Roger Waters Konzert: Die Welt wie sie ist (Consortium News)

Roger Waters‘ Musik- und Videospektakel ist wie vertonte WikiLeaks: Mythen explodieren lassen und die hässliche Realität aufdecken, schreibt Joe Lauria.

Von Joe Lauria für Consortium News LINK

Die Show bleibt draußen. Die Realität spielt sich in der Arena ab.

Roger Waters‘ 40-Städte-Tournee durch Nordamerika ist ein ausgenommener Angriff auf ein vorgetäuschtes Amerika, der die Brutalität der Nation im In- und Ausland aufdeckt.

In einer aufwändigen Produktion, die auf Bühnen auf dem ganzen Kontinent gespielt wird, zerreißt Waters die Decke von herrschenden Mythen, die durch Bildung und Medien aufgezwungen werden, Mythen, gegen die er sein ganzes Leben lang gekämpft hat.

Er reicht bis in die Anfangsjahre zurück, um Pink-Floyd-Songs aufzunehmen, die Warnungen waren, die in den relativ freien 1970er Jahren geschrieben wurden und die vorausblickten, von wo wir waren, wohin wir wollten – das Chaos, in dem wir uns heute befinden.

Die Aufführung ist eine verblüffende Verteidigung der Opfer der US-Staatsgewalt, scharf dargestellt in Video und Musik: Indigene, Obdachlose, Arbeiter und Menschen aus Entwicklungsländern, die nichts mit Macht zu tun haben und wie sie gegen sie eingesetzt wird.

Waters argumentiert, dass die Straflosigkeit der Elite es einer verwalteten Bevölkerung ermöglicht, sich in ihrer Taubheit wohl zu fühlen und Teil einer vom Staat errichteten Mauer der Ignoranz zu werden, hinter der sie ihre Verbrechen begeht.

Waters zerschmettert diese Mauer.

Die Performance

Das Konzert beginnt mit Szenen einer zerbombten Stadtlandschaft, die auf einer riesigen, zehnseitigen Videoleinwand in einem Theater-in-the-Round gezeigt werden, während Waters darunter auf der Bühne „Comfortably Numb“ singt. Zwischen den Ruinen gehen zombifizierte Fußgänger auf dem Bürgersteig aneinander vorbei.

Das Gitarrensolo aus der aufgenommenen Version wird durch klagende Vocals ersetzt, die an „ The Great Gig in the Sky “, Pink Floyds letzten Song auf Dark Side of the Moon, erinnern . Auf dem Bildschirm platzieren uns Kameraperspektiven auf dem Boden als Teil der Menge, die in einem traumähnlichen Zustand zum langsamen Rhythmus stapft. Das sind wir geworden.

Das Kind ist erwachsen

Der Traum ist verflogen

Ich bin angenehm taub geworden

Wenn Sie in diesem Zustand die Arena betreten, werden Sie sich bald unwohl fühlen.

Taubheit setzt im frühesten Alter ein, wenn Waters in „The Happiest Days of Our Lives“ singt:

Als wir aufwuchsen und zur Schule gingen,

gab es bestimmte Lehrer, die

die Kinder auf jede erdenkliche Weise verletzten, indem sie alles, was wir taten,

mit ihrem Spott überschütteten und jede Schwäche aufdeckten , die von den Kindern sorgfältig verborgen wurde



Das geht über in „Another Brick in the Wall“, das keine Gedankenkontrolle erfordert. Auf der Videotafel oben blitzten Worte der Indoktrination auf: „Wir sind dazu bestimmt, zu regieren … und die vielen sollten versklaven“, „Bücher verbrennen, sie süchtig machen“, „Kredite machen, nach Hause nehmen“, „Einkaufen bis zum Umfallen“ und „We Good, Them Evil“, um die imperiale Denkweise einzuprägen.

In „Powers That Be“ führt Waters zunächst die faschistische Ikonografie auf der Leinwand ein und lässt kaum Zweifel daran, wer diese Mächte seiner Meinung nach sind. Während dieser Nummer blitzen die Namen der Opfer von Polizeigewalt auf dem Bildschirm auf, durchsetzt mit grafischen Videos von Polizeimorden. Die Frage, die sich stellt, ist: Warum tolerieren wir das?

Ronald Reagans gespenstisches Bild taucht dann rot auf dem Bildschirm auf und bringt zum Ausdruck, dass einige Kritiker sagten: „Unsere Ansichten über Außenpolitik würden Krieg verursachen. … Wir wollten eine Nation verändern und stattdessen haben wir eine Welt verändert“, was er „das amerikanische Wunder“ nennt. Dann erscheint das Gesicht jedes nachfolgenden Präsidenten, jeweils mit der Aufschrift „Kriegsverbrecher“ und den gegen ihn erhobenen Anklagen. Unter Joe Bidens Bild steht geschrieben: „Fang gerade erst an.“

Waters‘ nächste Nummer, „The Bar“, wird mit einem Video der Lakota-Sioux aufgeführt, die ihr Land vor der Dakota Access Pipeline verteidigen, und Bildern von Obdachlosen, die beide Geschichten der Enteignung miteinander verweben.

