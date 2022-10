UN-Menschenrechtsorganisation lehnt Angebot im Zusammenhang mit Xinjiang ab, „ein Sieg für Gerechtigkeit und Wahrheit“ (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1276633.shtml

Der UN-Menschenrechtsrat aus 47 Mitgliedsstaaten, der das Angebot der USA und einiger westlicher Länder ablehnt, die Menschenrechte in Xinjiang im Nordwesten Chinas zu diskutieren, wird von den westlichen Medien weithin als „diplomatischer Sieg“ für China angesehen, aber einige chinesische Experten sind vorsichtig mit ihrem Optimismus gegenüber diesem schrittweisen Sieg aufgrund des knappen Stimmenvorsprungs. Beobachter sagten, dass die USA und der Westen diejenigen, die sich bei der Abstimmung enthalten haben, weiterhin zwingen werden, ihre Positionen zu ändern und ihre Bemühungen zur Verleumdung Chinas wegen seiner Xinjiang-Politik bei den bevorstehenden Treffen zu verstärken, jedoch werden mehr Länder, die objektive Ansichten zu Xinjiang-Angelegenheiten vertreten, den USA widerstehen -geführte Hetzkampagne gegen China.

Die Abstimmung des UN-Menschenrechtsrates mit 19 zu 17 Stimmen gegen einen von den USA geführten Entscheidungsentwurf über die autonome Region Xinjiang Uygur im Nordwesten Chinas habe gezeigt, dass die internationale Gemeinschaft trotz des Drucks der USA und einiger anderer westlicher Länder nicht leicht in die Irre geführt werden könne, sagte ein chinesischer Ausländer Ministeriumssprecher in einer Erklärung am Donnerstag.

Die internationale Gemeinschaft sei sich klar bewusst, dass das ultimative Motiv der USA und einiger anderer westlicher Länder hinter ihrem Xinjiang-Narrativ darin bestehe, China einzudämmen, und mag dieses Muster nicht, Menschenrechte als Vorwand zu benutzen, um sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen, sagte der Sprecher.

Die Äußerungen kamen, nachdem die 51. Sitzung des Menschenrechtsrates am Donnerstag einen Entscheidungsentwurf zur Region Xinjiang abgelehnt hatte, der von den USA und einigen ihrer westlichen Verbündeten vorangetrieben wurde.

Die USA und ihre Verbündeten legten der obersten UN-Menschenrechtsbehörde im September den ersten Entscheidungsentwurf vor, der China ins Visier nahm, und forderten „als absolutes Minimum eine Diskussion über Xinjiang“, berichtete AFP.

Der Entscheidungsentwurf kam auf, nachdem das Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte (OHCHR) am 31. August nach Bachelets Besuch in Xinjiang den sogenannten Bewertungsbericht über Xinjiang veröffentlicht hatte. Die Global Times erfuhr jedoch zuvor, dass der Bericht ein „Produkt ohne Faktenbasis, ohne Autorität und ohne Glaubwürdigkeit“ ist, hinter dem die USA und einige westliche Kräfte sowie antichinesische Kräfte stehen.

Der Rat in Genf stimmte laut Medienbericht mit 19 zu 17 gegen die Durchführung einer Menschenrechtsdebatte in Xinjiang, elf Nationen enthielten sich der Stimme.

Einige Länder mit einer großen muslimischen Bevölkerung wie Indonesien und einige aus dem Nahen Osten und Afrika, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kamerun und die Elfenbeinküste, stimmten gegen die Debatte, während sich Länder wie Argentinien, Brasilien, Indien und die Ukraine der Stimme enthielten.

Dies sei ein Sieg für die Entwicklungsländer und ein Sieg für Wahrheit und Gerechtigkeit, sagte Hua Chunying, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, am Donnerstag in einem Tweet. „Menschenrechte dürfen nicht als Vorwand benutzt werden, um Lügen zu erfinden und sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen oder andere einzudämmen, zu zwingen und zu demütigen“, sagte sie.

Einige westliche Medien bezeichneten das Ergebnis als „einen schweren Schlag“ für die USA und die kleine Clique, die sie anführen, als der Entscheidungsentwurf von Ländern wie den USA, Großbritannien, Australien und Kanada vorgelegt wurde.

Die Financial Times sagte: „Die Abstimmung vom Donnerstag war ein diplomatischer Sieg für China, das Kritik an seinem Vorgehen in Xinjiang als unbegründet zurückgewiesen hat.“

Dieses Ergebnis zeige, dass einige Länder die richtigen Werte und Menschenrechtsperspektiven vertreten, sich der mächtigen Hetzkampagne der USA und des Westens widersetzen und klare Ansichten zu den Menschenrechten in Xinjiang haben, was auch Chinas erfolgreiche internationale Kommunikation in Menschenrechtsangelegenheiten signalisiert, He Zhipeng, Professor für internationales Recht an der School of Law der Jilin University, sagte der Global Times am Freitag.

„Was die USA und einige westliche Länder getan haben, ist typischerweise die Politisierung der Menschenrechtsfragen. Was ihnen wirklich am Herzen liegt, sind nicht die Menschenrechte in Xinjiang, sondern ob sie Xinjiang und die Menschenrechte ausspielen könnten, um China einzudämmen und die Entwicklung des Landes zu verlangsamen. “ Er sagte.

