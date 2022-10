Putin: Terroristen in der Nähe russischer Atomkraftwerke – von Ray McGovern (antiwar.com)

Die Konzernmedien haben den schockierenden Vorwurf des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf seiner Pressekonferenz am Freitag irgendwie übersehen:

„Wir sehen sogar Versuche, Terroranschläge in der Russischen Föderation zu verüben, einschließlich – ich bin mir nicht sicher, ob dies öffentlich gemacht wurde – Versuche, Terroranschläge in der Nähe unserer Atomanlagen, Kernkraftwerke in der Russischen Föderation durchzuführen. Ich spreche nicht einmal über das Kernkraftwerk Zaporozhye.“

Putin beantwortete eine scheinbar vorgefertigte Frage über Russlands „Zurückhaltung“ inmitten von, wie der Fragesteller es nannte, zunehmenden „Streiks, Überfällen und Terrorakten sogar auf russischem Territorium und der Westen ist der Zerfall Russlands. Inzwischen denken viele, dass Russland auf all das sehr zurückhaltend reagiert. Warum ist das so? “

Putin sprach die Frage offen an:

„Zu unserer zurückhaltenden Reaktion würde ich nicht sagen, dass sie zurückhaltend war … schließlich ist ein militärischer Sondereinsatz nicht nur eine weitere Warnung, sondern ein militärischer Einsatz. Dabei sehen wir Versuche, Terroranschläge und Sachbeschädigungen gegen unsere zivile Infrastruktur zu verüben.

„In der Tat waren wir in unserer Reaktion ziemlich zurückhaltend, aber das wird nicht ewig dauern. Kürzlich haben die russischen Streitkräfte ein paar sensible Schläge in diesem Bereich [zivile Infrastruktur] ausgeführt. Nennen wir sie Warnschüsse. Wenn die Situation so weitergeht, unsere Reaktion wird wirkungsvoller sein. Terroranschläge sind eine ernste Angelegenheit. … Wir sehen dies in der Tötung von Beamten in den befreiten Gebieten, wir sehen sogar Versuche, Terroranschläge in der Russischen Föderation zu verüben.“

Dies ist der Kontext, in den Putin ausdrücklich (wie oben zitiert) „Versuche, Terroranschläge in der Nähe unserer Nuklearanlagen, Kernkraftwerke in der Russischen Föderation durchzuführen“, einbezog. Er fügte hinzu:

„Wir beobachten die Situation und werden unser Bestes tun, um zu verhindern, dass sich ein negatives Szenario entfaltet. Wir werden reagieren, wenn sie nicht erkennen, dass diese Ansätze inakzeptabel sind. Sie unterscheiden sich tatsächlich nicht von Terroranschlägen.“

Putin über westliche Ziele

Als Antwort auf die Anspielung des Fragestellers auf „sehr aggressive Äußerungen, dass das endgültige Ziel von Kiew und dem Westen die Auflösung Russlands ist, fügte Putin hinzu:

„Sie haben immer die Auflösung unseres Landes angestrebt – das ist sehr wahr. Es ist bedauerlich, dass sie sich irgendwann entschieden haben, die Ukraine für diese Zwecke zu nutzen. Tatsächlich – ich beantworte Ihre Frage jetzt … haben wir unsere spezielle Militäroperation gestartet um zu verhindern, dass die Ereignisse diese Wendung nehmen. Das ist es, was einige von den USA geführte westliche Länder immer versucht haben – eine anti-russische Enklave zu schaffen und das Boot ins Wanken zu bringen, Russland aus dieser Richtung zu bedrohen. Im Wesentlichen ist es unser Hauptziel, solche Entwicklungen zu verhindern .“

Putin sagt seit langem , dass die USA, obwohl sie bekennen, besorgt über die Sicherheit der Ukraine zu sein, das ehemalige Sowjetland als „Werkzeug“ in ihren Bemühungen benutzen, Russland einzudämmen. Eigentlich befindet sich Putin mit dieser Behauptung in guter Gesellschaft. Würden Sie glauben, dass dem Unternehmen ein ehemaliger Direktor des US-Verteidigungsgeheimdienstes angehört?

Nach dem von den USA orchestrierten Staatsstreich in Kiew Anfang 2014 hieß es in der „Dezember 2015 National Security Strategy“ (der DIA) Folgendes:

„Der Kreml ist überzeugt, dass die Vereinigten Staaten den Grundstein für einen Regimewechsel in Russland legen, eine Überzeugung, die durch die Ereignisse in der Ukraine noch verstärkt wird. Moskau betrachtet die Vereinigten Staaten als den entscheidenden Treiber hinter der Krise in der Ukraine und glaubt, dass der Sturz des ehemaligen Ukrainers Präsident Janukowitsch ist der jüngste Schritt in einem seit langem etablierten Muster von US-orchestrierten Bemühungen um einen Regimewechsel.“ LT Gen Vincent Stewart, Direktor, DIA

Nicht druckfähig?

