen Energie zu fordern.

Die größten Proteste in Deutschland in diesem Herbst

Das Filmmaterial zeigt Berlin und Hannover.

Die Teilnehmer fordern die Aufhebung der antirussischen Sanktionen und den Zugang zu Energie. Auf einem der Plakate steht „Ich will russisches Gas und Öl“. pic.twitter.com/Rl7UJQ6dSb – Jacob Charite… (@jaccocharite) October 8, 2022

Das Verbrechen

Am 26. September meldete die Nord Stream 2-Pipeline einen massiven Druckabfall. Am nächsten Tag meldete die Nord Stream 1-Pipeline das Gleiche. Ein dänisches Kampfflugzeug, das die Pipelinetrasse überflog, meldete, dass es eine Störung von einem Kilometer Durchmesser im Wasser vor der Insel Bornholm, direkt über der Nord Stream 2-Pipeline, gesehen habe, die durch die massive Freisetzung von Erdgas unter Wasser entstanden sei. (Die dänischen Behörden schätzen, dass zwischen den beiden Pipelines insgesamt etwa 500.000 Tonnen Methan in die Atmosphäre freigesetzt wurden).

Der Vorfall ereignete sich in der ausschließlichen Wirtschaftszone Schwedens, und der schwedische Sicherheitsdienst übernahm die Leitung bei der Untersuchung des Vorfalls. (Seltsamerweise wurde Russland nicht zur Teilnahme eingeladen, obwohl es ein großes wirtschaftliches und sicherheitspolitisches Interesse an der Angelegenheit hat).

„Nach Abschluss der Tatortuntersuchung“, so berichteten die Schweden, kann der schwedische Sicherheitsdienst zu dem Schluss kommen, dass es bei Nord Stream 1 und 2 in der schwedischen Wirtschaftszone zu Detonationen gekommen ist“, und stellte fest, dass die Explosionen die Leitungen erheblich beschädigt“ haben.

Die Schweden erklärten außerdem, dass sie am Ort des Geschehens einige Materialien sichergestellt hätten, die nun analysiert würden, um die Verantwortlichen zu ermitteln. Diese Beweise, so die Schweden, „erhärten den Verdacht auf grobe Sabotage“.

Alle an der Nord Stream-Pipeline-Sabotage beteiligten Parteien sind sich einig, dass der Vorfall von Menschen verursacht wurde, aber kein Land ausser Russland hat einen Verdächtigen benannt. (Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Anschlag, den Russland als Akt des „internationalen Terrorismus“ bezeichnet, den „Angelsachsen“ – den Briten und Amerikanern – zugeschrieben.)

Biden wies die russischen Behauptungen zurück. Der Angriff auf die Pipeline „war ein vorsätzlicher Sabotageakt und die Russen verbreiten Desinformationen und Lügen“, sagte der US-Präsident. „Zu gegebener Zeit, wenn sich die Lage beruhigt hat, werden wir Taucher hinunterschicken, um herauszufinden, was genau passiert ist. Das wissen wir noch nicht genau.“

Aber wir wissen es. Biden hat es uns selbst gesagt. Ebenso Außenminister Antony Blinken. Ebenso die US-Marine. Zusammen haben wir unwiderlegbare Beweise für Absicht, Motiv und Mittel – mehr als genug, um die Schuld über jeden vernünftigen Zweifel hinaus vor Gericht zu beweisen.

Absicht

In einer Rede vor Reportern am 7. Februar erklärte Biden: „Wenn Russland einmarschiert, d. h. wenn wieder Panzer oder Truppen die Grenze zur Ukraine überschreiten, wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“

Präsident Biden: „Wenn Russland einmarschiert… dann wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“

Reporter: „Aber wie wollen Sie das genau machen, da… das Projekt unter deutscher Kontrolle ist?“

Biden: „Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, das zu tun.“ https://t.co/uruQ4F4zM9pic.twitter.com/4ksDaaU0YC — ABC News (@ABC) February 7, 2022

Als ein Journalist fragte, wie Biden so etwas tun könne, da Deutschland die Kontrolle über das Projekt habe, entgegnete Biden: „Ich verspreche Ihnen: Wir werden in der Lage sein, es zu tun.“

Kein Staatsanwalt hat je eine prägnantere Absichtserklärung abgegeben – ein regelrechtes Geständnis vor dem Ereignis – als dieser. Joe Biden sollte beim Wort genommen werden.

Motiv

Als er am 3. Oktober von Reportern gebeten wurde, sich zu den Angriffen auf die Nord Stream-Pipeline zu äußern, antwortete Blinken unter anderem, dass der Angriff „eine großartige Gelegenheit sei, die Abhängigkeit von russischer Energie ein für alle Mal zu beenden und damit Wladimir Putin den Einsatz von Energie als Waffe zu entziehen, um seine imperialen Pläne voranzutreiben.“

Blinken erklärte weiter, dass die USA daran arbeiten würden, die „Folgen“ des Pipeline-Angriffs auf Europa zu mildern, wobei er auf die Bereitstellung von US-LNG zu exorbitanten Gewinnspannen für US-Lieferanten anspielte – eine weitere „Gelegenheit“.

