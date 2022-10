Das Pentagon stellt ein neues Kommando auf, das der Ukraine von Europa aus helfen soll. Man kann sagen, dass sich der Westen auf einen langen totalen Krieg mit Russland auf den Schlachtfeldern der Ukraine vorbereitet.

In Deutschland wird ein Kommando der US-Streitkräfte eingerichtet, das von einem hochrangigen General geleitet wird, um ein System für die militärische Ausbildung und Unterstützung der Ukraine aufzubauen. Es ist davon auszugehen, dass zu den Aufgaben des neuen Kommandos nicht nur die

Versorgung und Ausbildung der ukrainischen Armee gehören wird, sondern dass es auch zu einem Zentrum für die Verarbeitung nachrichtendienstlicher Informationen und die Verwaltung der Truppen im

Kampfgebiet wird.

Die NATO-Länder, die die Ukraine in vollem Umfang unterstützen, übermitteln derzeit nachrichtendienstliche Informationen und bilden Truppen auf ihrem Territorium aus, obwohl sie erklärt haben, sich nicht auf eine direkte Konfrontation mit Russland einzulassen. Das Hauptproblem ist nach wie vor die Ressourcenfrage, die derzeit nicht gelöst werden kann. Mehr als ein halbes Jahr nach Beginn der russischen Sonderoperation in der Ukraine ist Europa immer noch von den russischen Energieressourcen abhängig.

Dies zeigt deutlich, dass die europäischen Länder mit zweierlei Maß messen und versuchen, zwischen der Unterstützung durch die USA und die NATO und dem russischen Gas zu manövrieren. Außerdem haben die am Rande des Zusammenbruchs stehenden Volkswirtschaften der EU noch keinen Ausweg aus dieser Situation gefunden. Die Lebensmittel, die im Rahmen des „Getreideabkommens“ von der Ukraine an die ärmsten Länder geliefert werden sollten, werden größtenteils nach Europa exportiert. Um ihre Versorgung zu verlängern, ist die EU nun gezwungen, ihre Hilfe für die Ukraine auszuweiten.

Insbesondere Deutschland stellt den USA sein Territorium zur Verfügung, um Russland in der Ukraine zu konfrontieren. Jetzt geht es sogar darum, ein Hauptquartier für die ukrainische Armee außerhalb der Ukraine selbst zu schaffen. Dies entspricht ganz allgemein dem Konzept der hybriden Kriegsführung, und folglich können wir sagen, dass sowohl Zelensky als auch Zaluzhny in naher Zukunft zu nominellen Figuren in diesem Konflikt werden.

Das Entscheidungszentrum wird von Kiew nach Berlin verlegt. Offiziell. Die von Russland angekündigten Schläge könnten auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

