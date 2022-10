G7 will Konflikt mit mehr militärischer Unterstützung für Kiew anheizen, aber Nachhaltigkeit solcher Hilfen muss in Frage gestellt werden (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1276939.shtml

Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der Sieben (G7) haben am Dienstag ein virtuelles Treffen zur Unterstützung der Ukraine nach der Eskalation des russisch-ukrainischen Konflikts einberufen. Chinesische Beobachter glauben, dass der Westen, der einen verlängerten Stellvertreterkrieg zur Erschöpfung Russlands im Auge hat, weiterhin die Flammen anfachen würde, indem er die Ukraine mit mehr Waffen versorgt, und für die derzeit zunehmenden Spannungen verantwortlich gemacht werden sollte.

Beobachter sagten auch, ein entscheidender Punkt für die zukünftige Eskalation des Konflikts liege in der Haltung Europas, und sie forderten Europa auf, sich nicht zu einem vollständigen Vasallen der USA zu machen, um zu riskieren, die Unabhängigkeit zu verlieren und eine eigenen Interessen zu untergraben.

US-Präsident Joe Biden und die Staats- und Regierungschefs der G7 hielten am Dienstag ein virtuelles Treffen ab, um ihre Verpflichtung zur Unterstützung der Ukraine zu erörtern und Russland für „Aggression“ zur Rechenschaft zu ziehen, einschließlich seiner jüngsten „Raketenangriffe in der Ukraine“, berichtete Reuters. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich an das Treffen und bat um Hilfe bei der Schaffung eines Luftverteidigungssystems.

Das G7-Treffen wurde durchgeführt, nachdem Russland am Montag einen Großangriff auf ukrainische Ziele „als Vergeltung“ für eine tödliche Explosion auf der Krimbrücke gestartet hatte. Es kommt auch inmitten einer drohenden Energiekrise in Europa, die seine Einheit erschüttert hat.

In Bezug auf die eskalierten Spannungen im Russland-Ukraine-Konflikt sagte Mao Ning, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, auf der routinemäßigen Pressekonferenz am Dienstag, dass die laufenden Entwicklungen besorgniserregend seien.

Er sagte, China rufe die relevanten Parteien auf, geeignete Wege zu finden, um Differenzen durch Dialog und Konsultationen anzugehen, und dass China bereit sei, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und weiterhin eine konstruktive Rolle bei den Deeskalationsbemühungen zu spielen.

Ein in Peking ansässiger Experte für russische, osteuropäische und zentralasiatische Studien sagte der Global Times am Dienstag unter der Bedingung der Anonymität, dass das G7-Treffen teilweise dazu dient, den USA zu helfen, ihre Verbündeten inmitten sich abzeichnender Risse zwischen den USA und Europa und innerhalb Europas wieder zu vereinen Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts sowie die Verschärfung der Energiekrise.

In der Zwischenzeit zielt das G7-Treffen auch darauf ab, Russland mit fortgesetzter militärischer Unterstützung der Ukraine zu zermürben, sagte der Experte. Mehr militärische Unterstützung für die Ukraine werde auch eine Antwort des Westens auf Russlands Angriff auf Kiew sein, sagte der Experte.

Chinesische Beobachter sagten, die USA und der Westen sollten dafür verantwortlich gemacht werden, die bereits eskalierten Spannungen zu schüren, wenn die dringende Aufgabe darin bestehe, alle Parteien durch Gespräche und Verhandlungen zum Waffenstillstand aufzurufen.

Cui Heng, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Russian Studies der East China Normal University, sagte am Dienstag gegenüber der Global Times, dass Europa anscheinend von den USA entführt wurde und nicht in der Lage ist, Entscheidungen auf der Grundlage seiner eigenen Interessen zu treffen.

In Bezug auf das vollständige Treffen der NATO-Führer in den kommenden Tagen sagte Cui, dass die „Verurteilung“ Russlands sehr wahrscheinlich die Hauptagenda sein wird, da dem Westen nur sehr begrenzte Instrumente zur Verfügung stehen, um Russland zu sanktionieren.

