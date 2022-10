Linkskandidat Lula gewinnt erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Brasilien. Stichwahl am 30. Oktober. (Telesur)

https://www.telesurenglish.net/news/Leftist-Lula-Wins-1st-Round-of-Brazils-Presidential-Elections-20221002-0011.html

Mit 99,74 Prozent der ausgezählten Stimmen hat Lula den ersten Wahlgang mit 48,36 Prozent bei den Wahlen an diesem Sonntag gewonnen und Bolsonaro abgeschlagen, der laut dem brasilianischen Obersten Wahlgericht (TSE) 43,65 Prozent erhielt. Zwischen Lula und Bolsonaro kommt es zu einer Stichwahl.

Lula sagt, dass er die Stichwahl am 30. Oktober gewinnen wird

Der frühere brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) zeigte sich zuversichtlich, dass er die Stichwahl am 30. Oktober gegen Amtsinhaber Jair Bolsonaro gewinnen werde.

„Während dieser gesamten Kampagne lagen wir in der öffentlichen Meinungsumfrage aller Institute vorne, auch derjenigen, die nicht wollten, dass wir gewinnen, und es schien mir immer so, als würden wir diese Wahlen gewinnen, und das möchte ich Ihnen sagen wir werden diese Wahlen gewinnen. Es ist nur eine Verlängerung“, sagte er in einem der Auditorien des Hotels Jaraguá in dieser Landeshauptstadt.

Lula erhielt am Sonntag 48,20 Prozent der gültigen Stimmen, Bolsonaro 43,39 Prozent.

Bolsonaro blickt optimistisch in die Stichwahl: „Wir haben die Lüge besiegt.“

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro zeigte sich am Sonntag vor der Stichwahl am 30. Oktober optimistisch und betonte, dass die Umfragen falsch seien und seine Partei im Nationalkongress ein gutes Ergebnis erzielt habe.

„Wir haben die Lüge besiegt, jetzt haben wir ein zweites Mal vor uns“, sagte der Präsident in Erklärungen gegenüber den Medien.

Von den heute 156.454.011 wahlberechtigten Brasilianern haben fast 80% ihr Wahlrecht bei den Wahlen ausgeübt, für die der Vorsitzende der Arbeiterpartei (PT), Luis Inacio Lula da Silva, und der Liberalen Partei, Jair Bolsonaro, angetreten waren die Favoriten in allen Meinungsumfragen.

Für mehr als 156 Millionen wahlberechtigte Brasilianer öffneten 496 856 Wahllokale ihre Türen um 8:00 Uhr Ortszeit (11:00 Uhr GMT) und schlossen um 17:00 Uhr (20:00 Uhr GMT). Der zweite Wahlgang findet am 30. Oktober statt.

Laut der jüngsten Umfrage führte Lula mit 50,7 Prozent der gültigen Stimmen, während Bolsonaro im Rennen um die Präsidentschaft, an dem elf Kandidaten teilnahmen, mit 41 Prozent auf dem zweiten Platz lag.

Umfragen zeigten bis kurz vor der heutigen Abstimmung, dass der ehemalige Präsident die Wahlabsichten seit Beginn der Kampagne anführte und sogar seine Möglichkeit eines Sieges in der ersten Runde zeigte. Auf der anderen Seite blieb der Rechtsaußen Bolsonaro, Zweiter im Rennen, auf hoher Ablehnung.

Schwerpunkte von Lulas Kampagne waren der Kampf gegen Hunger und Armut, die Verteidigung des Amazonas, der die biologische Vielfalt Brasiliens ausmacht, und die wirtschaftliche Reaktivierung.

Der linke Kandidat machte als erster der Favoriten von seinem Wahlrecht im Wahllokal im Stadtteil Asunción im Bundesstaat São Paulo Gebrauch.

„Dieses Land muss endlich sein Recht auf Glück zurückerlangen (…) Wir wollen ein Land, das in Frieden lebt, ein Land, das Hoffnung hat, ein Land mit Zukunft und ein Land, das seine Zukunft aus der Beteiligung hervorbringen und aufbauen kann seiner Gesellschaft“, sagte Lula nach der Abstimmung.

Minister Alexandre de Moraes, der Präsident des Obersten Wahlgerichts (TSE), sagte über die erste Wahlrunde, dass ein „ruhiges und harmonisches“ Umfeld geherrscht habe. „Absolut ruhige Wahlen, ein ruhiges Umfeld (…) Wir haben ein glattes, ruhiges Klima festgestellt“, sagte Moraes.

