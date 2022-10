Ein Abend für die russische Kultur, gewidmet dem berühmtesten der russischen Dichter, Alexander Sergejewitsch Puschkin. – Volkshochschule Bremen

Es wurde ein großartiger Abend, gewidmet dem berühmtesten der russischen Dichter, Alexander Sergejewitsch Puschkin. Die russische Kultur hat es ja zur Zeit schwer, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Um so verdienstvoller, dass die Volkshochschule und der Verein Deutsch_Russische Friedens_Tage Bremen e.V. am 30. September 2022 diese Veranstaltung mit vielen, vielen Mitwirkenden organisiert haben. Sie werden alle im Abspann genannt.

Der Saal der Volkshochschule war proppenvoll, die Menschen waren begeistert – und auch die russisch sprechende Community war zahlreich vertreten. Viele Gedichte, Legenden, Geschichten und Märchen von Puschkin wurden auf deutsch und russisch vorgetragen, es wurde aus seinem Leben erzählt und die Musik durfte natürlich auch nicht fehlen. Wie barbarisch ist es, wenn jetzt Puschkin-Denkmäler zerstört und Straßen mit seinem Namen umbenannt werden!

