Korrespondenz mit einem „Experten“ der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) zu Nordstream-Anschlag (NDS)

Folgender Leserbrief an die Nachdenkseiten dokumentiert eine kurze Emailkorrespondenz mit einem „Experten“ der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), die u.a. die Bundesregierung berät, zur Frage der Täterschaft des Anschlags auf Nord Stream und die von diesem „Experten“ in einer RBB-Sendung geäußerten Thesen dazu.

Sehr richtig weist der Schreiber darauf hin, wie in der Korrespondenz „sichtbar wird, auf welchem Niveau die mit Steuergeldern finanzierten sogenannten Wissenschaftler einer Vorfeldorganisation wie der Stiftung Wissenschaft und Politik argumentieren„:

—–[Zitat]—–

Sehr geehrtes Nachdenkseiten-Team,

zunächst herzlichen Dank für die unermüdliche Arbeit, die Sie leisten.

Zum Artikel vom Chef „Unser Problem heißt USA“ habe ich folgende Ergänzung, die die Aussagen Herrn Müllers unterstreicht.

Heute Morgen um 9.00 Uhr wurde auf dem RBB-Sender RadioEins ein „Russland-Experte“ der Stiftung Wissenschaft und Politik zum Thema Täterschaft der Pipelineangriffe interviewt.

Das Interview finden Sie hier.

Sie können sich denken, dass der „Experte“ Janis Kluge recht schnell auf eine russische Täterschaft schloss und die amerikanische als absurd ausschloss. Ich fand diesen schnellen Kommentar, der auf eine Argumentation verzichtete, etwas schwach für einen „Experten“. So schrieb ich ihm eine E-Mail um mitzuteilen, dass ich einen gehaltvolleren Kommentar erwartet hätte.

Untenstehend sehen Sie den Mailverkehr. Die Antworten sind bezeichnend und bestätigen die Aussage Albrecht Müllers, was die Beeinflussung dieser Organisation betrifft.

Falls Sie möchten, können Sie den Mailverkehr gern veröffentlichen. Bitte entfernen Sie dann meine Emailadresse und die Privatadresse. Meinen Namen dürfen Sie gern nennen.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Jordan

Es folgt der Mailaustausch – auch deshalb, weil daran sichtbar wird, auf welchem Niveau die mit Steuergeldern finanzierten sogenannten Wissenschaftler einer Vorfeldorganisation wie der Stiftung Wissenschaft und Politik argumentieren:

An: Kluge, Janis

Betreff: Interview bei Radio Eins am 29.9. um 9.00 Uhr

Sehr geehrter Herr Kluge,

Ihre Argumentation für eine Verantwortung der russischen Regierung an der Sabotage der Gaspipelines in der Ostsee erscheint mir sehr dürftig, ebenso die Argumentation, dass es die USA nicht gewesen sein könnte.

Ihre Arbeit wäre gehaltvoller, wenn Sie ALLE Argumente und Indizien, die gerade ins Kraut schießen, hinsichtlich ihrer Relevanz bewerten. So, wie Sie heute argumentiert haben, verlieren Sie und Ihre Geldgeber (u.a. deutsche Ministerien) das Vertrauen der Bevölkerung. Das wäre sehr schade, denn das Wachsen von Verschwörungstheorien können Sie verhindern – so aber verstärken Sie es!

Mit freundlichen Grüßen

Dr.-Ing. Thomas Jordan

Von: Kluge, Janis

Gesendet: Donnerstag, 29. September 2022 10:14

An: Thomas Jordan

Betreff: Re: Interview bei Radio Eins am 29.9. um 9.00 Uhr

Sehr geehrter Herr Jordan

das sehe ich völlig anders. Wer glaubt, dass es die USA gewesen sein könnte, ist schon so tief in den Verschwörungstheorien, dass ich nicht mehr helfen kann.

Beste Grüße

Janis Kluge

Von: Thomas Jordan

Gesendet: Donnerstag, 29. September 2022 10:32

An: Kluge, Janis

Betreff: AW: Interview bei Radio Eins am 29.9. um 9.00 Uhr

Sehr geehrter Herr Kluge,

das ist aber schade und, aus meiner Sicht, auch etwas dürftig für einen Wissenschaftler, der in der Öffentlichkeit auftritt und sich genau mit den Verschwörungstheorien auf anderen öffentlichen Kanälen auseinandersetzen und messen muss.

Ihre Argumentation sollte doch Fakten liefern, damit andere nicht auch einfach sagen: „Wer glaubt, dass es Russland gewesen sein könnte, ist schon so tief im westlichen Narrativ verstrickt, dass ich nicht mehr helfen kann.“

Schade für diese Chance, die damit vergeben wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Dr.-Ing. Thomas Jordan

Von: Kluge, Janis

Gesendet: Donnerstag, 29. September 2022 10:42

An: Thomas Jordan

Betreff: Re: Interview bei Radio Eins am 29.9. um 9.00 Uhr

Sehr geehrter Herr Jordan

und wo verläuft die Grenze in Ihren Augen? Sollte ich auch diskutieren ob as Außerirdische oder Echsenmenschen gewesen sein könnten?

Verschwörungstheorien kann man nicht inhaltlich entkräften, leider.

Schönen Tag noch!

Janis Kluge

—–[/Zitat]—–

Quelle:

https://www.nachdenkseiten.de/?p=88822