Einige chinesische Experten wiesen auch darauf hin, dass die knappe Abstimmungsmarge zeige, dass das Ringen zwischen den Ländern in Menschenrechtsfragen immer heftiger werde und die USA und einige westliche Länder die multilateralen Plattformen und einschlägigen Verfahren missbrauchen, um die internationalen Menschenrechtsressourcen zu verschwenden mehr Zeit für den geopolitischen Wettbewerb.

Wie auch immer der Entscheidungsentwurf getarnt ist, seine eigentliche Absicht besteht darin, die UN-Menschenrechtsgremien auszunutzen, um sich in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen, um ihrem politischen Zweck zu dienen, Xinjiang-bezogene Themen zu nutzen, um China einzudämmen, was ein weiteres Beispiel dafür ist Politisierung und Instrumentalisierung von Menschenrechtsfragen, sagte Chen Xu, Chinas Ständiger Vertreter beim UN-Büro in Genf, am Donnerstag.

Der Entscheidungsentwurf ist nicht für die Menschenrechte, sondern für politische Manipulation. Es werde den Dialog nicht fördern, sondern nur zu neuen Konfrontationen führen, bemerkte Chen. „Diesmal wird China ins Visier genommen, und alle anderen Entwicklungsländer könnten in der Zukunft jederzeit ins Visier genommen werden.“

Intensiverer Streit



Auf der 51. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates und der UN-Generalversammlung Ende September äußerten sich mehr Länder gegen die Politisierung von Menschenrechtsfragen durch die USA und westliche Länder, was in den Augen von Experten China und eine breitere Gruppe davon zeigte Länder werden zusammenarbeiten, um wahren Multilateralismus zu verteidigen und der US-Hegemonie zu widerstehen.

Einige Länder mit einem hohen Anteil an muslimischer Bevölkerung haben gegen den Entscheidungsentwurf gestimmt, weil sie mit Chinas Präventivmaßnahmen zur Bekämpfung von gewalttätigem Terrorismus, Radikalisierung und Separatismus einverstanden sind, und einige haben ähnliche Maßnahmen in ihren Ländern ergriffen oder planen, solche Maßnahmen zu ergreifen, so ein Experte für Xinjiang-Angelegenheiten und Menschen Rechte, die es vorziehen, nicht genannt zu werden, gegenüber der Global Times am Freitag.

„Ähnliche Maßnahmen, die von anderen Ländern ergriffen wurden, haben keine starke Reaktion oder Kritik seitens der USA und des Westens hervorgerufen, da diese Länder keine imaginären Feinde des Westens sind und daher nicht ins Visier genommen werden“, sagte er.

Anfang August besuchten 32 nach China entsandte diplomatische Gesandte und hochrangige Diplomaten aus 30 islamischen Ländern Xinjiang, und was die Delegation unterwegs sah und hörte, unterscheidet sich völlig von dem, was einige westliche Medien als Religionsfreiheit und verschiedene Rechte von Muslimen berichteten sind nach Angaben des chinesischen Außenministeriums ordnungsgemäß garantiert.

Da es diesmal jedoch nur eine knappe Abstimmungsmarge gab, warnte der anonyme Experte, dass die USA und der Westen sicherlich eine Reihe von Maßnahmen ergreifen werden, um die sich der Stimme enthaltenden Länder unter Druck zu setzen oder zu zwingen, ihre Position zu ändern und die Einführung einer auf Xinjiang ausgerichteten Menschenrechtsinitiative zu planen Kampagne bei der nächsten Sitzung des UN-Menschenrechtsgremiums im März 2023, auf die China gut vorbereitet sein sollte.

Der UN-Menschenrechtsrat hält laut seiner Website nicht weniger als drei reguläre Sitzungen pro Jahr ab, die insgesamt mindestens 10 Wochen dauern und im Februar-März, Juni-Juli und September-Oktober stattfinden. Die Sitzungen können je nach Arbeitsprogramm drei, vier oder fünf Wochen dauern.

Das OHCHR versuche seit geraumer Zeit, sich dem westlichen Einfluss zu widersetzen, aber dieser Widerstand sei aufgrund von Personalumbildungen weniger effektiv geworden, sagte He. „Wenn internationale und multilaterale Organisationen wie der UN-Menschenrechtsrat und das OHCHR ihr ursprüngliches Bestreben vergessen, andere Länder zu vereinen, um Menschenrechtsfortschritte voranzutreiben, und am Ende von bestimmten Ländern politisiert werden, wird dies ihrem Ruf schaden“, sagte er .

Es gibt viele menschenrechtsbezogene Probleme, denen die Welt heute Aufmerksamkeit schenken sollte, darunter solche, die durch den Klimawandel, die wissenschaftliche und technologische Entwicklung und die Auswirkungen von Big Data, die alternde Bevölkerung usw. verursacht werden, sagten einige Experten, die dies auch für einige vorschlugen großen Menschenrechtsproblemen haben die Länder gemeinsame Anliegen, aber die geopolitische Konfrontation wird nicht hilfreich sein, um sie anzugehen.

