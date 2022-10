Laut Aussage des Sekretärs des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Nikolai Patruschew, am 5. Oktober bei einem Sicherheitstreffen auf der Krim, wurde die Pipeline wurde von CIA-Saboteuren gesprengt.

Die USA weigerten sich, an Gerichtsverfahren teilzunehmen, und entzogen sich der Rechenschaftspflicht trotz einer Entscheidung des UN-Gerichtshofs, gegen die sie ihr Veto einlegten.

In der Nord-Stream-Situation profitieren die USA von dem subversiven Angriff, und die Explosion sei ein Akt des internationalen Terrorismus, betonte Patruschew.

