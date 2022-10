Es bleibt dabei: Nord Stream 2 öffnen!

Der zweite (unbeschädigte) Strang von Nord Stream 2 wäre möglicherweise in der Lage, Gas nach Europa zu transportieren, schreibt Gasprom:

—[Zitat]—

Derzeit arbeite Gazprom daran, den Druck im unbeschädigten zweiten Strang von Nord Stream 2 abzusenken und das Erdgas daraus abzupumpen, um dann dessen Integrität überprüfen zu können und mögliche Schäden auszuschließen.

„Sollte eine Entscheidung getroffen werden, über Strang B von Nord Stream 2 Erdgaslieferungen aufzunehmen, wird nach der Überprüfung der Integrität des Systems und der Bestätigung einer möglichen Durchleitung durch die überwachenden Behörden wieder Erdgas in die Pipeline gepumpt werden“, informierte Gazprom.

—[/Zitat]—

https://rtde.live/europa/150536-gazprom-zweiter-strang-von-nord-stream-2-wird-ueberprueft/

Die Forderung nach Öffnung dieser Pipeline, jedenfalls soweit möglich, ist deshalb weiterhin vernünftig und realistisch (zumindest technisch realistisch). Wenn es – wie von einigen Experten nicht ausgeschlossen wird – möglich ist, die anderen Pipelines zu reparieren, dann wäre auch das eine wichtige Forderung für die Proteste: Umgehende Reparatur der beschädigten Röhren. Die Sanktionen müßten dazu, soweit sie diese Arbeiten behindern würden, zumindest ausgesetzt werden. (Natürlich gehören sie gänzlich abgeschafft.)

Das ergibt nun die interessante Situation, daß die einzige Röhre, die derzeit evtl. betriebsbereit ist, zu Nord Stream 2 gehört. Um also überhaupt zeitnah weiter russisches Erdgas in die EU importieren zu können, müßte also Nord Stream 2 offiziell zertifiziert werden – was zugegebenermaßen recht unwahrscheinlich ist, da dies ein EU-Prozeß ist. Hier könnten wirklich massive europaweite Proteste mglw. etwas bewegen.

