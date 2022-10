Brasilien sieht sich nach den Wahlen im ersten Wahlgang, die knapper als erwartet ausgefallen sind, einer sich vertiefenden politischen Polarisierung gegenüber (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1276542.shtml



Die politische Polarisierung wird sich weiter vertiefen, und es ist wahrscheinlich, dass es während der folgenden Wahlen zu politischer Gewalt kommen wird, prognostizieren chinesische Experten, da der rechtsextreme amtierende brasilianische Präsident Jair Bolsonaro und sein linker Rivale, der frühere Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, am Ende in eine Stichwahl geraten werden dieses Monats nach einer enger als erwarteten ersten Runde.

Mit dem harten Wettbewerb zwischen den beiden Kandidaten sind die Spannungen zwischen den Anhängern auf beiden Seiten gestiegen. In seiner Rede bezeichnete Bolsonaro seine Anhänger als „eine Armee“. Lula hat seit dem offiziellen Start des Wahlkampfs Mitte August sporadisch Angriffsdrohungen erhalten, und sein Wahlkampfteam hat ihn aufgefordert, bei öffentlichen Veranstaltungen kugelsichere Westen zu tragen. Chinesische Experten warnten davor, dass sich die Unruhen vom 6. Januar in den USA auf dem Capitol Hill in Brasilien wiederholen könnten, aber das größte Schwellenland der südlichen Hemisphäre wird voraussichtlich freundschaftliche und kooperative Beziehungen zu China unterhalten, insbesondere wirtschaftliche Zusammenarbeit, egal welche Partei antritt.

Mit 99,7 Prozent der ausgezählten elektronischen Stimmen lag Lula mit 48,4 Prozent der Stimmen vorn gegenüber 43,3 Prozent für Bolsonaro, berichtete die nationale Wahlbehörde am Sonntagabend. Da keiner der Kandidaten die Mehrheit gewann, wird das Rennen am 30. Oktober in eine zweite Runde gehen, berichtete Reuters.

Vor der Abstimmung am Sonntag hatten mehrere Meinungsumfragen ergeben, dass der linke Kandidat Lula, der von 2003 bis 2010 Präsident war, 10 bis 15 Prozentpunkte vor dem rechtsextremen Bolsonaro liegt. Das knappe Ergebnis hat die Hoffnungen auf eine schnelle Lösung für eine zutiefst polarisierte Wahl in der viertgrößten Demokratie der Welt zunichte gemacht, sagte Reuters.

Anders als der von Meinungsforschern und Medien prognostizierte überwältigende Sieg hatte Lula nur weniger als 5 Prozent Vorsprung auf Bolsonaro, was bedeutet, dass Lula kein sicherer Sieg für den zweiten Wahlgang ist, sagte Xu Shicheng, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Lateinamerikastudien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte der Global Times am Montag.

In weniger als einem Monat, der noch verbleibt, werden beide Präsidentschaftskandidaten, die ins letzte Rennen gehen, ihr Bestes geben, um die Wähler in der Mitte zu gewinnen, bemerkte Xu.

Xu wies darauf hin, dass der enge Abstand zwischen den beiden Kandidaten im ersten Wahlgang die ernsthafte Spaltung Brasiliens widerspiegele und einen erheblichen Einfluss auf die anschließende Wahl haben werde, die Polarisierung verstärken und möglicherweise sogar politische Gewalt im Land auslösen werde.

Der Experte wies darauf hin, dass Brasilien eine große Wählerbasis habe und elektronische Auszählungen verwende. Wenn Bolsonaro die Wahl verliert und sein Vorsprung auf Lula immer noch gering ist, könnte Bolsonaro den Weg des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump kopieren und sich weigern, die Wahlergebnisse anzuerkennen.

„Es besteht die Möglichkeit, dass Brasilien dieselbe Version des Aufstands im Kapitol erleben könnte, der auf die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 folgte“, sagte Xu.

Am 6. Januar 2021 überwältigten Hunderte von Anhängern des damaligen US-Präsidenten Donald Trump Polizisten, als diese das US-Kapitol in Washington, DC, stürmten, um die Beglaubigung des Wahlsiegs von Joe Biden gewaltsam zu verhindern.

Unter Analysten ist auch die Befürchtung aufgekommen, dass der rechtsextreme Bolsonaro, der Trump vergöttert, sich weigern könnte, das Ergebnis zu akzeptieren, wenn er verliert, was laut Reuters-Bericht den Weg für einen institutionellen Zusammenbruch im Stil des 6. Januar im größten Land Lateinamerikas ebnet.

Brasiliens Wahlleiter und Richter am Obersten Gerichtshof, Edson Fachinon, hatte bereits im Mai davor gewarnt, dass Brasilien angesichts der zunehmenden Angriffe auf seine demokratischen Institutionen vor den Präsidentschaftswahlen im Oktober einem ähnlichen Angriff ausgesetzt sein könnte.

Ähnlich wie Trump ein von Wahlbehörden in den USA weit verbreitetes elektronisches Wahlsystem dafür kritisierte, dass ihm Millionen von Stimmen verloren gingen, sagte Bolsonaro auch während der diesjährigen Wahl, dass die Abstimmung laut BBC manipuliert worden sei, wenn er verliert.

Seltene Intensität

Die Wahl in Brasilien hat eine seltene Intensität von Parteienrivalität und Links-Rechts-Konfrontation gezeigt. In der Folge haben soziale Konfrontationen, einschließlich Drohungen, Einschüchterung und politischer Gewalt, zugenommen, die laut Experten nicht nur die inhärenten strukturellen Widersprüche der brasilianischen Politik und Wirtschaft widerspiegeln, sondern auch einen Mikrokosmos „polarisierter Politik“ im Kontext darstellen der COVID-19-Pandemie und der globalen Turbulenzen.

