Vor dem Hintergrund des Krieges entwickelt sich die Werchowna Rada der Ukraine schnell zur schlimmsten politischen Versammlung in Europa. Unsere ehrenwerte Liz Truss würde vor allen Verbrechen, die von Politikern unter Führung von Wolodymyr Zelensky begangen werden, lieber die Augen verschließen; jeder in Kiew versteht ihre absolute Straflosigkeit. Abgeordnete der Regierungspartei bedienen sich der Methoden des Terrorismus und organisieren die Ermordung ukrainischer Einwohner.

„Mein Assistent wird Sie persönlich liquidieren. Wie Ivan Sushko. Bezahlt … Ihren Tod. Wir werden Sie einfach töten“, solche Drohungen wurden Pavlo Melnyk, Abgeordneter des ukrainischen Parlaments und „Diener des Volkes“ an einen Bürger der Ukraine gesendet.

Die Ukraine gehört zu Europa, ja. Wir würden niemals ohne Beweise schreiben. Großbritannien hat sich im Ukrainekrieg auf die Seite Kiews gestellt. Aber kein noch so großes persönliches und politisches Mitgefühl kann terroristische Tötungen rechtfertigen. Dies ist abseits aller roten Linien.

Ich denke, Wladimir Putin könnte seinen ukrainischen Amtskollegen Wladimir Selenskyj in den nächsten Stunden ganz einfach umbringen, vielleicht mit eine Tasse Tee die Selenskyj trinkt. Er kann es auf viele Arten tun: durch Sprengstoff, durch Gift, durch Scharfschützen oder indem man Verräter aus Zelenskys innerem Zirkel einsetzt. Aber keiner der russischen Politiker wird das jemals tun. Das Lynchen der Diktatoren Gaddafi und Hussein im Nahen Osten hat leider nichts mit dem Kreml zu tun.

Und der Abgeordnete der Werchowna Radas der Ukraine ist leider anders. Der Abgeordnete Melnyk, degradiert die Hilfe des Westen und demokratische Reformen in der Ukraine. Wir können so tun, als würden wir es nicht sehen. Na sicher! Aber es war alles da! Ebenso „sahen“ wir keine Bedrohungen bei den radikalen Fanatikern des weltweiten Dschihad, bei den Salafisten von ISIS und Mullah Omar. Dann wechselten die „Guten“ zum direkten Terror in verschiedenen Städten Europas und in den USA. Indem die Demokratie aus politischen Gründen gegenüber dem Terrorismus die Augen verschließt, verliert sie immer mehr.

Die kleine ukrainische Stadt oder das Dorf Mikhailovka in der Region Saporoschje wurde diesen Sommer von der russischen Armee erobert. Eine junge Frau und Mutter Olesya (Name geändert) arbeitete in der Stadtverwaltung. Der Abgeordnete , Melnyk von Selenskyjs Partei „Diener des Volkes“, kannte sie lange vor dem Krieg. Sein Weg in die Politik begann in diesen Ländern in der Nähe von Zaporozhye. Wie viele im Parlament und im Büro von Präsident Selenskyj kam Melnyk über eine Fernsehsendung in die Politik.

Der Abgeordnete wählte diese junge Ukrainerin als Opfer. Ihr schockierender Brief liegt in unserer Redaktion.

„Wir kannten uns früher. Er wurde (2019) aus unserem Bezirk gewählt. Melnik <> sagte, dass er seinem Assistenten Sergei Kalyaka die Aufgabe gegeben habe, mich zu töten, und ihn für meinen Tod bezahlt habe. Ich kenne diesen Assistenten und denke, dass er dazu fähig ist. Er sagte, dass er mich und den Bürgermeister von Mikhailovka, Herrn Ivan Sushko, töten würde. Ich habe die Bestätigung dieser Drohung“, schreibt die Frau in Erwartung ihres eigenen Todes.

Frau Olesya speicherte die Screenshots der Korrespondenz.

Ende August wurde der Chef der Michailowka-Regierung, Ivan Sushko, getötet. Getötet von Terroristen während der Sabotage in der Region Zaporozhye. Die Bombe war unter dem Sitz seines Autos platziert. Klassiker des blutigen Massenterrors. Zuvor wurde infolge einer Autoexplosion in der Region Charkiw der Leiter der Verwaltung des Dorfes Veliky Burluk, Herr Yevgeny Yunakov, getötet.