„Sie verhängen Sanktionen gegen die Dame am Ende der Straße, bis sie den Hinweis versteht, ihre Koffer packt und geht“, singt Waters. „Also aus North Dakota, hier ist eine Nachricht an den Mann: Würden Sie freundlicherweise unser Land verlassen?“

„Sheep“ aus dem Album Animals , eine Hommage an Orwell, klagt eine Bevölkerung an, die es dem Staat erlaubt, mit Mord davonzukommen.

Was bekommst du dafür, dass du so tust, als wäre die Gefahr nicht real?

Sanftmütig und gehorsam, du folgst dem Anführer.

Ausgetretene Korridore hinab in das Tal aus Stahl

. Was für eine Überraschung!

Ein Blick des unheilbaren Schocks in deinen Augen

Jetzt sind die Dinge wirklich so, wie sie scheinen

Nein, das ist kein böser Traum

Der Text wird in einem Tweet fortgesetzt, der auf dem Bildschirm schwebt: „Der Herr ist mein Hirte, es wird mir nicht mangeln … Er lässt mich an hohen Stellen an Haken hängen … Er verwandelt mich in Lammkoteletts, denn siehe, er hat große Macht und große Hunger.“ Der erste Akt endete mit einer Drohne aus aufgeblasenen Schafen, die durch die Arena kreiste.

Der zweite Akt beginnt mit einem Drohnenschwein, das über der Menge schwebt. Auf der einen Seite steht „Fuck the poor“. Der andere: „Klau den Armen, gib den Reichen.“

In der ausgefallensten Nummer erscheint Waters dann auf der Bühne und spielt die Rolle eines faschistischen Diktators, den er mit dem rechten Arm salutiert. Zum Lied „In the Flesh“ hängen Banner von den Dachträgern, auf denen das Symbol der gekreuzten Hämmer das Hakenkreuz ersetzt. Es ist Satire und eine Warnung.

Während „Run Like Hell“ zeigt Waters „Collateral Murder“ auf der riesigen Videotafel, die Musik stoppt, wenn die Apache-Hubschrauber „sie alle anzünden“.

„Was zum Teufel war das?“ der Bildschirm liest.

„Es war Videomaterial von einem Kampfhubschrauber der US-Armee über Bagdad. Fuck, wen haben sie getötet? Zwei Reuters-Kameramänner. Wurde jemand vor ein Kriegsgericht gestellt? Nein. Wow! Woher stammt das Filmmaterial? Es wurde von einer sehr mutigen US-Soldatin, Chelsea Manning, an Julian Assange, einen ebenso mutigen australischen Verleger, weitergegeben.“

„Scheiß auf Kriegstreiber. Fuck Drohnen. Fuck deine Waffen. Scheiß auf den Kolonialismus. Scheiß Beruf.“

Es ist schwer, ein Dutzend Leute dazu zu bringen, bei einer Assange-Protestveranstaltung in Washington aufzutauchen, daher war es ziemlich erschreckend, Chelsea Manning und Julian Assange in vollen Arenen in den Vereinigten Staaten zujubeln zu hören, wenn man bedenkt, wie verleumdet oder ignoriert sie vom Establishment sind und seine Medien.

Offensichtlich gibt es viele US-Amerikaner, die verstehen, was auf dem Spiel steht. Wie viele werden an diesem Samstag vor dem Justizministerium in Washington erscheinen, um das Gebäude aus Solidarität mit der Einkreisung des Parlaments in London zu umzingeln?

Waters sang nun „Deja Vu“:

Wenn ich eine Drohne wäre, die

fremde Himmel patrouilliert ,

mit meinen elektronischen Augen zur Orientierung

und dem Element der Überraschung,

ich hätte Angst, jemanden zu Hause zu finden,

vielleicht eine Frau am Herd

, die Brot backt, Reis macht oder einfach nur ein paar Knochen einkocht,

wenn ich eine Drohne wäre

Der Tempel liegt in Trümmern

, die Bankiers werden fett,

der Büffel ist weg,

und die Bergspitze ist flach

Als nächstes nimmt sich Waters in „Is This The Life We Really Want?“ dem Konsumdenken an. mit Uhren, Kreditkarten, Designerschuhen und Colaflaschen, die auf dem Bildschirm schweben, plötzlich durchsetzt mit F-16 Kampfjets und US-Soldaten, die auf Sie schießen, und Polizisten, die auf mehr Menschen einschlagen. Waters fragt: Sind wir so dumm wie Ameisen, dass wir nicht erkennen, welchen Schmerz wir anderen zufügen?