Der oben zitierte Experte sagte, der Westen habe aktiv einen Stellvertreterkrieg organisiert, und inzwischen hätten die USA auch die Ukraine durch ein externes Regierungssystem manipuliert.

„Das System ermöglicht es den USA, die Schwäche der ukrainischen Eliten gegen sie zu nutzen und gleichzeitig Desinformation in der Ukraine zu verbreiten“, sagte der Experte.

Laut Defense News wird der US-Kongress voraussichtlich in diesem Jahr über mehrere Hilfspakete insgesamt mehr als 65 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern für die Ukraine bereitstellen.

Die Hilfen der Biden-Regierung an die Ukraine sind zu Hause nach hinten losgegangen, als die Republikaner die Regierung wegen Destabilisierung des Marktes und „Schüren des Krieges“ kritisierten.

Bezüglich der weiteren Entwicklung des Russland-Ukraine-Konflikts sagte der oben zitierte Experte, der Grad der Eskalation der Situation in der Zukunft hänge von der Haltung Europas ab.

Der Experte glaubt, dass Russlands Schritte darauf abzielten, den Westen – hauptsächlich Europa – zu zwingen, seine Haltung gegenüber Russland zu ändern, weil Russland seine Energiekarte ausspielte, um Druck auf Europa auszuüben, damit letzteres nicht zu einem vollständigen Vasallen der USA wird.

Mögliche Zukunftsszenarien beinhalten die Unabhängigkeit Europas von den USA – was darauf hindeutet, dass Russland und Europa einen Dialog führen könnten, und eine Spaltung Europas, wobei sich einige Länder an den Streitwagen der USA binden und andere sich dafür entscheiden, mit Russland zu kommunizieren, sagte der Experte.

Weitere militärische Hilfen

Vor dem G7-Treffen sprach Biden am Montag mit Selenskyj, bei dem Biden versprach, der Ukraine weiterhin die Unterstützung zu leisten, die sie zur Selbstverteidigung benötigt, einschließlich fortschrittlicher Luftverteidigungssysteme, so eine Erklärung des Weißen Hauses vom Montag.

TASS berichtete am Dienstag, dass Washingtons kürzlich angekündigte Erklärungen über seine Bereitschaft, die Ukraine mit zusätzlichen Lieferungen von Militärprodukten zu versorgen, beweisen, dass die USA Teil des Konflikts sind, erklärte der russische Botschafter in den USA, Anatoly Antonov.

Während das Weiße Haus nicht spezifizierte, welche Luftverteidigungssysteme Biden mit Selenskyj besprochen hatte, nannte CNN das National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) als mögliches System, das angeblich in der Lage sein würde, russische Marschflugkörper anzugreifen.

Aus technischer Sicht haben die in Medienberichten erwähnten Luftverteidigungssysteme, die an die Ukraine geliefert werden sollen, tatsächlich das Potenzial, russische Marschflugkörper abzuwehren, da Marschflugkörper in der Regel langsamer und in geringerer Höhe fliegen und damit verwundbare Ziele darstellen solange sie entdeckt werden, sagte ein Verteidigungsexperte, der um Anonymität bat, der Global Times am Dienstag.

Jetzt, da die NATO entschlossen ist, Russland durch den Einsatz der Ukraine zu konfrontieren, werden die USA und ihre Verbündeten diese Systeme wahrscheinlich so schnell wie möglich liefern, sagte der Experte.

Experten glaubten, dass die USA und die NATO weitere Waffen in die Ukraine schicken würden, um die Spannungen weiter zu eskalieren, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie Massenvernichtungswaffen schicken werden. Medienberichten zufolge werden derweil die militärischen Bestände der Nato-Mitglieder durch die Hilfen für die Ukraine zu einem hohen Prozentsatz dezimiert.

