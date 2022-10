Demonstration in Berlin am 3.10.2022 um 13 Uhr: „Heizung, Brot & Frieden! Frieden mit Russland! Verbleibende North Stream 2 Pipeline öffnen!

Fünf Forderungen stehen bei der Demonstration im Mittelpunkt:

1. Weg mit der unsozialen Gasumlage!

2. Lebensmittelpreise runter, Löhne und Einkommen rauf!

3. Gesetzliche Deckelung der Gas- und Strompreise!

4. Krisengewinne besteuern!

5. Energiewirtschaft in öffentliche Hand!

WIR FORDERN ERGÄNZEND:

Frieden mit Russland! Verbleibende North Stream 2 Pipeline öffnen!

13.00 Uhr Auftaktkundgebung Potsdamer Platz

14.00 Uhr Demonstration Potsdamer Platz – Leipziger Straße – Friedrichstraße – Unter den Linden – Bebelplatz

15.30 Uhr Abschlusskundgebung Bebelplatz

https://heizung-brot-und-frieden.de/aufruf/

