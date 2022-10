UN lehnt Debatte über Behandlung uigurischer Muslime als Sieg für China ab (middleeasteye.net)

https://www.middleeasteye.net/news/un-rejects-debate-treatment-uyghur-muslims-win-china

Länder mit muslimischer Mehrheit aus Afrika und dem Nahen Osten stimmten mit überwältigender Mehrheit für Peking.

Der UN-Menschenrechtsrat hat am Donnerstag gegen einen vom Westen geführten Antrag gestimmt, eine Debatte über angeblich weit verbreitete Misshandlungen gegen Uiguren und andere Muslime in der chinesischen Region Xinjiang abzuhalten, nachdem Peking intensiv Lobbyarbeit geleistet hatte.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten legten letzten Monat den ersten Entscheidungsentwurf gegen China dem obersten UN-Rechtsgremium vor, wobei sie als absolutes Minimum eine Diskussion über Xinjiang anstrebten.

Der Schritt erfolgte, nachdem die ehemalige UN-Rechtschefin Michelle Bachelet ihren lang verzögerten Xinjiang-Bericht veröffentlicht hatte, in dem sie mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen Uiguren und andere muslimische Minderheiten in der fernwestlichen Region anführte.

Westliche Länder dachten, dass sie genug Unterstützung gegen eine Blockierung von der Tagesordnung aufbringen könnten, wenn sie nur versuchen würden, über die Ergebnisse zu sprechen.

Aber in einem Moment des Dramas stimmten die Länder des 47-köpfigen Rates in Genf mit 19 zu 17 gegen die Abhaltung einer

Menschenrechtsdebatte in Xinjiang, wobei sich 11 Nationen der Stimme enthielten.

Amnesty International brandmarkte die Abstimmung als Farce, während Human Rights Watch sagte, sie habe Missbrauchsopfer verraten.

„Die Vereinigten Staaten verurteilen die heutige Abstimmung, die eine Diskussion über Xinjiang verhindert“, twitterte Michele Taylor, US-Botschafterin beim UN-Menschenrechtsrat.

Untätigkeit „suggeriert beschämend, dass einige Länder nicht kontrolliert werden und ungestraft Menschenrechte verletzen dürfen“.

In einem deutlichen Schlag gegen die westlichen Bemühungen stimmten mehrheitlich muslimische Länder und US-Partner gegen die Debatte, darunter Pakistan, Katar, Sudan und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die zentralasiatischen Staaten Kasachstan und Usbekistan, die sprachliche, kulturelle und religiöse Verbindungen zu Muslimen in Chinas äußerster westlicher Region teilen, stimmten ebenfalls gegen den Schritt. Malaysia und Libyen enthielten sich.

„Wir sind extrem enttäuscht über den Verrat von mehrheitlich muslimischen Ländern, die gegen den Antrag gestimmt und damit Chinas Gräueltaten gegen die mehrheitlich türkisch-muslimische Bevölkerung Ostturkistans schamlos unterstützt haben“, sagte Salih Hudayar, Premierminister der ostturkischen Exilregierung, gegenüber MEE .

Die Exilregierung Ostturkestans (ETGE) wurde 2004 in Washington DC gegründet und drängt auf einen unabhängigen Staat im Nordwesten Chinas, der offiziell als Uigurische Autonome Region Xinjiang bekannt ist. Sie werden von den USA nicht offiziell anerkannt.

Mitglieder der ETGE repräsentieren laut ihrer Website über ein Dutzend verschiedener Organisationen aus der uigurischen und ostturkistanischen Diaspora.

Die chinesische Regierung reagierte zunächst auf den Bericht mit der Aussage: „Die sogenannte ‚Bewertung‘, die auf der Schuldvermutung basiert, verwendet als Hauptquellen Desinformation und Lügen, die von antichinesischen Kräften fabriziert wurden, und ignoriert bewusst maßgebliche Informationen und bereitgestelltes objektives Material von der chinesischen Regierung verzerrt, Chinas Gesetze und Politik böswillig verzerrt, den Kampf gegen Terrorismus und Extremismus in Xinjiang verunglimpft und die enormen Errungenschaften im Bereich der Menschenrechte ignoriert, die von Menschen aller ethnischen Gruppen in Xinjiang gemeinsam erzielt wurden.“

Heute China, morgen du

Die Abstimmung am Donnerstag war ein Sieg für Peking. Chinas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Chen Xu, sagte, der Vorstoß, das Thema zu diskutieren, sei ein „Ausnutzen“ der Vereinten Nationen, „um sich in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen“.

„Der Entscheidungsentwurf ist nicht für die Menschenrechte, sondern für politische Manipulation“, sagte er dem Rat.

„Heute wird China angegriffen, morgen könnte jedes andere Entwicklungsland angegriffen werden.“

Der Entscheidungsentwurf wurde von den Vereinigten Staaten vorgelegt; Australien; Kanada; Frankreich; Deutschland; Norwegen; Schweden; und Türkei – unter anderem.

Ein westlicher Diplomat betonte, dass ungeachtet des Ergebnisses „das oberste Ziel erreicht wurde“, Xinjiang ins Rampenlicht zu rücken.

Bachelets Bericht, der Minuten vor Ablauf ihrer Amtszeit am 31. August veröffentlicht wurde, hob „glaubwürdige“ Anschuldigungen über weitverbreitete Folter, willkürliche Inhaftierung und Verletzungen religiöser und reproduktiver Rechte hervor.

„Als größtes muslimisches Land der Welt und eine lebendige Demokratie können wir unsere Augen nicht vor der Not unserer muslimischen Brüder und Schwestern verschließen“, sagte Febrian Ruddyard, indonesischer Botschafter bei den Vereinten Nationen.

Da China jedoch nicht zustimmte, werde eine Diskussion „keinen bedeutenden Fortschritt bringen“, weshalb Indonesien mit „Nein“ stimmte.

Diese Stimmung wurde vom katarischen Botschafter Hend al-Muftah bestätigt.

China startete eine umfassende Offensive, um Bachelets Bericht zurückzuweisen.

Afrikanische Länder, in denen China nach massiven Infrastrukturinvestitionen der führende Gläubiger ist, sahen sich laut Beobachtern mit besonders starker Lobbyarbeit konfrontiert.

Am Ende stimmte nur Somalia von 13 afrikanischen Ländern mit „Ja“.

