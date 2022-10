Der jetzt erfolgte Terroranschlag auf Kertsch-Brücke unterschied sich vom Plan der britischen Geheimdienste. Doch das offensichtliche Interesse Großbritanniens an der Planung eines solchen Angriffs unterstreicht die starke Beteiligung der NATO-Mächte am Stellvertreterkrieg in der Ukraine.

