Offizieller Vertreter von Gasprom erinnert an NATO-Unterwasser-Drohne „Seefuchs“ samt Sprengsatz, die 2015 unter der Pipeline Nord Stream 1 entdeckt wurde. Damals von schwedischen Streitkräften geborgen und entschärft.

Offizieller Vertreter von Gasprom Sergej Kuprijanow:



Ich will Sie an einen bekannten Fall erinnern: am 6. November 2015 erfolgte eine planmäßige visuelle Untersuchung von der Pipeline Nord Stream 1. Dabei wurde eine NATO-Unterwasser-Drohne „Seefuchs“ samt Sprengsatz vorgefunden, die für Seeminensprengungen eingesetzt wird.

Sie befand sich zwischen den Leitungen (Tiefe: 40 Meter, Messpunkt: 651 km) in unmittelbarer Nähe eines der Rohre. Damals wurde dieses Gerät von den schwedischen Streitkräften geborgen und entschärft. NATO-VertreterInnen erklärten, dass dieser Apparat „während der Kriegsspiele verloren gegangen“ sei.

Es ist erstaunlich, dass solche „Kriegsspiele“ mit echten Sprengladungen in der Nähe von russischen Gasleitungen durchgeführt wurden.