Die Wurzel des Albtraums ist der nächste der größten Hits von Pink Floyd, „Money“, vollgestopft mit tanzenden Schweinen in Anzügen, die ihre Beute umklammern.

Die Bilder, die „Us and Them“ in der nächsten Nummer begleiten, ließen keinen Zweifel daran, wer „Uns“ sind: der privilegierte Westen, und „Them“: die Entwicklungsländer, Opfer von „Uns“. Reglementierte Männer in Anzügen, die in Reih und Glied zur Arbeit gehen, weichen Bildern von unschuldigen Zivilisten, deren Gesichter in Überwachungsfotos eingerahmt sind, während bewaffnete Drohnen am Horizont auftauchen. Die beruhigende Melodie und der Rhythmus widersprechen den verstörenden Texten und Bildern.

Die Darbietung des Saxophonisten Seamus Blake in „Money“ und „Us and Them“ übertrifft die auf der „ Dark Side of the Moon “ aufgenommene Version.

Waters erzählt dem Publikum, dass die nukleare Weltuntergangsuhr auf 100 Sekunden vor Mitternacht eingestellt ist, und dann beginnt er zum Klang einer tickenden Uhr sein 1982er „Two Suns in the Sunset“. Unterlegt mit einem gruseligen, animierten Video eines Truckers, der seine Route durch eine friedliche Landschaft fährt, wird der Fahrer und dann eine ganze Stadt plötzlich von der Explosion erfasst.

In meinem Rückspiegel

geht die Sonne unter

Versinken hinter Brücken in der Straße

Ich denke an all die guten Dinge

, die wir unerledigt gelassen haben,

und ich leide unter Vorahnungen , die den

Verdacht bestätigen,

dass der Holocaust kommen wird …

Die Sonne steht im Osten

Auch wenn der Tag vorüber ist

Zwei Sonnen im Sonnenuntergang

Könnte die menschliche Rasse laufen?

„This Is Not a Drill“ endet damit, dass die Band mit schlagender Trommel von der Bühne marschiert zu einem Kampf, der nie gewonnen zu werden scheint.

Im Zeitalter der erneuten Zensur

Julian Assange und WikiLeaks , die Waters leidenschaftlich unterstützt, haben in diesem Jahrhundert mehr als jeder andere getan, um aufzudecken, wie die Welt wirklich ist. Waters hat die Essenz der Exposés von WikiLeaks genommen und sie verfilmt und vertont, die Jahre vor der Existenz von WikiLeaks geschrieben wurden .

Dass Waters dies getan hat, ist ein Beweis für die Raffinesse der Botschaften, die die US-Amerikaner umhüllen und es ihnen schwer machen, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass die USA die Demokratie nicht zu Hause durchsetzen oder im Ausland verbreiten, sondern Tod und Zerstörung verbreiten, um die Interessen der Elite zu verfolgen.

Die Dankesrede für den Nobelpreis des verstorbenen britischen Dramatikers Harold Pinter kam mir in den Sinn, als ich das Konzert von Waters erlebte:

„Meine Behauptung hier ist, dass die US-Verbrechen … nur oberflächlich aufgezeichnet, geschweige denn dokumentiert, geschweige denn anerkannt, geschweige denn überhaupt als Verbrechen anerkannt wurden. … die Aktionen der Vereinigten Staaten auf der ganzen Welt machten deutlich, dass sie zu dem Schluss gekommen waren, dass sie einen Freibrief hatten, zu tun, was sie wollten…. Es ist nie passiert. Es ist nie etwas passiert. Selbst während es geschah, geschah es nicht. Es spielte keine Rolle. Es war uninteressant Die Verbrechen der Vereinigten Staaten waren systematisch, konstant, bösartig, erbarmungslos, aber nur sehr wenige Menschen haben tatsächlich darüber gesprochen. Sie müssen es Amerika überlassen. Sie hat weltweit eine ziemlich klinische Machtmanipulation ausgeübt, während sie sich als eine Kraft für das universelle Wohl tarnte. Es ist eine brillante, sogar witzige, höchst erfolgreiche Hypnose.“

Roger Waters korrigiert den Rekord: Es ist sicherlich passiert und passiert immer noch.

Ein Kreislauf der Verdrängung

Die Nordamerika-Tour von Waters, die am 6. Juli in Pittsburgh begann und am 15. Oktober in Mexiko-Stadt endet, verschiebt die Grenzen dessen, was offiziell akzeptabel ist, zu einer Zeit, in der die USA zyklisch die Redefreiheit unterdrücken (von John Adams und Woodrow Wilson). Volksverhetzung zum McCarthyismus) ist mit aller Macht zurück.