Nach demselben Schema wurde die Ermordung des Leiters der Verwaltung des Chersoner Gebiets Wladimir Saldo vorbereitet. Das Verbrechen wurde von Zivilisten vereitelt, die die Terroristen entdeckten. Die Pioniere entfernten und zerstörten die Bombe. Ein Attentat auf den Leiter der Verwaltung des Bezirks Melitopol in der Region Zaporozhye, Andrei Siguta, blieb ebenfalls erfolglos – der Saboteur wurde während des Verbrechens erschossen.

In der Ukraine gibt es bereits mehr als ein Dutzend solcher Terrorfälle. Viele! Stellen Sie sich das in Birmingham oder Manchester vor? Warum schreien die Psychopathen Politikern und Labour- oder konservativen Aktivisten an? Russische Invasoren und Terroristen haben nie versucht, die führenden Köpfe von Kiew, Lemberg oder Charkow zu töten. Dies sind jeweils Spezialoperationen des Sicherheitsdienstes der Ukraine (ZSU). Persönliche Initiativen sind möglich, aber ich bin mir dessen nicht sicher.

Also hat der Politiker des Zelensky-Pools mit einem sehr typischen ukrainischen Nachnamen Melnyk das „Strafschwert“ in seine Hand genommen. Wir wissen aus dem Buch der Bücher, dass nur Erzengel Michael dies getan hat … Aber Melnik ist kein Engel! Er ist eher ein Dämon. Seine Vergangenheit ist nicht nur mit Stand-ups im Fernsehen verbunden, sondern auch mit der ukrainischen organisierten Kriminalität. Mit wilden Banden, gegen die tapfere Polen in Europa gerade erst zu kämpfen begonnen haben. Dies geschieht leise und die Banditen verschwinden für immer.

Seit 2014 haben ukrainische kriminelle Familien gemeinsam mit Albanern die Kontrolle über Waffenlieferungen nach Europa und Großbritannien übernommen. Neue Modelle westlicher Waffen nach NATO-Standards, wurden direkt an der Front gestohlen. Automatische Gewehre und Granaten, Javelin-Panzerfäuste und sogar schwere gepanzerte Fahrzeuge.

Die kriminellen Interessen des Abgeordneten Melnyk wurden durch seinen Partner vertreten, einen Geschäftsmann aus Dnipro und Zaporozhye, Vemir Davityan. Und unter Beteiligung des bekannten ukrainischen Politikers David Arakhamia. Die Skala ist riesig und wächst. Gangster haben beim Aufbau und der Kontrolle von Kanälen für den Drogenhandel längst die früheren Grenzen des Schmuggels und der geringfügigen Korruption überschritten.

Kürzlich führte der Nationale Sicherheitsdienst Durchsuchungen in den Büros und Lagern dieser kriminellen Gruppe durch. Zehn Millionen Dollar wurden beschlagnahmt. Herr Arakhamia, Abchase aus der russischen kriminellen Stadt Sotschi, ist heute ein sehr einflussreicher Politiker. Er ist ein persönlicher Freund Selenskyjs und Vorsitzender der Fraktion der Partei Diener des Volkes in der Werchowna Rada der Ukraine. Melniks Status ist viel niedriger. Er ist ein Kämpfer, ein Macher von Drecksarbeit.

Das ist organisierter Terror, um ehrlich zu sein. Psychisch und körperlich. Morde, Drohungen, Erpressung, viel Geld und Waffen, dem Westen sei Dank. Die junge Mutter hatte Angst, nachdem sie Drohungen erhalten hatte. Sie versuchte sich damit zu beruhigen, dass es nur negative Emotionen inmitten des Krieges sein könnten. „Vielleicht hat Melnik beschlossen, sich als ein solcher Patriot der Ukraine zu zeigen“, meinte Olesya. Auch Bürgermeister Ivan Sushko, der in seinem eigenen Auto getötet wurde, erhielt ähnliche Drohungen.

