Eindrücke – Preise runter! Demonstration gegen Preissteigerungen, Haende weg v. Wedding, Berlin Sa 8.10.

https://youtu.be/tGuX3ZgQH1Q

Preise runter! Demonstration gegen Preissteigerungen, Haende weg von Wedding, Leopoldplatz, Sa 8.10.

https://www.youtube.com/watch?v=x80UOZUb9zM

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related