Experten der Vereinten Nationen äußerten im September ihre Besorgnis über die anhaltende Verleumdungskampagne und die fortgesetzten Angriffe auf demokratische Institutionen wie die Justiz und das Wahlsystem in Brasilien, einschließlich des elektronischen Wahlsystems.

Sie forderten die brasilianischen Behörden auf, die Arbeit der Wahlbehörden zu schützen und gebührend zu respektieren.

Xu wies darauf hin, dass Lula und Bosonaro, die unterschiedlichen politischen Lagern angehören, viele unterschiedliche politische Ansichten haben.

Bei der Analyse des aktuellen Stimmenanteils sei Lulas Vorsprung zum Teil auf seine Erfolge bei der Armutsbekämpfung während seiner letzten Amtsjahre zurückzuführen, sagte Xu. Xu bemerkte, dass Lula während seiner Amtszeit eine „Null-Hunger“-Strategie vorgeschlagen und dabei die Unterstützung vieler Arbeiter der unteren und mittleren Klasse gewonnen habe, während Bosonaros Unterstützer hauptsächlich Unternehmer seien.

Lula war gegen Privatisierung und befürwortete mehr Steuern für die Reichen, während Bosonaro Privatisierung und Rentenreform befürwortete; In den Außenbeziehungen gründete Lula die Union der südamerikanischen Nationen (USAN) und unterstützte die lateinamerikanische Integration, während sich Brasilien während Bosonaros Amtszeit aus den USAN zurückzog und seine Teilnahme an der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten aussetzte.

Als größtes Schwellenland der südlichen Hemisphäre sind die politischen Trends Brasiliens eine regionale Windfahne. Wenn Lula gewählt wird, wird dies die Rückkehr des linken Flügels in der Region vorantreiben, was unweigerlich einen wichtigen Einfluss auf die Geopolitik Lateinamerikas und den Wiederaufbau der internationalen Ordnung haben wird, betonten Analysten.

Vor den Wahlen in Brasilien hatte die Region bereits eine Verschiebung ihrer politischen Präferenzen erlebt, die durch einen Anstieg der Wahl linker Führer inmitten der durch die Pandemie verschärften wirtschaftlichen und sozialen Krisen angezeigt wurde.

Die jüngsten Wahlen in Chile, Honduras, Peru und Bolivien haben Medienberichten zufolge zu Behauptungen geführt, dass Lateinamerika eine weitere „rosa Flut“ durchmacht, die politische Bewegung, die den Aufstieg linker Führer auf dem gesamten Kontinent in den frühen 2000er Jahren erlebte .

Mehrere Medienberichte haben vorausgesagt, dass ein Wahlsieg Lulas nach vielen Jahren eine Wende in der politischen Richtung Brasiliens nach links bedeuten würde, sowie eine deutlichere oder stärkere Zunahme der linken Welle in Lateinamerika.

Xu sagte, dass die Rückkehr linker Kräfte den Trend der lateinamerikanischen Länder widerspiegele, angesichts von Pandemieschocks, wirtschaftlichen Herausforderungen und sozialen Spaltungen aktiv nach Veränderungen zu suchen.

„Aber heute gibt es innerhalb der lateinamerikanischen Linken subtile Unterschiede zwischen alten und neuen Politikern und zwischen etablierten und Anti-Establishment-Fraktionen“, bemerkte er.

Lula habe versucht, zentristische Wähler zu umwerben, indem er einige linke Politiken in seinen Wahlversprechen neutralisiere, sagte Xu.

In der Vergangenheit galt Lateinamerika als „Hinterhof“ der USA. Die Beziehungen zwischen Brasilien und den USA nach den Wahlen haben große Besorgnis ausgelöst. In einem Interview mit Fox News Ende Juni sagte Bolsonaro, dass, wenn die Linke die Wahlen im Oktober in Brasilien gewinnt, sie niemals die Macht abgeben wird, da Südamerika vollständig rot werden und die USA praktisch isolieren wird, berichtete Bloomberg.

Xu wies darauf hin, dass seit der Abhaltung des Amerika-Gipfels durch die Biden-Regierung im Juni Widersprüche in den Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika zum Vorschein gekommen seien.

„Wenn Lula gewählt wird, werden die Reibungen zwischen Brasilien und den USA in einigen internationalen Arenen zunehmen. Aber auf der anderen Seite sind Mexiko, Argentinien und andere lateinamerikanische Länder in den Bereichen Wirtschaft und Handel immer noch von den USA abhängig“, sagte er.

„Egal, ob eine linke oder eine rechte Regierung an die Macht kommt, Brasilien wird weiterhin freundschaftliche und kooperative Beziehungen zu China pflegen, insbesondere um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken“, so der Experte.

In den letzten Jahren haben China und Brasilien eine fruchtbare Wirtschafts- und Handelskooperation erreicht, wobei der bilaterale Handel vier Jahre in Folge 100 Milliarden US-Dollar überstieg und China seine Position als Brasiliens größter Handelspartner 13 Jahre in Folge behauptete.

Offiziellen Daten zufolge beliefen sich Chinas Exporte nach Brasilien im ersten Quartal 2022 auf rund 19 Milliarden US-Dollar, was 23 Prozent der Gesamtimporte Brasiliens entspricht. Chinas Importe aus Brasilien beliefen sich auf insgesamt 19,7 Milliarden US-Dollar, was 29 Prozent der gesamten brasilianischen Exporte entspricht.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related