DIE LINKE Essen u. Berlin und Demonstrationen am 1. Oktober – Russland-Politik spaltet die Linke

Hintergrundinfo: Russland-Politik spaltet die Linke

Demo der Friedenskoordination (Friko) Berlin geplanten Demonstration am 1. Oktober

Doris Pumphrey – kurze Info zum Verhalten des Landesvorstandes DIE LINKE. Berlin



Im Vorfeld der von der Friedenskoordination (Friko) Berlin geplanten Demonstration am 1.Oktober (siehe Aufruf:http://www.frikoberlin.de/20221001/flyer.pdf) hatte Laura v. Wimmersperg u.a. an den geschäftsführenden Landesvorstand der Partei DIE LINKE einen Antrag gestellt zur finanziellen Unterstützung für die technische Ausrüstung der geplanten Aktion.



Daraufhin bekam sie vom Landesgeschäftsführer DIE LINKE. Berlin, Sebastian Koch, am 22.09.2022 folgende Antwort:

Liebe Laura,

der geschäftsführende Landesvorstand lehnt eine finanzielle Unterstützung im Angesicht eures formulierten Aufrufs ab. Das pauschale Ende der Sanktionen sowie die Zuschreibung als Aggressor in Richtung der Bundesregierung entspricht nicht der Haltung und Beschlusslage der LINKEN. Wir werden also keine finanzielle Unterstützung leisten.

Beste Grüße

Sebastian

Am 24.09.2022 schrieb Laura v, Wimmerperg

An den

geschäftsführenden Landesvorstand der Partei DIE LINKE

Danke für Eure schnelle Antwort auf meine Bitte, mir Eure Entscheidung über unseren Finanzantrag mitzuteilen. Sie hat mich nicht überrascht.

In unserem Aufruf steht, was heute dringend gesagt werden muss. Wer das nicht tut, vielmehr, die kritisiert, die es tun, macht sich schuldig. Schuldig vor unserer Vergangenheit, aber vor allem gegenüber denen, die die Konsequenzen dieser Regierungspolitik zu spüren bekommen werden.

Ich erwarte von einer sich „links“ nennenden Partei, dass sie die Interessen unserer Bevölkerung gegenüber der Regierung vertritt – diese notfalls auch erkämpft – nicht aber, dass sie tatenlos danebensteht und zulässt wie eine verantwortungslose Regierung unsere Lebensbedingungen in Gefahr bringt, möglicherweise sie zerstört.

Die politischen Einschätzungen und Analysen, die wir als Berliner Friedenskoordination während unseres 42-jährigen Bestehens zu allen relevanten friedenspolitischen Ereignissen abgeben haben, und für die wir oft, wenn sie noch nicht populär waren, Prügel bezogen haben, haben sich alle im nachherein als richtig erwiesen. Oft werden wir gefragt, woher wisst ihr, was ihr sagt, und wir antworten, wir lesen.

Das empfehlen wir Euch auch. Es sei denn ihr bevorzugt für Eure Informationen Markus Lantz und Co.

Es grüßt Euch

Laura v. Wimmersperg (Moderatorin der Berliner Friedenskoordination)

