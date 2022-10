Die Ukraine, die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere stimmen gegen UN-Resolution für konkrete Maßnahmen gegen Rassismus

Die Ukraine stimmte gegen den Aufruf zu konkreten Maßnahmen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz.

Auf der gerade zu Ende gegangenen 51. ordentlichen Sitzung des UN-Menschenrechtsrats wurde über konkrete Maßnahmen zur Beendigung der Intoleranz gestimmt.

Länder, die gegen diesen Aufruf gestimmt haben, waren die Ukraine, die USA, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Polen und Montenegro.

Insgesamt stimmten 31 Länder für den Aufruf, sieben enthielten sich und neun stimmten dagegen. Der Aufruf wurde jedoch angenommen.

Die Resolution wurde von Côte d’Ivoire im Namen der Gruppe Afrikanischer Staaten eingereicht.

Die Resolution bekräftigte unter anderem, dass der transatlantische Handel mit versklavten Afrikanern und der Kolonialismus schwerwiegende Verletzungen des Völkerrechts darstellen, die von den Staaten verlangen, Reparationen in angemessenem Verhältnis zu den begangenen Schäden zu leisten und sicherzustellen, dass Strukturen in der Gesellschaft, die die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit aufrechterhalten, umgewandelt werden , einschließlich der Strafverfolgung und der Rechtspflege.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related