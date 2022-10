Serbiens Präsident Vučić: USA verlangten 1999 von Ungarn, in Serbien einzumarschieren und sich an dem völkerrechtswidrigen NATO-Angriff zu beteiligen

Der serbische Präsident Vučić hielt am Samstag eine Pressekonferenz ab, in der er das 8. Sanktionspaket der Europäischen Union kritisierte. Er berichtete ausserdem etwas brisantes über den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán.

Vučić berichtete dass US-Präsident Clinton 1999 Ungarn aufgefordert habe, Serbien anzugreifen. Orbán, der seine erste Amtszeit als Premierminister zwischen 1998 und 2002 absolvierte, lehnte es jedoch ab, der Forderung des US-Präsidenten nachzukommen.

Die Operation Allied Force der NATO begann im März 1999 und endete im Juni 1999. Zerstört wurden nicht nur militärische Ziele des ehemaligen Jugoslawiens, sondern auch sehr viel wichtige Infrastruktur. Es gab auch viele sehr viele zivile Opfer.

Ungarns junger Ministerpräsident Viktor Orbán, der damals erst 36 Jahre alt war, widersetzte sich der Forderung einen direkten Angriff auf Serbien auszuführen.

Orbán habe Vučić bei einem kürzlich stattgefundenen Treffen von der damaligen Aufforderung der NATO-Partner darüber informiert und ihm erlaubt, darüber öffentlich zu sprechen, so der serbische Staatschef Vučić.

Wörtlich erklärte Vučić in der Pressekonferenz: „Clinton und die Briten verlangten [von Orbán], Serbien vom Norden aus anzugreifen, damit sie unsere Streitkräfte von Kosovo und Metochien bis Vojvodina auseinanderziehen könnten“, erklärte der serbische Präsident. Orbán, der damals in seiner ersten Amtszeit als ungarischer Ministerpräsident war, lehnte dies demnach ab und widersetzte sich mithilfe des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder dem „Druck aus dem Weißen Haus“.

Ungarn war wenige Wochen vor Beginn der NATO-Operation, die ohne ein UN-Mandat stattgefunden hatte – der NATO beigetreten, hatte sich aber nicht an den Luftschlägen gegen Jugoslawien beteiligt.

Nach Angaben von Vučić war Orbán damals zu offiziellen Gesprächen mit dem damaligen Premierminister Tony Blair nach London gereist und traf auch die ehemalige Premierministerin Margaret Thatcher. Diese habe ihn laut Vučić an der Tür mit folgenden Worten begrüßt: „Es stört mich sehr, dass Sie sich geweigert haben, Serbien anzugreifen, deshalb werden noch mehr britische Soldaten sterben.“

Immer wieder wird von Aktivisten auch auf den Einsatz sehr großer Mengen von krebserzeugender Uranmunition hingewiesen. Viele Menschen sind an Krebsleiden verstorben.