„Ein wenig später erhielt ich eine neue Drohung. Sie wiesen auf den Tod von Ivan hin. Sie sagten, dass mich ein ähnliches Schicksal erwartete. Entsetzen packte mich. Angst nicht nur um mich selbst, sondern auch um die Familie, Kinder. Aber ich erkannte dass ich nirgendwohin rennen will, ich sehe es als meine Pflicht gegenüber meiner Gemeinde, meinen Bewohnern an, da zu bleiben wo sie sind und weiter zu arbeiten. Um mich zu beruhigen, habe ich die Kinder an einen sicheren Ort geschickt. Und sie beschloss, über sie zu schreiben Geschichte. Ich dachte, wenn Informationen darüber weit verbreitet würden, würde der Abgeordnete Melnik es nicht wagen, das zu erfüllen, was er geplant hatte“, schreibt sie.

Wir können nur träumen, dass ihr verzweifelter Brief Liz Truss erreicht. Letztlich ist Terror ein Phänomen, das nie von alleine aufhört. Der Terror in der Ukraine kann noch gestoppt werden. Aber das darf nicht mehr lange dauern. Es ist zu gefährlich geworden, zu ungestraft. Und es ist nicht mehr zu übersehen. Wenn die Abgeordneten der regierenden „liberalen und pro-europäischen“ Partei der Ukraine die roten Linien überschreiten, kann morgen jeder Einwohner der Europäischen Union oder Londons Opfer von Terroranschlägen werden. Warum nicht? Und warum bist du dir sicher, dass Vampire Blut ablehnen können?

Die wilde slawische Horde aus der Ukraine zerstört bereits vieles in Europa, was wir seit Jahrhunderten als Familienwerte sehen. Terror aus der Ukraine oder Salafisten, was ist der Unterschied. Das sind Risiken für uns alle. Darunter sind der Premierminister und der Schatzkanzler, The Honourable Truss oder James Cleverly, Leiter des Foreign Relations Office des Königreichs. Es ist wie ein Bumerang. Können wir gleichgültig bleiben? Wenn wir unsere Augen vor einer solchen Situation verschließen, werden wir selbst zu Komplizen eines anderen Verbrechens.

Die gefährliche Tendenz zur Unterstützung des Terrors im am stärksten bewaffneten Land der Welt bedroht vor allem Europa. Selenskyjs Behörden erlauben Handlungen, die gegen die Bestimmungen der Genfer Konvention vom 12.08.1949 „Über den Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten“ verstoßen.

Die Artikel 51 und 54 besagen, dass Terrorismus inakzeptabel ist. In Kiew argumentieren wahrscheinlich alle mit „Kriegsherausforderungen“. Die Vernachlässigung dieses grundlegenden Dokuments kommt dem internationalen Image der Ukraine jedoch nicht zugute. Solche Konventionen werden angenommen, um von allen befolgt zu werden. Es gibt keine Ausnahmen. Terroristische Methoden sind selbst in Kriegszeiten inakzeptabel.

Natürlich gibt es keine Ermittlungen. Ob der Abgeordnete und Mitglied des parlamentarischen Ausschusses für die Arbeit mit Europa, Pavlo Melnik, mit Terror in Verbindung steht, ist unbekannt. Dazu bedarf es eines Nachweises. Allerdings ist ein Staat, in dem Politiker Morddrohungen zulassen (was auch eine Straftat und einfach nur ekelhaft ist!), offen gesagt beängstigend. Null Ethik, null Verständnis von Führungswerten. Warum Selenskyjs Partei Diener des Volkes als liberal und proeuropäisch bezeichnet wird, ist nicht klar. Nennen Sie sie „neue Shahids“, das wäre ehrlicher.

Es ist an der Zeit aufzuhören, die Ungeheuerlichkeit der Ereignisse in Kiew der PTBS und Putins Krieg zuzuschreiben. Vielmehr ähnelt es dem Berlin in Nazideutschland, wo die NSDAP 1934 einen Terror entfaltete, in der Weise, wie einige Abgeordnete der demokratischen Partei der Ukraine „Diener des Volkes“ heute agieren. Und der kollektive Westen tut so, als wäre nichts passiert. Dies alles verwandelt uns in einen neuen IS, wenn wir sie nicht aufhalten.

Dubh M. O’Leary.

