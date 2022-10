Pipeline-Terror ist der 11. September der rasenden Zwanziger – Von Pepe Escobar (PressTV)

Von Pepe Escobar

Es steht außer Frage, dass zukünftige unvoreingenommene Historiker die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Rückkehr der Babybären – Donezk, Lugansk, Cherson und Saporischschja – am 30. September als einen Wendepunkt der rasenden Zwanziger einstufen werden.

Die zugrunde liegende Ehrlichkeit und Klarheit spiegeln seine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 wider, aber dieses Mal gehen sie weit über die Insignien des geopolitischen New Great Game hinaus.

Dies war eine Ansprache an den kollektiven Globalen Süden. In einer Schlüsselpassage bemerkte Putin, wie „die Welt in eine Periode revolutionärer Veränderungen eingetreten ist, die grundlegender Natur sind. Neue Entwicklungszentren entstehen, sie stellen die Mehrheit.“

Als er die direkte Verbindung zwischen Multipolarität und Stärkung der Souveränität herstellte, führte er sie bis zur Entstehung einer neuen antikolonialen Bewegung, einer aufgeladenen Version der Bewegung der Blockfreien der 1960er Jahre:

„Wir haben viele Gleichgesinnte auf der ganzen Welt, auch in Europa und den Vereinigten Staaten, und wir spüren und sehen ihre Unterstützung. In verschiedenen Ländern und Gesellschaften entwickelt sich bereits eine befreiende, antikoloniale Bewegung gegen unipolare Hegemonie. Seine Subjektivität wird nur wachsen. Es ist diese Kraft, die die zukünftige geopolitische Realität bestimmen wird.“

Doch am Ende der Rede ging es um Transzendenz – in einem spirituellen Ton. Der letzte vollständige Absatz beginnt mit „Hinter diesen Worten steht eine glorreiche spirituelle Wahl“.

Mit dieser Rede beginnt die Post-Postmoderne. Es muss mit größter Sorgfalt gelesen werden, damit seine unzähligen Implikationen erfasst werden können. Und genau das werden der kitschige Western-Spin und ein Korb erniedrigender Adjektive niemals zulassen.

Die Rede ist ein prägnanter Fahrplan dafür, wie wir zu diesem glühenden historischen Scheideweg gelangt sind – wo, um über Gramsci hinauszugehen, die alte Ordnung sich weigert, ihren Tod anzuerkennen, während die neue unaufhaltsam geboren wird.

Es gibt kein Zurück. Die Hauptkonsequenz einer weitgehend dokumentierten Tatsache – „gegen Russland wird ein hybrider Krieg geführt, weil er der neokolonialen Weltordnung im Wege steht“ – ist, dass Russland sich auf einen totalen Zusammenstoß mit dem Imperium der Lügen vorbereitet.

Neben den eurasischen Spitzenmächten China und Iran. Imperiale Vasallen sind in diesem Fall bestenfalls Kollateralschaden.

Darüber hinaus ist es ziemlich aufschlussreich, dass Putins Rede auf den Außenminister Indiens, Dr. S. Jaishankar, folgte, der die „Plünderung Indiens durch die Kolonialmacht“ vor der UN-Generalversammlung betonte.

Putins Rede und Russlands Entschlossenheit, den – hybriden und anderweitigen – Krieg gegen den kollektiven Westen zu führen, begründeten das Makrobild.

The Micro Picture betrachtet das Hin und Her auf den Schlachtfeldern in der Ukraine und sogar die Sprengung der Pipelines Nord Stream und Nord Stream 2: ein verzweifelter Schachzug, wenige Tage vor dem Ergebnis der Referenden und ihrer offiziellen Anerkennung am 30. September .

Wo ist Osama, wenn wir ihn brauchen?

Während Arbeitshypothesen darüber kreisen, wie die Tat vollbracht wurde, sind einige Dinge ziemlich klar.

Russland hatte absolut kein Motiv, die Energieinfrastruktur von Gazprom im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu zerstören: Sie konnten es immer als Druckmittel nutzen; und sie könnten es einfach abstellen – wie sie es wegen der Sanktionsdemenz taten – und das Gas an asiatische Kunden umleiten.

Ein Weißes Haus, das von einem senilen Teleprompter-Leser „geführt“ wurde und in einer schwarzen politisch-ökonomischen Leere steckte, war mit Sicherheit ahnungslos.