Wenn der russische Präsident behauptet, es gebe Versuche, Kernkraftwerke in Russland anzugreifen – ob wahr oder falsch – ist das nicht berichtenswert? Nein, sagt die NY Times. Die führende Titelgeschichte am Sonntag, geschrieben von seinem erstklassigen Team aus (MVW im Irak) David Sanger, Julian Barnes, Eric Schmitt und Anton Troianovski, berichtet ausführlich über Putins Pressekonferenz am Freitag, zieht es jedoch vor, seinen Vorwurf bezüglich der Planung von Terroristen wegzulassen Kernkraftwerke in Russland zu sabotieren. Der Artikel erklärt, wie Präsident Joe Biden versucht, Russland nicht zu einer Eskalation in der Ukraine zu provozieren, obwohl Selenskyj „in der Nordostukraine vor Erfolg strotzt“.

Laut diesen NYT-Erstautoren über die Ukraine ist Washington besorgt, dass Putin eskalieren könnte, „um seinen demütigenden Rückzug zu kompensieren … die Russen sind vorerst immer noch in Unordnung“.

Krähe essen?

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Krähe in die Ernährung dieser NYT-Erstbesaiter aufgenommen wird. Im Moment loben sie Crow – das ist Rep. Jason Crow (D, Colorado), ein ehemaliger Army Ranger, der jetzt sowohl im Geheimdienst- als auch im Armed Services Committee dient.

Crows Stammbaum könnte von Interesse sein: Er ist ein „Russlandspezialist“ in der Art des ehemaligen Direktors des Nationalen Geheimdienstes James Clapper, der wusste, dass die Russen „fast genetisch getrieben sind, sich zu kooptieren, einzudringen, Gunst zu gewinnen, was auch immer, was eine ist typische russische Technik.“ Crows denkwürdigste Beobachtung dieser Art war: „Vladimir Putin wacht jeden Morgen auf und geht jede Nacht ins Bett und versucht herauszufinden, wie man die US-amerikanische Demokratie zerstört.“

Rep. Crow war also der Ansprechpartner der Times, um zu kommentieren, ob Biden zu viel Angst vor möglichen russischen Vergeltungsmaßnahmen hat, wenn die USA der Ukraine noch Langstreckenraketen liefern. Sagte die Krähe:

„Sicher … wir müssen uns dieser Bedrohung bewusst sein. Aber ich denke nicht, dass die Bereitstellung von ATACMS (Army Tactical Missile Systems mit einer Reichweite von bis zu 190 Meilen) im Wesentlichen eskalierend ist. Wir müssen das bereitstellen, was die Ukraine braucht, um zu gewinnen.“

Moskau: Breiterer Krieg statt Kiew „Sieg“

Werden die russischen Fernsehzuschauer auf einen größeren Krieg vorbereitet? Diejenigen, die die gestrige Sendung „ Nachrichten der Woche “ mit Moderator Dmitry Kiselyov sahen, sahen, wie er eine Show bot, die einer Kriegsvorbereitung gleichkam. Kiselyov ist der oberste Chef aller russischen staatlichen Nachrichtensender – ein Kreml-Insider, sehr nah an der Macht.

Kiselyov machte sich daran, den russischen Zuschauern zu beschreiben, was die Vereinigten Staaten und die NATO jetzt vorhaben, nämlich einen „Krieg gegen Russland“. Die Ukraine ist ziemlich aus dem Bild gerutscht.

Es ist ein von den Vereinigten Staaten geführter Krieg gegen Russland, der nun tägliche Raketenangriffe auf immer mehr Grenzstädte auf russischer Seite mit Zerstörung und Tod und immensen Flüchtlingsströmen aus dem Raum Charkow nach Russland bringt. Kiselyov enthält Horrorgeschichten über ukrainische Vergeltung, die an „Kollaborateuren“ durchgeführt wird. Dazu gehören Lehrer in der Region Charkow, die nach dem russischen staatlichen Lehrplan unterrichteten und die nun der Hinrichtung unterliegen.

Das Programm berichtete, dass 10.000 Menschen zusammengetrieben wurden und behaupteten, viele von ihnen würden abgeschlachtet. Die Show zeigte den pensionierten US-General Ben Hodges, der über den bevorstehenden Zusammenbruch Russlands und die geplante „Balkanisierung“ – das Ziel der USA – spricht, gegen die Russland jetzt vorgehen muss. Es zeigte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, die Warnung, dass, wenn die USA der Ukraine Raketen mit einer Reichweite von 300 km geben, die zum Beispiel den wichtigsten russischen Marinestützpunkt in Sewastopol auf der Krim erreichen können, wenn sie von Odessa aus abgefeuert werden, dann werden die USA zu einem Mitstreiter .

Die USA ein „Co-Kriegsführer“: mit anderen Worten, Russland befindet sich offiziell im Krieg mit den USA. Wir scheinen nur einen Schritt entfernt zu sein.

Auch Putins Freitags-Pressekonferenz wurde gezeigt, darunter Putins Kommentare zu terroristischen Angriffsversuchen auf Kernkraftwerke in Russland. Ein sachkundiger Beobachter, der praktisch alle Reden/Pressekonferenzen Putins beobachtet, kommentierte, dass Putin sehr nervös wirkte.

Präsident Biden und seine jetzigen Berater sind möglicherweise nicht schlau genug, um gleichermaßen nervös zu sein. Und so droht die Katastrophe.

