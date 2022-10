John Bolton droht Putin: Du bist auf unser Zielliste, sollte Russland Atomwaffen einsetzen

Der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Donald Trump, John Bolton, hat den russischen Präsidenten persönlich als legitimes Ziel für Vergeltungsmaßnahmen bezeichnet, sollte Russland Atomwaffen einsetzen:

“Wir sollten es öffentlich klarstellen…, dass Putin, wenn er den Einsatz einer Atomwaffe genehmigt, seinen eigenen Abschiedsbrief unterschreibt. Er ist ein legitimes militärisches Ziel.”

In demselben Interview wiederholte Bolton seine in einem kürzlich erschienenen Artikel geäußerte These, dass Washingtons Hauptziel im Ukraine-Konflikt ein Regimewechsel in Russland sei.

John Bolton ist ein Politiker der Vergangenheit, er hat nichts zu verlieren, also spricht er aus, was die etablierten Politiker nicht offen aussprechen wollen.