Der Hauptverdächtige ist eine abtrünnige National Security/State Department-Fraktion – Teil dessen, was im Beltway als The Blob bekannt ist. Nennen Sie sie Straussianer oder neokonservative Fanatiker, das sind die Akteure, die eine US-Außen-„Politik“ betreiben, deren zentrale Prämisse die Zerstörung Russlands ist – mit den europäischen „Verbündeten“ als Kollateralschaden.

Eine unvermeidliche – sicherlich unvorhergesehene – Konsequenz ist, dass in dieser neuen Wendung im Krieg der Wirtschaftskorridore alle Wetten ungültig sind: Keine Pipeline oder kein Seekabel, nirgendwo auf der Welt, ist jetzt sicher und kann als Vergeltung zum Freiwild werden.

Die Explosion der Zwillingspipelines – NS und NS2 – ist also ein 9/11-Remix von Pipeline Terror. Ohne einen Islamisten mit einer Kalaschnikow, der sich in einer afghanischen Höhle versteckt, um den Sturz zu nehmen.

Finanzielle Verluste werden einige gewichtige Spieler betreffen. Die Anteilseigner der Nord Stream AG sind Gazprom (51%); Wintershall Dea AG (15,5 %); PEG Infrastruktur AG, eine Tochtergesellschaft der E.ON Beteiligungen (15,5 %); NV Nederlandse Gasunie (9 %) und Engie (9 %).

Das ist also ein Angriff nicht nur gegen Russland und Deutschland, sondern auch gegen große europäische Energiekonzerne.

NS2 ist ein technisches Wunderwerk: Über 200.000 Rohrsegmente, die mit 6 Zoll Beton beschichtet sind und jeweils 22 Tonnen wiegen, liegen auf dem Grund der Ostsee.

Und gerade als es so aussah, als wäre alles verloren, nun ja, nicht wirklich. Das Wunder der Ingenieurskunst tauchte wieder auf: Die Rohre sind so stark, dass sie nicht gebrochen, sondern lediglich durchstochen wurden. Gazprom gab bekannt, dass es einen intakten Strang der Pipeline NorthStream2 gibt, die „potenziell“ verwendet werden könnte.

Unterm Strich ist der Wiederaufbau möglich, wie der stellvertretende russische Ministerpräsident Aleksandr Novak betonte: „Es gibt technische Möglichkeiten, die Infrastruktur wiederherzustellen, es braucht Zeit und entsprechende Mittel. Ich bin mir sicher, dass sich entsprechende Möglichkeiten finden werden.“

Doch zunächst will Russland die Täter eindeutig identifizieren.

Henry Kissinger, schlechter Verlierer

Henry Kissinger, Orakel des US-Establishments und berüchtigter Kriegsverbrecher, konnte sein Markenzeichen Return of the Living Dead Act nicht loswerden und sagte, Russland habe „den Krieg bereits verloren“, weil es in der Lage sei, Europa mit konventionellen Angriffen zu bedrohen, die es jahrzehntelang genossen habe oder gar Jahrhunderte, „ist nun nachweislich überwunden“.

Moskau „bedrohte“ Europa nicht mit irgendetwas Konventionellem oder Sonstigem; Es versuchte, Geschäfte zu machen, und die USA blockierten es mit aller Macht und griffen sogar auf Pipeline-Terror zurück.

Dieser taktische Sieg der USA wurde in nur sieben Monaten errungen und kostete so gut wie nichts. Die Ergebnisse mögen beeindruckend erscheinen: Die US-Hegemonie über das gesamte EU-Spektrum ist nun unbestritten, da Russland seinen wirtschaftlichen Einfluss verloren hat. Aber das wird Moskaus Entschlossenheit – wie in Putins Rede betont – nur verstärken, den Kampf gegen das Imperium und seine Vasallen bis an die Grenzen zu führen.

Auf den Schlachtfeldern der Ukraine bedeutet das, sie zu Russlands Bedingungen an den Verhandlungstisch zu zwingen. Und sie dann zwingen, einer neuen europäischen „Unteilbarkeit der Sicherheit“-Vereinbarung zuzustimmen.

Und zu bedenken, dass all dies mit einem einfachen Telefonanruf Ende 2021 hätte erreicht werden können, als Moskau Briefe an Washington schickte, in denen eine ernsthafte Diskussion vorgeschlagen wurde.

