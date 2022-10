Heizung, Brot und Frieden Demo 3.10. – Rede von Harri Gruenberg, Aufstehen

https://youtu.be/4Vs-8AuxAPQ

Heizung, Brot und Frieden Demo 3.10. – Rede von Stefan Natke, Vorsitzender der DKP Berlin

https://youtu.be/_6ChB67w-CY

Heizung, Brot und Frieden 3.10. Berlin – Hands off Russia! Frieden mit Russland! Solidarität!

https://youtu.be/so05uTAhuZA

Heizung, Brot und Frieden 3.10. Berlin – Frieden mit Russland! Solidarität mit Donbass!

https://youtu.be/_dkYpHoGH-c

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related