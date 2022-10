Die Ablehnung von Moskaus Angebot für Friedensgespräche durch die USA ist völlig unentschuldbar – Von Caitlin Johnstone

https://caitlinjohnstone.substack.com/p/us-rejection-of-moscows-offer-for

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Dienstag , Moskau sei offen für Gespräche mit den USA oder der Türkei über die Beendigung des Krieges in der Ukraine und behauptete, dass US-Beamte lügen, wenn sie sagen, Russland habe Friedensgespräche abgelehnt.

Reuters- Berichte :

Lawrow sagte, Beamte, darunter der Sprecher der nationalen Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, hätten gesagt, die Vereinigten Staaten seien für Gespräche offen, Russland habe sich jedoch geweigert. „Das ist eine Lüge“, sagte Lawrow. „Wir haben keine seriösen Kontaktangebote erhalten.“

Lawrows Behauptung erhielt mehr Gewicht, als der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price , das Angebot für Friedensgespräche kurz nach seiner Verlängerung zurückwies und sich auf die jüngsten Raketenangriffe Russlands auf Kiew berief.

„Wir sehen das als Gehabe“, sagte Price bei einer Pressekonferenz am Dienstag . „Wir betrachten dies nicht als ein konstruktives, legitimes Angebot, den Dialog und die Diplomatie aufzunehmen, die absolut notwendig sind, um diesen brutalen Angriffskrieg gegen das Volk und den Staat, die Regierung der Ukraine, zu beenden.“

Das ist unentschuldbar. In einer Zeit, in der sich unsere Welt in ihrem gefährlichsten Moment seit der Kubakrise befindet, hat die US-Regierung laut vielen Experten und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten nichts damit zu tun, die Entscheidung zu treffen, sich nicht mit russischen Beamten zusammenzusetzen und darauf hinzuarbeiten auf Deeskalation und Frieden. Sie haben nichts damit zu tun, diesen Anruf im Namen jedes terrestrischen Organismus auf diesem Planeten zu tätigen, dessen Leben in diesen nuklearen Brinkmanship-Spielen aufs Spiel gesetzt wird. Die Tatsache, dass dieser Krieg mit Raketenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt eskaliert ist, macht Friedensgespräche notwendiger , und nicht weniger notwendiger.

Diese Ablehnung wird noch empörender durch neue Informationen der Washington Post, dass die US-Regierung nicht glaubt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann, und sich weigert, sie zu Verhandlungen mit Moskau zu ermutigen.

„Privat sagen US-Beamte, dass weder Russland noch die Ukraine in der Lage sind, den Krieg direkt zu gewinnen, aber sie haben die Idee ausgeschlossen, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu drängen oder gar zu schubsen“, berichtet die Washington Post. „Sie sagen, sie wüssten nicht, wie das Ende des Krieges aussieht, oder wie es enden könnte oder wann, und bestehen darauf, dass dies an Kiew liegt.“

Diese beiden Punkte zusammengenommen verleihen einem Argument, das ich seit Beginn dieses Krieges vorgebracht habe, noch mehr Glaubwürdigkeit: dass die USA keinen Frieden in der Ukraine wollen , sondern eher versuchen, einen kostspieligen militärischen Sumpf für Moskau zu schaffen, genau wie es die US-Beamten getan haben gestanden, dies in Afghanistan und in Syrien versucht zu haben . Das würde erklären, warum US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, das US-Ziel in der Ukraine sei es eigentlich , Russland zu „schwächen“ , und auch, warum das Imperium in den frühen Tagen des Konflikts offenbar aktiv ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland torpediert hat.

Dieser Stellvertreterkrieg hat keine Ausstiegsstrategie. Und das ist völlig beabsichtigt.



Viele haben die USA aufgefordert, ihre Politik der aktiven Aufrechterhaltung dieses Krieges aufzugeben und gleichzeitig Friedensgespräche zu vermeiden.

„Die Sprache von Präsident Biden, wir sind ungefähr an der Spitze der Sprachskala, wenn Sie so wollen“, sagte der ehemalige Vorsitzende des Joint Chiefs of Staff, Mike Mullen , gegenüber ABCs This Week am Sonntag in Bezug auf die jüngste Bemerkung des Präsidenten, dass dieser Konflikt zu „Armageddon“ führen könnte . .

