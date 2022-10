Das 19. Zentralkomitee der KPCh schließt das 7. Plenum ab; Kommuniqué stellt Errungenschaften fest, die inmitten großer Herausforderungen erzielt wurden (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1277034.shtml

Das 19. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) beendete am Mittwoch seine siebte Plenarsitzung in Peking mit einem Kommuniqué, das herausgegeben wurde, um die Errungenschaften der Partei und des Staates in den vergangenen fünf Jahren gründlich zu überprüfen, und diskutierte und verabschiedete auch einen Bericht des 19. Zentralkomitees zum 20. Nationalkongress der KPCh und eine Änderung der Verfassung der KPCh.

Analysten sagten, die Veranstaltung zeige, dass die CPC vollständig auf den bevorstehenden 20. Nationalkongress vorbereitet sei, der von großer historischer Bedeutung sein werde.

Xi Jinping, Generalsekretär des Zentralkomitees der KPCh, hielt eine wichtige Rede auf der viertägigen Sitzung, die vom Politbüro des Zentralkomitees der KPCh geleitet wurde. Laut dem am Mittwoch von der Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichten Kommuniqué wurde auf der Plenarsitzung beschlossen, dass der 20. Nationalkongress der KPCh am 16. Oktober in Peking eröffnet wird.

Die Sitzung analysierte die aktuelle Situation und die Aufgaben und führte zu einer eingehenden Diskussion über wichtige Themen, darunter die Aufrechterhaltung und Entwicklung des Sozialismus chinesischer Prägung auf dem neuen Weg in die neue Ära und der Aufbau eines modernen sozialistischen Landes in jeder Hinsicht. Es traf vollständige Vorbereitungen für den bevorstehenden 20. Nationalkongress der KPCh.

Kompletter Bericht auf englisch hier.

