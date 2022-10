Philip Pilkington. Europas Abstieg in die Deindustrialisierung. Der Angriff auf die Nord Stream-Pipeline wird den Protektionismus fördern (spectator.co.uk)

https://www.spectator.co.uk/article/europe-s-descent-into-deindustrialisation

Der rapide wirtschaftliche Zusammenbruch, dem Großbritannien gegenübersteht, ist lediglich eine beschleunigte Version dessen, was ganz Europa durchmachen wird: eine unhaltbare Verschuldung, um die Kluft zwischen hohen Energiepreisen und dem, was sich Haushalte tatsächlich leisten können, zu finanzieren. Nach der Sabotage der Nord-Stream-Pipeline gibt es nun keinen Weg mehr zurück. Europa kann kein russisches Gas mehr importieren – die Preise werden so lange hoch bleiben, bis Europa mehr Energiekapazitäten aufbaut, was Jahre dauern kann.

Welche Folgen wird das haben? Durch die hohen Energiepreise wird die europäische Industrie nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Die europäischen Hersteller werden gezwungen sein, die höheren Energiekosten in Form von höheren Preisen weiterzugeben, und die Verbraucher werden es billiger finden, Produkte aus Ländern mit normalen Energiepreisen zu kaufen. Die einzige logische europäische Antwort auf die drohende weitgehende Deindustrialisierung ist die Anhebung der Zölle. Dies ist die einzige Möglichkeit, die Preise zwischen teureren europäischen Waren und billigeren ausländischen Waren anzugleichen und so die europäische Produktion künstlich zu stützen. Diese Strategie wird den Lebensstandard senken, da den Europäern billigere Waren vorenthalten werden, aber sie wird zumindest einige Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe erhalten.

Dieser Prozess ähnelt in bemerkenswerter Weise dem Beginn der Großen Depression. In den 1920er Jahren häuften die westlichen Volkswirtschaften aufgrund der einseitigen Finanzvereinbarungen des Versailler Vertrags enorme Schuldenberge an. Im Jahr 1929 fiel mit dem Zusammenbruch des amerikanischen Aktienmarktes eine der wichtigsten Stützen weg, und die westlichen Volkswirtschaften brachen zusammen. Europa war zuerst dran, und als der Handel versiegte, folgte Amerika ihm auf dem Fuße.

Die modernen westlichen Volkswirtschaften haben seit Jahrzehnten Schulden angehäuft. Doch seit den Einbrüchen Anfang 2020 ist diese Schuldenanhäufung auf Hochtouren gelaufen. Im Jahr 2019 lag die Staatsverschuldung in der Eurozone bei 83,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Jahr 2020, nachdem die Rettungsmaßnahmen bekannt gegeben wurden, stieg sie auf 97,2 Prozent an. Im gleichen Zeitraum stieg die Schuldenquote Großbritanniens von 83,8 Prozent auf 93,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dies sind die größten Einzelanstiege in der Geschichte. Der Anstieg der Schulden während des Lockdowns war wahrscheinlich unvermeidlich. Aber er hat mit Sicherheit den Beginn des Inflationsdrucks ausgelöst, den wir jetzt überall beobachten können, vor allem, weil die Abriegelungen selbst die Lieferketten völlig zerstört haben. Mehr Geld jagt also weniger Waren. Aber was seit Anfang dieses Jahres passiert ist, ist etwas ganz anderes.

Die russische Invasion in der Ukraine hat einen Energiepreiskrieg in Europa ausgelöst, der die Regierungen zu einer noch höheren Kreditaufnahme zwingt, um die Energiekosten zu decken. Im Gegensatz zu den Abriegelungen üben diese Energiepreissteigerungen direkten Druck auf die Preise und die Handelsbilanz zwischen den Ländern aus. Höhere Energiepreise bedeuten, dass Europa mehr Euro und Pfund ins Ausland schicken muss, um Energie zu beziehen, so dass der Wert der Importe steigt und diese höheren Importkosten an die Verbraucher weitergegeben werden, da die Unternehmen versuchen, die steigenden Energiekosten durch Preiserhöhungen auszugleichen. Die Situation ist nicht mehr im Entferntesten tragbar. Dies ist mit ziemlicher Sicherheit unser 1929er Moment.

In den 1930er Jahren fiel Europa in ein wirtschaftliches schwarzes Loch. Seine Wirtschaft brach zusammen, und der gesamte Handel mit dem Rest der Welt wurde mit in den Abgrund gerissen. Europa wandte sich daraufhin gegen sich selbst und begann, Handelsschranken zu errichten, um den Anschein wirtschaftlicher Normalität aufrechtzuerhalten. Dies war ein klassischer Fall dessen, was Ökonomen den „Kompositionsfehler“ nannten: Was für Europa im Besonderen gut war, war schlecht für die Weltwirtschaft, und da Europa Teil der Weltwirtschaft war, erwies es sich auch für Europa als schlecht. Die Welt schlitterte in eine Depression.

Könnte heute das Gleiche passieren? Das Büro des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten schätzt, dass die Vereinigten Staaten im Jahr 2019 ein Handelsvolumen von mehr als 5,6 Billionen Dollar – etwa 26 Prozent des BIP – hatten. Im selben Jahr wurde der Handel mit der Europäischen Union auf 1,1 Billionen Dollar geschätzt – das sind etwa 20 Prozent des gesamten Handels. Wenn Europa in ein Loch fällt, wird dieser Handel mit ihm fallen. Die amerikanische Wirtschaft, die bereits schwach ist, wird wahrscheinlich ebenfalls fallen.

Ein entscheidender Unterschied besteht darin, dass es dieses Mal einen rivalisierenden Wirtschaftsblock gibt, der von dieser Dynamik abgeschirmt werden könnte, nämlich die aufstrebenden Brics+: Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und Argentinien – zu denen sich auch der Iran, die Türkei, Ägypten, Indonesien und Saudi-Arabien gesellen. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine haben die Brics-Länder ihre Handels- und Finanzbeziehungen gefestigt und neue Mitglieder aufgenommen. Es scheint, dass es das Ziel dieser Volkswirtschaften ist, sich so weit wie möglich vom Westen abzukoppeln. Wenn ihnen das gelingt – und danach sieht es aus -, können sie die Depression vermeiden. Die Sabotage von Nord Stream könnte der Punkt sein, an dem künftige Historiker das Ende der westlichen Dominanz markieren.

Philip Pilkington ist ein Makroökonom.

