Der polnische Betreiber der Druschba-Trasse hat ein Leck in der Erdöl-Pipeline nach Deutschland gemeldet. Die Ursache sei noch unklar. Ein Strang der Öl-Pipeline wurde stillgelegt.

