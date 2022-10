Russland führt groß angelegte Vergeltungsschläge gegen Kiew durch, während die Ukraine um mehr Unterstützung vom „erschöpften Westen“ bittet (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1276852.shtml

Stunden nachdem der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine für die Explosion der Krimbrücke verantwortlich gemacht und die Explosion als „terroristischen Akt“ bezeichnet hatte, wurden mehrere ukrainische Städte von Raketen angegriffen. Chinesische Experten glauben, dass die Brückenexplosion Russland davon befreien könnte, nur militärische Einrichtungen anzugreifen, und dass Moskau seine Angriffe auf wichtige ukrainische administrative und politische Objekte und wichtige Infrastruktur ausweiten könnte, was den Konflikt auf eine andere Stufe eskalieren wird.

Mao Ning, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sagte am Montag bei einer routinemäßigen Pressekonferenz, dass China relevante Berichte (über Explosionen in ukrainischen Städten) zur Kenntnis genommen habe und hoffe, dass sich die Situation so schnell wie möglich deeskalieren werde. China hofft, dass alle Parteien ihre Differenzen durch Dialog und Konsultationen angemessen angehen werden. China sei bereit, weiterhin eine konstruktive Rolle bei den Deeskalationsbemühungen zu spielen, sagte Mao.

Die chinesische Botschaft in der Ukraine gab am Montag eine Warnung heraus und sagte, die Sicherheitslage in der Ukraine sei ernst, da das ganze Land häufigen Luftangriffen ausgesetzt sei. Die Botschaft forderte alle chinesischen Staatsangehörigen auf, die Einreise oder Rückkehr in die Ukraine zu vermeiden, und diejenigen, die entschlossen sind zu bleiben, sollten sich auf Notfälle vorbereiten und Risiken vermeiden.

Trotz der heftigen Repressalien Russlands nach der Brückenexplosion glaubten Beobachter, Atomwaffen seien für Moskau vom Tisch. Sie sagten jedoch, dass die USA und andere westliche Länder wegen der plötzlich verschärften Spannungen auf die Bremse treten und die Krise nicht anfachen sollten. Die aktuelle Situation steht auf Messers Schneide und jede provokative Bewegung zu diesem Zeitpunkt wird ein Pulverfass in Gang setzen, während die westlichen Länder einen Großteil ihrer militärischen Ressourcen erschöpft haben.

Zwei Tage nachdem die Explosion die Krimbrücke oder Kertsch-Brücke beschädigt hatte, beschuldigte Putin die Ukraine, die Infrastruktur angegriffen zu haben, wie aus Berichten von RT hervorgeht.

„Die besonderen Dienste der Ukraine waren die Initiatoren, Darsteller und Vordenker“, sagte Putin bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden des russischen Untersuchungsausschusses Alexander Bastrykin. Der Angriff auf die Brücke habe sich gegen Russlands „kritische Infrastruktur“ gerichtet, sagte Bastrykin und nannte es „einen Terrorakt“.

„Also, wie Sie gerade berichtet haben, gibt es keinen Zweifel“, sagte Putin. „Es wurde von den ukrainischen Sicherheitsdiensten angeordnet, geplant und durchgeführt.“

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am Montagmorgen laute Explosionen zu hören, berichteten Medien. Eine der Raketen sei in der Nähe der Straße eingeschlagen, in der sich der Sicherheitsdienst der Ukraine in Kiew befindet, und in der Nähe befindet sich das Büro des ukrainischen Präsidenten, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti.

„Die Ukraine wird von Raketen angegriffen. Es gibt Informationen über Streiks in vielen Städten unseres Landes“, sagte Kyrylo Timoschenko, stellvertretender Leiter des Büros des Präsidenten, in den sozialen Medien und forderte die Bevölkerung auf, „in Notunterkünften zu bleiben“.

Putin bestätigte, dass russische Truppen einen „massiven Schlag mit Langstrecken-Präzisionswaffen auf ukrainische Energieobjekte sowie militärische Kontroll- und Kommunikationsobjekte“ durchgeführt hätten.

