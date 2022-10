Tiefschlag der OPEC gegen Bidens Präsidentschaft – Von M.K. Bhadrakumar, (People’s Dispatch)

Die Entscheidung der OPEC+ wird Russland in mehrfacher Hinsicht zugute kommen. Sie wird Russlands Öleinnahmen auf dem Weg in den Winter stärken, wenn die Nachfrage nach russischer Energie aus Europa normalerweise steigt.

Die Regierung von Joe Biden ist dabei, die jüngste Entscheidung der OPEC, die Ölproduktion um zwei Millionen Tonnen zu kürzen, als geopolitische „Gleichschaltung“ zwischen Saudi-Arabien und Russland darzustellen. Damit wird der Russophobie im Beltway Vorschub geleistet und von der demütigenden Niederlage der persönlichen Diplomatie von Präsident Biden mit Saudi-Arabien abgelenkt. Aber sie ist auch nicht unbegründet.

Die Außenpolitik, die als Bidens Stärke galt, entpuppt sich als seine Schattenseite. Ein schmachvolles Ende ist nicht unwahrscheinlich; wie bei Jimmy Carter könnte Westasien das Grab seines sorgfältig gepflegten Rufs werden.

Das Ausmaß dessen, was sich hier abspielt, ist einfach atemberaubend. Biden hat mit Verspätung erkannt, dass die territorialen Eroberungen in der Ukraine nicht die eigentliche Geschichte sind, sondern dass es sich dabei um einen Wirtschaftskrieg handelt, und in diesen eingebettet ist der Energiekrieg, der in den letzten acht Monaten nach den westlichen Sanktionen gegen Russland ausgebrochen ist.

Das Paradoxe daran ist, dass Biden selbst dann, wenn Zelensky den Krieg gewinnt, den Krieg verloren hätte, es sei denn, er gewinnt den Energiekrieg und anschließend auch den Wirtschaftskrieg.

Präsident Wladimir Putin stellte sich ein solches Ergebnis bereits 2016 vor, als sich am Rande des G20-Gipfels in Hangzhou die verlockende Idee einer OPEC+ zwischen ihm und dem damaligen stellvertretenden saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman herauskristallisierte.

Damals schrieb ich: „Eine Verständigung zwischen Russland und der OPEC hat das Potenzial, die geopolitischen Ausrichtungen im Nahen Osten völlig zu verändern… Diese Verschiebung kann sich nur auf das Petrodollar-Recycling auswirken, das historisch gesehen eine robuste Säule des westlichen Finanzsystems ist. Auch in strategischer Hinsicht wird Washingtons Versuch, Russland zu ‚isolieren‘, unwirksam.“ Das war vor sechs Jahren (siehe Pay heed to the butterfly effect of Putin-Salman oil deal in Hangzhou, Asia Times, Sept. 7, 2016).

Die Trümmer, die Biden heute umgeben, sind ein großer, unordentlicher Haufen. Er hat nicht bemerkt, dass die russische Offensive in der Ukraine nur deshalb so lasch vor sich ging, weil Putin sich auf den Wirtschafts- und Energiekrieg konzentrierte, von dessen Ausgang die Zukunft der globalen Hegemonie der USA abhängt, die auf den Dollar als Reservewährung angewiesen ist.

Anfang der 1970er Jahre hat Saudi-Arabien eingewilligt, dass der Ölpreis in Dollar festgesetzt wird und dass Öl, der meistgehandelte Rohstoff der Welt, international in Dollar gehandelt wird, was praktisch bedeutete, dass jedes Land der Welt Dollarreserven halten musste, um Öl kaufen zu können. Die USA verpflichteten sich natürlich ihrerseits, allen Ländern den freien Zugang zum Dollar zu garantieren.

Diese Zusicherung hat sich jedoch als falsch erwiesen, nachdem der Dollar zu einer Waffe geworden ist und die USA in absurder Weise versucht haben, sich die Dollarreserven anderer Länder anzueignen. Es überrascht nicht, dass Putin immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen hat, eine alternative Reservewährung zum Dollar zu schaffen, und das findet in der Weltöffentlichkeit Anklang.

Alles deutet darauf hin, dass das Weiße Haus, anstatt sich zu besinnen, neue Formen der Bestrafung von Saudi-Arabien und Russland in Erwägung zieht. Während es schwierig ist, Russland zu „bestrafen“, da die USA alle Optionen ausgeschöpft haben, glaubt Biden wahrscheinlich, dass die USA Saudi-Arabien an der Gurgel haben: Sie sind Waffenlieferant, Verwahrer der massiven saudischen Reserven und Investitionen und Mentor der saudischen Eliten.

Brian Deese, der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, sagte am Donnerstag zu Reportern: „Ich möchte in dieser Sache (OPEC-Produktionskürzung) klarstellen, dass der Präsident verfügt hat, dass wir alle Optionen auf dem Tisch haben, und das wird auch weiterhin der Fall sein.“ Bereits am Donnerstag hatte Biden selbst gegenüber Reportern erklärt, dass das Weiße Haus „Alternativen prüft“.

Weder Biden noch Deese nannten explizit, was diese „Alternativen“ sein könnten, außer dass sie wiederholten, dass sie in der Lage seien, auf strategische Erdölreserven zurückzugreifen, auf Energieunternehmen einzuwirken, um die Verbraucherpreise zu senken, und mit dem Kongress zusammenzuarbeiten, um legislative Optionen zu prüfen.

