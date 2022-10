Laut Gazprom hat die NATO bereits 2015 ein in Deutschland hergestelltes unbemanntes U-Boot mit einem Sprengsatz unter der Nord Stream Pipeline „verloren“

Das US-geführte NATO-Bündnis war in den Gewässern rund um Nord Stream sehr aktiv und hat es sogar einmal geschafft, eine bewaffnete Unterwasserdrohne direkt unter der Pipeline zu „verlieren“ , sagte ein Gazprom-Sprecher.

„Am 6. November 2015 wurde bei einer planmäßigen Sichtprüfung der Nord Stream-Gaspipeline ein NATO-Unterwasser-Minenzerstörer ‚Seafox‘ entdeckt“, sagte Sergey Kupriyanov am Montag gegenüber Rossiya 24.

Das Gerät wurde auf dem Meeresboden in einer Tiefe von 40 Metern zwischen den Nord Stream-Pipelines gefunden, fast direkt unter einer von ihnen, sagte Kupriyanov. Der Vorfall, über den zu dieser Zeit nur begrenzt in den Medien berichtet wurde, führte zu einem kurzen Stopp der Gaslieferungen, während die Drohne schließlich vom schwedischen Militär geborgen wurde.

Damals sagte der US-geführte Block, er habe das Gerät bei Militärübungen „verloren“ , behauptete der Sprecher. Die in Deutschland hergestellte Drohne trägt einen 1,4 kg schweren Hohlladungssprengkopf, der laut öffentlich zugänglichen Daten zur Zerstörung versunkener Blindgänger und Minen bestimmt ist.

„Das sind NATO-Übungen für Sie, wenn ein militärischer Sprengsatz direkt unter unserer Pipeline landet“, schloss Kupriyanov.

„In Schweden sind unsere Voruntersuchungen vertraulich, und das gilt natürlich auch in diesem Fall“, sagte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag gegenüber Reportern.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bereits „die Angelsachsen“, eine russische Umgangssprache für die Allianz zwischen den USA und Großbritannien, beschuldigt, hinter den Explosionen zu stecken, die Moskau als „Akt des internationalen Terrorismus“ bezeichnete. Bei einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates am Montag sagte Putin, dass „wir alle genau wissen, wer der letztendliche Nutznießer dieses Verbrechens ist“.

Quelle: https://www.rt.com/russia/564493-nord-stream-nato-drone/