Wenn die Ukraine weitere Terroranschläge gegen Russland orchestriert, wird es eine bedeutende militärische Reaktion ähnlich der am Montag eingeleiteten geben, zitierte RT Putin mit den Worten.

Chinesische Beobachter sagten voraus, dass eine ausgewachsene Eskalation der Russland-Ukraine-Krise folgen würde, nachdem die russische Behörde den Vorfall als „Terrorakt“ anerkannt hatte.

Nachdem Russland die Ukraine als hinter diesem Vorfall identifiziert hat, wird es sich wahrscheinlich nicht darauf beschränken, nur militärische Ziele anzugreifen, sagte Cui Heng, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für russische Studien der Ostchinesischen Normaluniversität, am Montag gegenüber der Global Times.

Zhang Hong, ein assoziierter wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für russische, osteuropäische und zentralasiatische Studien der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften (CASS), teilte Cuis Ansicht am Montag gegenüber der Global Times, dass Russlands darauffolgende Gegenmaßnahmen wahrscheinlich auf die wichtige Ukraine abzielen werden administrative und politische Persönlichkeiten, Objekte und wichtige Infrastrukturen, wie das Verkehrssystem der Ukraine.

Cui sagte jedoch voraus, dass Russland seine Atomwaffen trotz zunehmender Spannungen höchstwahrscheinlich nicht entfesseln wird, da es sich nicht um eine Invasion in Russland oder eine Bedrohung der Existenz Russlands handelt und die Auswirkungen auf die Kertsch-Brücke ziemlich begrenzt sind, wie dies der Fall ist den Betrieb bereits wieder aufgenommen.

Auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Montag, es sei „völlig falsch“, Moskau vorzuschlagen, es könne mit Atomwaffen reagieren.

Auf die Bremse treten

Die Staats- und Regierungschefs der G7 und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj werden am Dienstag Dringlichkeitsgespräche führen, um die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine zu erörtern, berichtete AFP am Montag. Bundeskanzler Olaf Scholz habe mit Selenskyj telefonisch gesprochen und ihm die weitere Unterstützung Berlins zugesichert, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag laut AFP.

Nach der Brückenexplosion am Samstag forderte Anton Heraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, am Sonntag den Westen auf, die Waffenlieferungen nach Kiew zu erhöhen, da er Russlands Reaktion auf den Vorfall befürchtete, berichteten die russischen Medien Vzglyad.

Chinesische Experten sagten jedoch, wenn sich der Konflikt seit fast acht Monaten hinzieht und aufgrund der Brückenexplosion wahrscheinlich weiter eskalieren wird, könnte die Unterstützung der westlichen Länder, einschließlich Waffenlieferungen an die Ukraine, tatsächlich schwinden.

„Die USA wollen, dass der Konflikt Russland und Europa erschöpft und nicht, dass sie zusammen zugrunde gehen. Wenn die Spannungen einen Wendepunkt erreichen und außer Kontrolle geraten, könnte der Westen auf die Bremse treten“, sagte Cui.

Die US-Vorräte an Ausrüstung, die für Kiews Kampf unerlässlich ist, „erreichen das für Kriegspläne und Training erforderliche Mindestniveau“, und die Wiederauffüllung auf das Vorkrisenniveau könnte Jahre dauern, schrieb Mark Cancian vom Center for Strategic and International Studies kürzlich Analyse, berichtete AFP im August.

„Die Militärvorräte der meisten [europäischen NATO-]Mitgliedsstaaten waren, ich würde nicht sagen, erschöpft, aber in hohem Maße erschöpft, weil wir den Ukrainern viel Kapazität zur Verfügung gestellt haben“, sagte Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, sagte Anfang September.

Zhang Heng von CASS hielt es für klug, dass die USA und andere westliche Länder auf die Bremse traten und zur Beruhigung der Spannungen beitrugen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related