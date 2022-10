In Afghanistan wird dem japanischen Arzt Nakamura Tetsu ein Denkmal errichtet.

Quelle: https://cutt.ly/VBWi71v

Ein Platz zum Gedenken an die Leistungen eines japanischen Arztes, der vor drei Jahren in Afghanistan erschossen wurde, wurde dort eingeweht, wo er arbeitete.

Nakamura Tetsu widmete seine Karriere als lokaler Leiter der japanischen NGO Peshawar-kai der Verbesserung des Lebens der Afghanen.

Er wurde im Dezember 2019 von unbekannten Angreifern in der östlichen Provinz Nangarhar erschossen. Er war 73 Jahre alt.

Die Menschen in Nangarhar haben den Arzt, den sie alle verehrten, nicht vergessen.

Auf einem neu eingeweihtem Platz in der Provinzhauptstadt Jalalabad befindet sich ein Denkmal mit einem Foto von Nakamura, auf dem er lächelt, zusammen mit einer Inschrift über seine Aktivitäten, wie medizinischer Hilfe und dem Bau von Bewässerungsanlagen.

Ein Mitglied der Taliban-Gruppe, die den Platz gebaut hat, sagte, die Anwohner seien dankbar für das, was Nakamura für sie getan habe.

Ein Anwohner sagte, was Nakamura getan habe, sei wunderbar und äußerte die Hoffnung, dass das japanische Volk weiterhin Unterstützung anbieten werde.

Eine von Peshawar-kai unterstützte NGO fördert Nakamuras Bewässerungsprojekt in Afghanistan. Einige seiner anderen Projekte werden ebenfalls fortgesetzt.