Tatsächlich sind es die USA, die „den Krieg bereits verloren“ haben: Mindestens 87 % der Welt – einschließlich praktisch des gesamten globalen Südens – sind bereits zu dem Schluss gekommen, dass dies ein schurkisches, führerloses Imperium ist.

„Verlieren“ im Kissinger-Stil bedeutet auch, dass Russland in nur 7 Monaten 120.000 km2 – oder 22 % des ukrainischen Territoriums – annektiert hat, die fast 90 % des BIP produzieren und über 5 Millionen Einwohner haben. Unterwegs zerstörten die alliierten Streitkräfte im Wesentlichen die ukrainische Armee, was sie weiterhin rund um die Uhr tun; NATO-Ausrüstung in Milliardenhöhe; beschleunigte den Niedergang der meisten westlichen Volkswirtschaften; und verdunstete den Begriff der US-amerikanischen Hegemonie.

Was Stupidistan Unplugged betrifft, geht der Oscar an Minister Blinken, der das Spiel verschenkte, indem er sagte, die Sprengung der Zwillingspipelines sei eine „enorme strategische Gelegenheit“.

So wie der 11. September eine „enorme strategische Gelegenheit“ für eine wahllose Invasion/Bombardierung/Tötung/Plünderung in den Ländern des Islam war.

Shock’n Awe ist zurück

Die EU ist auf dem Weg zu einer todsicheren Zerstörung des Handels. Von nun an müsste jede Möglichkeit des Energiehandels mit Russland eine Folge des Zusammenbruchs sowohl der NATO als auch der EU sein. Das kann passieren, aber es wird dauern. Also was als nächstes?

Die EU kann sich nicht auf Asien verlassen: weit weg und unglaublich teuer in Bezug auf die LNG-Verflüssigung und die Regasifizierungskosten. Jede Pipeline – zum Beispiel aus Kasachstan – würde Russland durchqueren oder von China über Russland kommen. Vergessen Sie Turkmenistan; es liefert bereits sein Gas nach China.

Die EU kann sich nicht auf Westasien verlassen. Turk Stream ist ausgebucht. Die gesamte Produktion des Persischen Golfs ist bereits gekauft. Wenn – und das ist ein wichtiges „wenn“ – mehr Gas verfügbar wäre, wäre es eine kleine Menge aus Aserbaidschan (und Russland könnte es stören). Der Iran bleibt vom Imperium sanktioniert – ein fabelhaftes Eigentor. Der Irak und Syrien werden immer noch von den USA geplündert.

Bleibt Afrika – wo, wie es aussieht, Frankreich kurzerhand rausgeschmissen wird, Nation für Nation. Italien könnte schließlich Gas aus Algerien, Libyen und den zypriotisch-israelischen Feldern an die deutsche Industrie leiten. Es wird ein absolut wahnsinniges Gerangel um Gasfelder in der Sahara und Gas in Zentralafrika geben – von Uganda bis zum Südsudan.

Die Ostsee mag ein NATO-See sein, aber Russland könnte sich leicht dafür entscheiden, Wellen zu schlagen, indem es beispielsweise LNG in Lastkähnen über Kaliningrad – das im Winter eisfrei ist – zu deutschen Häfen transportiert. Wenn Litauen versuchen würde, es zu blockieren, könnte Herr Khinzal die Angelegenheit durch Vorlage seiner Visitenkarte regeln. Russland könnte auch den Finnischen Meerbusen nutzen, kein Problem für diese massiven russischen Eisbrecher.

Das bedeutet, dass Russland die Konkurrenz leicht zerstören könnte – wie bei absurd teurem LNG aus den USA. Immerhin sind es von St. Petersburg bis Hamburg nur etwa 800 Seemeilen; und von Kaliningrad nur 400 Seemeilen entfernt.

Das ganze Schachbrett soll vor der Ankunft von General Winter radikal verändert werden. 9/11 führte zur Bombardierung, Invasion und Besetzung Afghanistans. Die Pipeline 9/11 führt zu einem Shock’n Awe auf die NATO – der in der Ukraine stattfinden soll. Blowback ist zurück – mit aller Macht.

Pepe Escobar ist ein unabhängiger geopolitischer Analyst und Autor.

