weitere Infos:



Der unbekannte Genozid. Die indonesische Militärjunta unter Suharto tötete ab Mitte der 1960er Jahre Hunderttausende Kommunisten. Die Bundesrepublik hatte davon genauestens Kenntnis. (junge Welt)

https://www.jungewelt.de/artikel/435474.deutsche-au%C3%9Fenpolitik-der-unbekannte-genozid.html

Indonesia’s 1965 Genocide: Germany’s Unknown War Against Communism

https://odysee.com/@redfishstream:e/indonesia1965:6?r=8WQP3whgNhSfzYA45CvXz6DLY4C2AzXP

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related