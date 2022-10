Der massive Terroranschlag gegen die Krimbrücke ist ein Angriff auf Russland. Er wird den Ukraine-Konflikt in eine Katastrophe großen Ausmaßes verwandeln, wenn die dafür verantwortlichen Entscheidungsträger nicht sofort umkehren.

Zum Artikel:

https://test.rtde.tech/meinung/151117-angriff-auf-krimbruecke-nach-russischem/

Auszug:

(…) Obwohl Präsident Putin für seine bewundernswerte persönliche Disziplin und scheinbar grenzenlose Geduld bekannt ist, kann der „kollektive Westen“ nicht erwarten, dass er auf harte Gegenmaßnahmen verzichtet, was wahrscheinlich sein wird mindestens in gleichem Maße wie die massiven Explosionen auf der Krimbrücke.

Zweifellos sind die Führer des „kollektiven Westens“ nur wenige Schritte von einem absolut schrecklichem Abgrund und einer unvorstellbaren Katastrophe entfernt. Angesichts der beispiellosen existenziellen Gefahr für die ganze Welt sollten diese Funktionäre, anstatt sich über den groß angelegten Terroranschlag in der Straße von Kertsch unverhohlen zu freuen, diesen barbarischen Angriff auf die Krimbrücke öffentlich verurteilen, eine unparteiische und gründliche Untersuchung fordern und anschließend die Täter bestrafen. Außerdem wären diese westlichen Entscheidungsträger gut beraten, Russland sofort an den Verhandlungstisch einzuladen und aufrichtig eine nachhaltige Friedenslösung anzustreben. Dieses äußerst wünschenswerte Ergebnis kann nur erreicht werden, wenn sie Russland respektvoll zuhören, die Interessen dieses großen Imperiums berücksichtigen und im Geiste der Kooperation gemeinsam mit Rußland eine faire und gerechte neue globale Sicherheitsarchitektur aufbauen. (…)

