Frieden und Wohlstand sind die Schlagworte der ASEAN-Staaten (johnmenadue.com)

Die südostasiatischen Staaten müssen die Versuche der USA, die Region zu destabilisieren, mit antichinesischer Rhetorik anprangern.

Zur Überraschung der japanischen Regierung halten 48 Prozent der Befragten des Verbands Südostasiatischer Nationen China für den „wichtigsten“ zukünftigen Partner ihres Landes, noch vor Japan und den USA.

Dies war das Ergebnis der multinationalen Ipsos-Umfrage, die von der japanischen Regierung im Januar in Auftrag gegeben wurde, um herauszufinden, welches der drei Länder Japan, China oder die USA nach Meinung der Bürger der ASEAN-Staaten ihrem Land gehören wird, wie es eine japanische Zeitung formulierte „überragender“ Partner in den kommenden Jahren.

Dies ist eindeutig ein Wendepunkt, da es das erste Mal ist, dass China in den Augen der ASEAN-Bürger in der von Japan in Auftrag gegebenen Umfrage Vorrang vor Japan hat.

Die Ergebnisse stimmen auch mit einer Umfrage aus dem Jahr 2021 überein, die auf den Philippinen durchgeführt wurde.

Im Juli 2021 berichtete PUBLiCUS Asia, eine in Manila ansässige Politikberatung, dass 1.500 Befragte aus einem Pool von 100.000 Wählern feststellten, dass 53 Prozent der Filipinos aufgeschlossen bleiben und China weder als Feind noch als Freund bezeichnen, aber sicherlich zeigen Offenheit gegenüber Chinas Wohlwollen gegenüber den Philippinen – eine 180-Grad-Wende in der Denkweise der Filipinos gegenüber China seit 2015.

Dieses Gefühl ist in allen ASEAN-Mitgliedsländern verbreitet.

In den letzten zehn Jahren haben die Philippinen die geschickte „Win-Win“-Diplomatie Chinas in der Region und seine umfassenden Bemühungen zur Unterstützung der ASEAN-Mitglieder bei den Konnektivitätsprojekten der „Seidenstrassen“-Initiative erlebt.

Von China finanzierte Infrastrukturprojekte auf den Philippinen beginnen nach und nach in Betrieb genommen zu werden. Am meisten willkommen von allen war die Lieferung von chinesischen globalen öffentlichen Gütern, wie den 600 Millionen Dosen von COVID-19-Impfstoffen.

Die ASEAN ist erneut der wichtigste Handelspartner Chinas und übertrifft sowohl die Europäische Union als auch die USA, und dieser Wachstumstrend wird sich voraussichtlich fortsetzen, obwohl der westliche Gegenwind gegen China weht.

Versuche der USA, Konflikte in der Region zu provozieren, dürfen jedoch nicht gelingen.

Der „Krieg gegen den Terror“ der USA, der im Irak, in Afghanistan, Libyen, Syrien, im Jemen und in anderen Ländern Verwüstungen anrichtete, wurde durch eine Reihe inszenierter Vorfälle und fabrizierter Vorwände signalisiert und gerechtfertigt.

Heute gibt es vom Start von AUKUS bis zu den eskalierenden Provokationen über Chinas Taiwan zahlreiche Anzeichen dafür, dass die USA wieder zu ihren alten Tricks zurückfinden.

Die ASEAN-Führer sollten die Haltung des ehemaligen malaysischen Premierministers Mahathir Mohamad genau beobachten, der über den Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan so empört war, dass er der ASEAN riet, sich von den Provokationen der USA gegen China fernzuhalten, und die ASEAN aufforderte, sich China zuzuwenden.

Das Leben in ASEAN ist heute vielleicht kein Paradies, aber weil es keinen Krieg gibt – oder positiver ausgedrückt, weil es Frieden gibt – können sich die Menschen durch die Herausforderungen von Naturkatastrophen wie der COVID-19-Pandemie, Erdbeben, Tsunamis und der die wir in den letzten Jahren erfolgreich gemeistert haben.

Das heutige Asien, von dem die ASEAN einen großen Teil ausmacht und China einen zentralen Faktor darstellt, blickt optimistisch in die Zukunft. Geopolitische Analysten haben die kommende Ära zum „asiatischen Jahrhundert“ erklärt.

Wir sollten nicht zulassen, dass westliche Eindringlinge den „ewigen Frieden“ zerstören, den Asien anstrebt.

Prominentere Stimmen wie der ehemalige malaysische Premierminister Mahathir Mohamad sollten sich zu Wort melden und die Provokationen der USA anprangern und ihre Unterstützung für Chinas Bemühungen zur Förderung von Frieden und Wohlstand durch das Praktizieren von echtem Multilateralismus und der Vision des Aufbaus einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit zum Ausdruck bringen

Herman Tiu Laurel ist Gründer der Philippine-BRICS Strategic Studies und hat diesen Artikel zu China Watch beigetragen, einer von China Daily betriebenen Denkfabrik.