Als dringende Erinnerung daran haben Assange-Anhänger Tische in den Arenen aufgestellt, um die Misere des Verlegers zu erklären . Ein erschöpfter Waters tauchte in der Nacht auf der Straße vor dem Justizministerium auf, um zu Assanges Verteidigung zu sprechen .

Assange entlarvte Regierungsbeamte, indem er ihre eigenen Dokumente und Videobeweise verwendete. Jetzt verkümmert er in einem Londoner Kerker, wegen Spionage angeklagt und in den USA mit bis zu 175 Jahren konfrontiert.

Waters selbst wurde auf eine ukrainische Tötungsliste gesetzt, weil er es gewagt hatte, sich der erzwungenen Erzählung des Krieges zu widersetzen. Seine Aufführung dieses Konzerts, das für nächsten April in Krakau, Polen, geplant war , wurde vom Veranstaltungsort auf Druck eines lokalen Politikers abgesagt , der gegen Waters offenen Brief an die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj protestierte, der ein Ende des Krieges befürwortete, damit wir nicht platzen uns selbst in Stücke.

Möglicherweise ist er in einem Land an der Grenze zur Ukraine buchstäblich einer Kugel ausgewichen.

Waters‘ langjähriger Aktivismus gegen den Krieg entstand aus der Ermordung seines Vaters im Zweiten Weltkrieg und der seines Großvaters im Ersten. Wenn Waters nicht auf der Bühne oder in einem Studio steht, spricht er in Webcasts, Radio, Fernsehen und bei Kundgebungen gegen Ungerechtigkeit. Er unterstützt auch großzügig Anliegen und unabhängige Medien wie das Consortium for Independent Journalism.

Eine Energiequelle

Man fragt sich manchmal, wie ein Künstler Nacht für Nacht dieselbe Show aufführen kann, dieselben Zeilen und dieselben Songs mit derselben Energie und Inspiration liefern kann. Waters, der letzten Monat 79 Jahre alt wurde, sagte dem Aktivisten und Radiomoderator Randy Credico, dass dies darauf zurückzuführen sei, dass er Zucker aus seiner Ernährung gestrichen habe.

Ich habe gesehen, wie er seinen außergewöhnlich energischen Auftritt diesen Sommer dreimal wiederholt hat: in Washington, Raleigh, NC und New York City. Ich denke, seine Energie könnte auch darin bestehen, jeden Abend ein neues Publikum zu erreichen, das seine Botschaft vielleicht noch nie zuvor gehört hat.

Waters sagte gegenüber Credico, dass er die Arena als erweiterte Kneipe sieht, einen Ort, an dem „Gleichgesinnte“ zusammenkommen können. Aber es gibt Menschen, die auf diese Erfahrung nicht vorbereitet sind. Einige wurden gesehen, wie sie aus den Arenen zurück in die Fantasie amerikanischer Wohltätigkeit gingen.

In den Vereinigten Staaten gibt es vielleicht kein größeres Problem, als dass die Menschen die Nation so sehen, wie sie ist, und nicht so, wie die Schulen und Medien sie sehen wollen.

Waters hat mindestens einem Mann die Augen geöffnet. Eine unsignierte Rezension des Konzerts im Music Enthusiast sagt:

„Boston ist bekanntermaßen liberal, daher hätte die Botschaft vielleicht besser ankommen können. Aber ich würde nicht davon ausgehen, dass das gesamte Publikum auf einer Linie war und dass ein guter Prozentsatz seine Botschaft nicht gut fand sondern nur die Musik mochte. Das heißt, danach tranken mein Sohn und ich ein Bier in einer Bar gegenüber vom Garden. Ein Typ dort hat mich gefragt, was ich denke, und ich habe ihm gesagt, dass es großartig ist. Er sagte mir, er sei Ex-Militär, aber diese Show von Waters habe ihn wirklich dazu gebracht, darüber nachzudenken, was wirklich in der Welt vor sich geht, und über The Powers that Be.“

Waters hat die Tour im nächsten Frühjahr um mehrere europäische Städte erweitert. Dies sind die verbleibenden Daten und Ticketinformationen für This Is Not a Drill.

Interpreten : Gitarristen Jonathan Wilson und Dave Kilminster; Schlagzeuger Joey Waronker; Gitarrist und Bassist Gus Seyffert; Keyboarder und Gitarrist Jon Carin; Organist Robert Walter; der Saxophonist Seamus Blake und die Backgroundsängerinnen Amanda Belair und Shanay Johnson; Bass, Gesang und Klavier Roger Waters.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times of London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Journalist für die New York Times.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related