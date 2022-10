Wladimir Putin spricht bei Forum „Russische Energiewoche“

LINK ZUM VIDEO (DEUTSCH) HIER

Der russische Präsident betont auch die Bereitschaft die Pipeline wieder in Betrieb zu nehmen, zu reparieren oder zumindest den scheinbar unbeschädigten Strang der NN2 sofort wieder in Betrieb zu nehmen. Im Video hier.



Putin zufolge ist eine Versorgung Europas über die noch bestehende Nord-Stream-Leitung sofort möglich, falls diese tatsächlich unbeschädigt sei.. Sie hat eine Kapazität von 27,5 Milliarden Kubikmetern pro Jahr, was etwa acht Prozent aller Importe nach Europa entspricht.

„Russland ist bereit für die Ausführung dieser Lieferungen. Der Ball liegt auf der Seite der Europäischen Union, wie man so schön sagt. Wenn sie das wollen, dann sollen sie nur den Hahn öffnen, das ist alles. Wir schränken niemanden ein, wir sind auch bereit, im Herbst und Winter zusätzliche Mengen zu liefern.“