„Ich denke, wir müssen das ein wenig zurücknehmen und alles tun, um zu versuchen, an einen Tisch zu kommen, um diese Sache zu lösen“, sagte Mullen und fügte hinzu: „Wie es in jedem Krieg üblich ist, muss es enden und normalerweise sind damit Verhandlungen verbunden. Je früher, desto besser für mich.“

„Eine Sache, die die Vereinigten Staaten tun können, ist … die Position fallen zu lassen, die offizielle Position, dass der Krieg weitergehen muss, um Russland ernsthaft zu schwächen, was bedeutet, dass keine Verhandlungen stattfinden“, argumentierte Noam Chomsky kürzlich in einem Auftritt bei Democracy Now. „Würde das den Weg für Verhandlungen ebnen, Diplomatie? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Das heißt, es zu versuchen.

„Es ist an der Zeit, dass die Vereinigten Staaten ihre militärische Unterstützung für die Ukraine durch einen diplomatischen Weg ergänzen, um diese Krise zu bewältigen, bevor sie außer Kontrolle gerät“, sagte George Beebe vom Quincy Institute nach den Raketenangriffen auf Kiew am Montag und nannte sie „einen Major“. Eskalation des Krieges“, die zwangsläufig „die Welt einem direkten militärischen Zusammenstoß zwischen Russland und den Vereinigten Staaten näher bringen würde“.

„Die Amerikaner müssen sich mit den Russen einigen. Und dann ist der Krieg vorbei“, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban am Dienstag bei einer Veranstaltung und fügte hinzu: „Jeder, der glaubt, dass dieser Krieg durch Russisch-Ukrainisch beendet wird Verhandlungen leben nicht in dieser Welt.“

Es ist absolut verrückt, dass die beiden nuklearen Supermächte der Welt auf eine direkte militärische Konfrontation zusteuern und nicht einmal miteinander reden, und es ist noch verrückter, dass jeder, der sagt, dass sie es sein sollten, als Kreml-Agent und Chamberlain-ähnlicher Beschwichtiger bezeichnet wird. Harry Kazianis von Responsible Statecraft diskutiert diese verrückte Dynamik in einem kürzlich erschienenen Artikel mit dem Titel „ Reden ist keine Beschwichtigung – es vermeidet ein nukleares Armageddon “:

Ich habe in den letzten Monaten mehr als dreißig Kampfsimulationen in Wargames unter meiner eigenen Leitung für einen privaten Verteidigungsvertrag bestritten und dabei verschiedene Aspekte des Russland-Ukraine-Krieges betrachtet, und eines ist klar: Die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs steigt erheblich jeden tag der vergeht. In jedem Szenario, das ich getestet habe, gibt die Biden-Administration der Ukraine langsam immer fortschrittlichere Waffen wie ATACMS, F-16 und andere Plattformen, vor denen Russland immer wieder gewarnt hat, dass sie eine direkte militärische Bedrohung darstellen. Während jedes Szenario einen anderen Punkt postuliert, an dem Moskau beschließt, eine taktische Atomwaffe einzusetzen, um konventionellen Plattformen entgegenzuwirken, die es nicht leicht besiegen kann, steigen die Chancen, dass Russland Atomwaffen einsetzt, wenn neue und mächtigere militärische Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld eingeführt werden durch den Westen. Tatsächlich findet in 28 der 30 Szenarien, die ich seit Beginn des Krieges durchgespielt habe, eine Art nuklearer Schlagabtausch statt. Die gute Nachricht ist, dass es einen Ausweg aus dieser Krise gibt – so unvollkommen er auch sein mag. In den beiden Szenarien, in denen ein Atomkrieg abgewendet wurde, führten direkte Verhandlungen zu einem Waffenstillstand.

Ich wiederhole noch einmal, dass es absoluter Wahnsinn ist, dass diese direkten Verhandlungen nicht bereits im Gange sind. Lassen Sie uns an alle höheren Mächte appellieren, an die wir glauben, dass sich dies sehr bald ändern wird. Lassen Sie uns auch die Führer unserer einzelnen Nationen auf der ganzen Welt ersuchen, jegliche Art von Druck auf Washington auszuüben, damit diese Gespräche beginnen können. Diese Brinkmanship bedroht uns alle, und die Manager des US-Imperiums haben nichts damit zu tun, diese Spiele mit unserem Leben zu spielen.