Staatsanwälte sprechen oft von cui bono, einer lateinischen Redewendung, die so viel bedeutet wie „wem nützt es“, wenn sie versuchen, ein Motiv für eine begangene Straftat zu ermitteln, wobei sie davon ausgehen, dass die für eine bestimmte Straftat Verantwortlichen mit hoher Wahrscheinlichkeit diejenigen sind, die davon profitieren.

Blinken. Unglaubliche Gelegenheit. Cui Bono.

Mittel

Anfang Juni setzte die US-Marine zur Unterstützung einer großen NATO-Übung namens BALTOPS (Baltic Operations) 2022 die neuesten Entwicklungen im Bereich der unbemannten Unterwasserfahrzeuge (UUV) zur Minenjagd ein, um sie in operativen Szenarien zu testen.

[Zum Thema: DIANA JOHNSTONE: Omerta im Gangsterkrieg ]

Nach Angaben der U.S. Navy konnte sie die „neu entstehende UUV-Minenjagdtechnologie“ evaluieren und sich dabei auf „UUV-Navigation, Teaming-Operationen und Verbesserungen in der akustischen Kommunikation konzentrieren, während sie gleichzeitig kritische Umweltdaten sammelte, um die automatischen Zielerkennungsalgorithmen für die Minenerkennung zu verbessern. Eines der von der US-Marine eingesetzten UUVs ist der Seafox.

Im September wurden spezielle Hubschrauber der US-Marine – die MH-60R, die das UUV Seafox einsetzen können – beim Flug vor der dänischen Insel Bornholm direkt über den Abschnitten der Pipelines Nordstream 1 und 2 gesichtet, die später bei den Sabotageakten beschädigt wurden.

Um TASS zu zitieren,

„Am 6. November 2015 wurde das unbemannte Unterwasserfahrzeug Seafox der NATO zur Minenbeseitigung während der planmäßigen Sichtprüfung der Gaspipeline Nord Stream 1 gefunden. Es lag im Raum zwischen den Gaspipelines, eindeutig in der Nähe eines der Stränge. Die NATO erklärte, das Unterwasser-Minenräumfahrzeug sei bei Übungen verloren gegangen. Bei solchen NATO-Übungen stellte sich heraus, dass sich der Kampfsprengkörper genau unter unserer Gaspipeline befand. Der Sprengkörper wurde damals von den schwedischen Streitkräften entschärft.“

Schuldig jenseits eines begründeten Zweifels

Die Beweislast, um eine Schuld jenseits eines begründeten Zweifels zu beweisen, „besteht darin, dass vollständig und mit moralischer Gewissheit davon überzeugt zu sein, dass die vorgelegten Beweise die Schuld des Angeklagten beweisen.“ Im Fall der Anschläge auf Nord Stream 1 und 2 ist diese Beweislast erfüllt, wenn es darum geht, den Vereinigten Staaten die Schuld zuzuweisen.

Biden hat das Verbrechen so gut wie zugegeben, und sein Außenminister Blinken hat sich über die „enorme Chance“ gefreut, die durch den Angriff geschaffen wurde. Die US-Marine hat das Verbrechen im Juni 2022 nicht nur aktiv geprobt, indem sie dieselbe Waffe benutzte, die zuvor neben der Pipeline entdeckt worden war, sondern hat am Tag des Anschlags genau die Mittel eingesetzt, die für den Einsatz dieser Waffe erforderlich waren, und zwar am Ort des Anschlags.

Schuldig im Sinne der Anklage

Das Problem ist, dass außerhalb Russlands niemand die Vereinigten Staaten anklagt. Journalisten laufen vor den Beweisen weg und berufen sich auf “ Unklarheiten „. Europa, das Angst davor hat, die Realität zu erkennen, dass sein wichtigster „Verbündeter“ eine Kriegshandlung gegen seine kritische Energieinfrastruktur begangen hat, die Millionen Europäer dazu verdammt, unter den Verheerungen von Kälte, Hunger und Arbeitslosigkeit zu leiden – und das alles, während es Europa mit Gewinnspannen aus dem Verkauf von Flüssiggas auspresst, die den Begriff „Mitnahmeeffekt“ neu definieren – bleibt still.

Für jeden denkenden Menschen gibt es keinen Zweifel daran, wer für die Angriffe auf die Nord Stream 1 und 2-Pipelines verantwortlich ist. Die Indizienlage ist erdrückend und könnte vor jedem US-Gericht zu einer Verurteilung führen. Aber niemand wird den Fall vor Gericht bringen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt.

Schande über den amerikanischen Journalismus, dass er diesen eklatanten Angriff auf Europa ignoriert.

Schande über Europa, weil es nicht den Mut hat, seinen Angreifer öffentlich zu benennen.

Vor allem aber sollte man sich für die Regierung von Joe Biden schämen, die die USA auf das Niveau derer herabgesetzt hat, die sie so viele Jahre lang gejagt und getötet haben – ein einfacher internationaler Terrorist und ein staatlicher Förderer des Terrorismus.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Entwaffnung von Massenvernichtungswaffen diente.