Dies ist ein außenpolitisches blaues Auge für Biden, der sich wegen seiner Reise nach Saudi-Arabien im Juli, die von Demokraten und Republikanern gleichermaßen kritisiert wurde, der Lächerlichkeit preisgegeben hat. Die politischen Eliten der USA halten die OPEC-Entscheidung für einen gezielten saudischen Schachzug, um Biden und die Demokraten im Vorfeld der Wahlen im November zu schwächen.

Dies könnte womöglich Auswirkungen haben, die über die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien hinausgehen, und das Sicherheitsbild in Westasien stärker verändern als alles andere seit der iranischen Revolution von 1979. Schon jetzt nähert sich die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) Westasien an, indem der Iran ihr beitritt, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain, Kuwait und Ägypten den Status von Dialogpartnern erhalten und die Türkei die Vollmitgliedschaft anstrebt. Auf dem SOZ-Gipfel in Samarkand wurde ein Fahrplan für die schrittweise Erhöhung des Anteils der nationalen Währungen an den gegenseitigen Zahlungsströmen aufgestellt, der die Ernsthaftigkeit der Absicht unterstreicht.

Die amerikanische Rüstungsindustrie, die sehr enge Beziehungen zur Biden-Administration unterhält, wird sich allen Versuchen, ihre Geschäfte in Saudi-Arabien zu beenden, entschieden widersetzen. Aber Washington könnte auf eine Art Regimewechsel in Riad hinarbeiten. Prinz Salman hat gesagt, es sei ihm „egal“, ob Biden ihn missversteht. Es gibt wenig Zuneigung zwischen den beiden. Der Punkt ist, dass es sich nicht nur um einen Schluckauf handelt.

Eine farbige Revolution ist unrealistisch, aber ein Palastputsch, um MBS an der Nachfolge zu hindern, ist eine Möglichkeit. Aber das ist riskant, denn ein Putschversuch wird wahrscheinlich scheitern. Selbst wenn er gelingt, wird ein Nachfolgeregime in der Region legitimiert und in der Lage sein, die Kontrolle zu übernehmen? Eine chaotische Situation wie im Irak nach Saddam Hussein könnte die Folge sein. Die Folgen können für die Stabilität des Ölmarktes katastrophal sein und die Weltwirtschaft ins Wanken bringen. Es könnte zu einem Aufschwung islamistischer Gruppen führen.

Was Biden ärgert, ist, dass sein letzter Trumpf, die hohen Öleinnahmen Russlands zu senken, ohne das Angebot durch eine „Preisobergrenze“ zu verringern, in Wirklichkeit ein Rätsel ist, das jetzt viel schwieriger geworden ist. Daher auch Bidens Wut darüber, dass sich die Saudis auf die Seite Russlands geschlagen haben, das nun nicht nur von den höheren Ölpreisen vor einer Preisobergrenze profitieren wird, sondern dass, falls Russland tatsächlich jemals aufgefordert wird, Öl mit einem Preisnachlass zu verkaufen, die Reduzierung zumindest auf einem höheren Preisniveau beginnen wird!

Wie die FT schreibt: „Es ist unwahrscheinlich, dass das Königreich und seine Verbündeten in der Golfregion Russland den Rücken kehren. Die Golfstaaten haben sich nicht gegen die Invasion in der Ukraine ausgesprochen, und Russland näher an die OPEC heranzuführen, ist ein langfristiges Ziel.

Der Kern der Sache ist, dass das, was Biden Russland angetan hat, indem er sich die Reserven des Landes geschnappt hat, die Saudis und andere Golfregime nur verunsichern kann. Sie sehen in dem jüngsten „Preisobergrenzen“-Projekt gegen Russland einen gefährlichen Präzedenzfall, der eines Tages zu Versuchen der USA, die Ölpreise zu kontrollieren, und sogar zu einem direkten Angriff auf die Ölindustrie führen kann.

Es genügt zu sagen, dass Russland zumindest in den nächsten drei bis vier Jahren nicht in die Enge getrieben werden kann, wenn eine solche Gratwanderung bevorsteht. Die Entscheidung der OPEC+ wird Russland in mehrfacher Hinsicht zugute kommen. Sie wird Russlands Öleinnahmen auf dem Weg in den Winter, wenn die Nachfrage nach russischer Energie aus Europa in der Regel ansteigt, Auftrieb geben – im Wesentlichen wird sie Russland helfen, seinen Marktanteil zu halten, selbst wenn seine Produktion in absoluten Zahlen zurückgeht.

Ironischerweise muss Moskau kein einziges Barrel der Fördermenge reduzieren, da es bereits jetzt weit unter dem vereinbarten OPEC-Ziel produziert, während es vom höheren Ölpreis profitiert, der hauptsächlich durch Kürzungen der OPEC-Golfproduzenten erreicht wird, die von Saudi-Arabien (-520.000 bpd), Irak (-220.000 bpd), den VAE (-150.000 bpd) und Kuwait (-135.000 bpd) getragen werden.

Ist es nicht erstaunlich, dass die russischen Ölgesellschaften von den höheren Preisen profitieren und gleichzeitig die Produktion konstant halten? Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die Moskauer Zentralbank die 300 Milliarden Dollar an Reserven, die von den westlichen Zentralbanken zu Beginn des Ukraine-Kriegs eingefroren wurden, bereits mehr als zurückgeholt haben dürfte.

In Wirklichkeit haben sich Saudi-Arabien und andere Golfstaaten, die an der OPEC+ beteiligt sind, auf die Seite des Kremls geschlagen, was es Russland ermöglicht, seine Kassen zu füllen und die Auswirkungen der westlichen Sanktionen zu begrenzen. Die Auswirkungen sind weitreichend, vom Ukraine-Krieg bis hin zu den künftigen Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien und der entstehenden multipolaren Weltordnung.

