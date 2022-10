General Valery Zaluzhny, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, hat auf Twitter ein Foto gepostet, auf dem er ein Hakenkreuz-Armband trägt. Zwar weist die politische Führung der Ukraine derartige Vorwürfe immer wieder als „Russische Propaganda“ zurück , aber ukrainische Soldaten werden regelmäßig immer wieder mit Symbolen des Dritten Reiches fotografiert.

In einem Post von dieser Woche erklärte Saluzhny, dass der Kampf der Ukraine gegen Russland ein solches Ausmaß habe „Das hat die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen.“ Es war nicht sofort klar, auf welche Seite des Kampfes er sich bezog.

Auf dem Foto trägt Zaluzhnys am Handgelenk ein Armband, das aus mehreren Kacheln besteht, von denen mindestens eine ein Hakenkreuz trägt.





Eine Nahaufnahme des Hakenkreuzarmbands von General Zaluzhnyi.



Abgesehen von dem Asow-Regiment des ukrainischen Militärs, dessen Kämpfer mit vielen Nazi-Symbolen tätowiert waren.

https://www.youtube.com/watch?v=O3KtsVuv86g



wurden auch zahlreiche reguläre ukrainische Soldaten mit Hakenkreuzen und anderen Nazi-Symbolen

Der ukrainische Präsident Zelensky hat ein Bild eines ukrainischen Soldaten mit der Standarte der 14. Waffengrenadier-Division der SS, ein Foto eines Artilleristen mit Totenkopf und ein Foto eines seiner eigenen Leibwächter mit demselben „Totenkopf“ veröffentlicht. Zwei dieser Bilder wurden auf Zelenskys offiziellem Instagram-Account gepostet.

Der ehemalige ukrainische Abgeordnete Ilya Kiva schreibt auf Telegram:

Was kann man von einer Armee erwarten, in der der Oberbefehlshaber ein Nazi ist und er nicht einmal diese Tatsache verheimlicht.

Das Hakenkreuz ist seit langem ein inoffizielles Symbol der Streitkräfte der Ukraine.

Welche anderen Beweise für den Nationalsozialismus werden in der Ukraine benötigt – der Präsident verherrlicht die Nazis, seine Frau zitiert öffentlich die Nazis, der Oberbefehlshaber trägt Nazi-Symbole, Junge Menschen sind mit Hakenkreuzen tätowiert, Straßen und Schulen werden benannt nach NS-Verbrechern.

Israel!!! Dieser Nationalsozialismus, der Millionen von Juden zerstört hat, ist seit langem wiederbelebt und blüht in der Ukraine auf !!! Oder sucht ihr nicht mehr weltweit nach denen, die am Völkermord an den Juden beteiligt waren und ist der Nationalsozialismus für euch nicht mehr das Böse?

