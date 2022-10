“Arbeit, Brot und Völkerfrieden, das ist unsere Welt”, Alternative Einheitsfeier, 7.10.22 – Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e.V. (OKV)

“Arbeit, Brot und Völkerfrieden, das ist unsere Welt” Alternative Einheitsfeier 7.10.22 – Eröffnung

Rainer Rupp. “Arbeit, Brot u.Völkerfrieden, das ist unsere Welt”, Alternative Einheitsfeier (OKV)

Bilder: “Arbeit, Brot und Völkerfrieden, das ist unsere Welt” Alternative Einheitsfeier 7.10. Berlin

Erich Schaffner u. Bastian Hahn – “Arbeit, Brot u. Völkerfrieden, das ist unsere Welt”, Alternative Einheitsfeier (OKV)

Alternative Einheitsfeier am 7. Oktober 2022,

Franz-Mehringplatz 1, Berlin (ND-Gebäude), im Münzenbergsaal

Thema:

“Arbeit, Brot und Völkerfrieden, das ist unsere Welt”

Arbeit und Brot – dazu spricht Martina Dost,

Völkerverständigung – dazu spricht Prof. Dr. Anton Latzo,

aktuelle Bezüge zum Thema – dazu spricht Rainer Rupp

Durch die Veranstaltung führte Jane Zahn, Kabarettistin und Liedermacherin.

Erich Schaffner erfreute uns mit seiner kraftvollen Stimme.

Erich wurde am Klavier von Bastian Hahn begleitet.

