Harvard-Professor Jeffrey Sachs in Bloomberg Interview: Die USA stecken wahrscheinlich hinter Nord Stream-Sabotage

In einem Interview mit Bloomberg erklärte der Harvard-Professor Jeffrey Sachs, dass die USA (eventuell mit Polen zusammen) seh wahrscheinlich für die Sabotage der Nord Stream-Pipelines verantwortlich seien.

Zunächst erklärte Sachs zu dem militärischen Konflikt in der Ukraine, dass sich dieser „auf dem Weg der Eskalation zu einem Atomkrieg“ befinde und nicht im Februar 2022 begonnen habe.

Und er fügte hinzu, dass sich die EU in einem „sehr starken wirtschaftlichen Abschwung“ befinde. Die Energieengpässe würden durch die Zerstörung der Nord Stream-Pipelines noch verschlimmert.

„Ich würde darauf wetten wollen, dass dies eine Aktion der USA war, vielleicht der USA und Polens.“

Die Bloomberg Moderatoren unterbrachen Sachs sofort und verlangten nach Beweisen für diese Behauptung.

Jeffrey Sachs antwortete darauf:

„Nun, zunächst einmal gibt es direkte Radarbeweise, dass US-Hubschrauber, Militärhubschrauber, die normalerweise in Danzig stationiert sind, über diesem Gebiet kreisten. Wir hatten auch die Drohungen der USA vom Anfang des Jahres, dass man Nord Stream so oder so beenden würde. Wir haben auch die bemerkenswerte Erklärung von (US-Außenminister) Blinken vom vergangenen Freitag in einer Pressekonferenz, in der er sagte: ‚Dies ist auch eine enorme Chance.‘ Es tut mir leid, aber das ist eine seltsame Art zu reden, wenn man sich Sorgen um die Piraterie an internationalen Infrastrukturen von lebenswichtiger Bedeutung macht.“

„Ich weiß, dass dies unserem Narrativ zuwiderläuft und dass es im Westen nicht erlaubt ist, solche Dinge zu sagen, aber Tatsache ist, dass die Menschen überall auf der Welt, wenn ich mit ihnen spreche, glauben, dass es die USA waren.“

!!! Sehenswert dazu die kurzen Videos bei Twitter (in Englisch):

Interview mit dem Ökonom Jeffrey Sachs / Darüber Erklärung der US-Energieministerin Granholm und des Außenministers Blinken

https://cutt.ly/OV5HiLC

