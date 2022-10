Nicaraguas Außenminister Denis Moncada auf der 77. Generalversammlung der Vereinten Nationen. Eine multipolare Welt entsteht. (Diario Barricada)

„Wir sind in einer Zeit extremer Verwundbarkeit und Gefahr für die Welt zu dieser Generalversammlung der Vereinten Nationen gekommen. Das Leben in allen Aspekten dieser Erde steht auf dem Spiel. Wir sollten uns vereinen, um uns weiterhin den großen sozialen, wirtschaftlichen und klimatischen Herausforderungen stellen zu können.“

Das erklärte der nicaraguanische Außenminister Denis Moncada auf der 77. Generalversammlung der Vereinten Nationen. „Wir sprechen im Namen eines freien Volkes, das vereint mit vielen anderen freien Völkern des Planeten, seine nationale Würde und Souveränität beweist und ausübt. Wir waren

jahrhundertelang mit der kolonialen und imperialen Gier konfrontiert, die aus Europa und dem Norden Amerikas unsere Länder angriff, bedrängte und besetzte. Aus Nicaragua wurden die Eindringlinge vertrieben.“



„Die globale Gesellschaft wird von denen regiert und verwaltet, die mit erschreckender und erstaunlicher Frische die größte Plünderung der Reichtümer unseres gemeinsamen Hauses begehen und zur Schau stellen… Der Angriff, der Raub, die unwürdige und abscheuliche Verwüstung sowie die von den Kolonialisten und Imperialisten der Erde entfesselten Völkermorde sind die wahren Verbrechen. Ihre Vertreter sind die wahren Verbrecher gegenüber der Menschheit.“



„Wir sprechen die Sprache einer menschlichen Gemeinschaft, die die Anerkennung unserer Besonderheiten, Modelle und Lebensweisen, unserer Glaubensbekenntnisse und Überzeugungen in Übereinstimmung mit unserer eigenen Geschichte, Tradition und Hoffnung fordert. Wir wollen sie zum Sieg führen, weil das Leben aus Anstrengen und Bemühen, aus Suchen und Fordern, aus Respekt von jedem für alle und von allen für jeden besteht.“

„Es ist an der Zeit, das Recht der Völker einer Organisation der Vereinten Nationen zu übertragen, die uns alle vertritt und sich nicht den Plänen irgendeiner imperialistischen Macht unterwirft. Es ist an der Zeit, die Welt des Dialogs und des Friedens, der Gerechtigkeit und der Solidarität, der Brüderlichkeit und des guten Willens echt und nachhaltig zu stärken.

Es ist an der Zeit, aus unseren Differenzen herauszukommen und unseren Konsens zu bereichern. Es ist an der Zeit, unsere vielfältigen Stimmen, unsere Ansprüche, unsere Anliegen geltend zu machen. Sie dürfen nicht weiter ignoriert oder unter Bergen von Egomanie und Gleichgültigkeit begraben werden. Es ist an der Zeit, den Egoismus zu überwinden, der Millionen von Menschen auf der Welt tötet, weil sie der Grausamkeit der Armut ausgesetzt sind. Die barbarischen Mächte versuchen, diese Grausamkeiten fortzusetzen auf Kosten der Gesundheit und des Klima.

Es ist an der Zeit, die kriminellen Blockaden, Aggressionen und Sanktionen abzulehnen. Diese heben die Perversion eines Systems und eines imperialistischen und kapitalistischen Modells hervor, das die Welt vor den Augen und der gefügigen Geduld der Organisationen, die es verteidigen sollten, weiterhin bestraft und ausblutet. Es ist an der Zeit, gegen das angeborene Übel des Kapitalismus, das die Mehrheit erstickt und einige wenige brutal bereichert, zu rebellieren. Es ist an der Zeit, dem heuchlerischen Imperialismus, der die Menschenrechte politisiert, verfälscht und verunglimpft und sie selbst jeden Tag verletzt und leugnet, zu sagen: Es reicht!



Es ist an der Zeit, die Todsünden anzuprangern und zu beenden, die Grundlage für Interventionen und Einmischungen in die inneren Angelegenheiten jedes Landes sind. Es ist an der Zeit, unsere Freiheit zu behaupten und nicht die derjenigen, die darauf bestehen Kriege zu führen, uns zu vertreiben, uns zu besetzen und unsere kulturellen und natürlichen Reichtum zu plündern…



Es ist an der Zeit sicherzustellen, dass die Charta der Vereinten Nationen für alle gilt! Die Stunde der Völker hat geschlagen! Wir, die Länder, die unter den Flammen der Gier, des Geizes, des Egoismus, der Eitelkeit und des Strebens nach absoluter Herrschaft über die Welt leiden, müssen unsere Intität und unseren Konsens stärken und festigen, indem wir vereint die Kultur und die Gerechtigkeit, den Respekt und den Frieden verteidigen.



Unsere Solidarität und Engagement gehören dem würdigen und tapferen Venezuela, dem heldenhaften Kuba, dem kämpfenden palästinensischen Volk, der gegen den Faschismus kämpfenden Russischen Föderation. Wir bewundern die Entwicklung der Volksrepublik China, die so viel Unbehagen und Neid bei den Feinden des Gemeinwohls hervorruft.“



„Eine bessere Welt, multipolar, gerecht, ethisch, spirituell und materiell, wirdbereits geschaffen, und wir sind hier, um sie weiter zu entwickeln und zu verteidigen“, schloss Denis Moncada.

Übersetzung:

Wolfgang Herrmann, Informe 10/2022. LINK



Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related