China fordert alle Seiten nachdrücklich auf, nach der Eskalation des Konflikts Raum für eine Lösung der Ukraine-Krise durch diplomatische Gespräche zu lassen (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202210/1276511.shtml

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist weiter eskaliert, als der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag Dokumente zur Aufnahme der Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson in Russland nach Referenden unterzeichnete, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Antrag auf beschleunigte Mitgliedschaft im NATO-Militär Bündnis ankündigte und Gespräche mit Putin ausschloss, was auf Moskaus jüngsten Schritt zurückschlägt. In der Zwischenzeit forderte China alle Seiten auf, Raum für diplomatische Verhandlungen zu lassen, um die Ukraine-Krise zu lösen.

Chinesische Analysten sagten, dass sich die aktuelle Situation verschlechtert und der Konflikt definitiv weitergehen wird, und je früher die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, desto weniger Verluste würden die Ukraine und Russland erleiden.

Unglücklicherweise, da die USA immer beteiligt waren und die vorherigen Friedensgespräche erfolgreich unterbrochen haben, mit der Lieferung neuer Waffen nach Kiew und neuen Sanktionen gegen Russland den Konflikt noch angefeuert haben, was dazu führte, dass die Krise mit irreversiblen Schäden für beide Seiten in dieses Stadium kam. Für die zukünftigen Friedensgespräche sei der Schlüssel, wie Russland und die USA irgendwann einen Konsens erzielen könnten, sagten Experten.

Die Vertragsunterzeichnungszeremonie fand am Freitag im Großen Kremlpalast in Moskau statt, und Putin hielt eine Rede über den „Anschluss“ von vier ukrainischen Regionen an Russland.

Putin sagte: „Wir fordern das Kiewer Regime auf, das Feuer und alle Feindseligkeiten sofort einzustellen, den Krieg zu beenden, den es 2014 entfesselt hat, und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir sind dazu bereit, wie wir mehr als einmal gesagt haben.“

Aber die Wahl der Menschen in Donezk, Lugansk, Saporischschja und Cherson wird nicht diskutiert. Die Entscheidung sei gefallen, und Russland werde sie nicht verraten, sagte Putin.

Das bedeutet, dass Russland die vier Regionen als seine eigenen Territorien behandeln wird, egal was andere Parteien dazu sagen, und die Bedingungen und das Endergebnis der Verhandlungen wurden alle im Vergleich zu den vorherigen Friedensgesprächen geändert. Wenn Kiew zu den Verhandlungen zurückkehren möchte, bedeutet dies, dass es die Änderung seines Territoriums akzeptiert, so dass es klar ist, dass ein Friedensgespräch in diesem Moment sehr unwahrscheinlich ist, sagten Analysten.

Selenskyj hat Russland mit dem Versuch geantwortet, den NATO-Beitrittsprozess zu beschleunigen. „Die Ukraine wird der Nato nicht beitreten“ war bei den vorangegangenen Friedensgesprächen eine Vorbedingung der russischen Seite. Laut Reuters unterzeichnete Zelensky die NATO-Antragspapiere per Videoverbindung, die eindeutig als energische Widerlegung des Kreml gedacht war, nachdem Putin in Moskau eine Zeremonie zur Eingliederung der vier ukrainischen Regionen in die Russische Föderation abgehalten hatte.

„Wir machen unseren entscheidenden Schritt, indem wir den Antrag der Ukraine auf einen beschleunigten Beitritt zur NATO unterzeichnen“, sagte Selenskyj im Video der Telegram-App.

Aber jetzt ist die Ukraine, wie Selenskyj sagt, bereits ein „De-facto-NATO-Mitglied“, da sie massive militärische Unterstützung von der NATO erhalten hat, insbesondere von den USA, so dass ein solcher Schritt Russlands Entschlossenheit, seine Militäroperation abzuschließen, nicht beeinträchtigen wird, behaupteten Experten.

Zhang Hong, ein assoziierter wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für russische, osteuropäische und zentralasiatische Studien der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte der Global Times: „Obwohl die Ukraine militärische Unterstützung von der NATO erhalten hat, ist sie noch ziemlich weit davon entfernt, wirklich zu sein NATO-Mitglied zu werden. Man kann sagen, dass die Ukraine derzeit nur ein NATO-Verbündeter ist.“

Wenn Russland mit einem echten NATO-Mitglied in einen Konflikt gerät, wird dies seinen kollektiven Verteidigungsmechanismus auslösen, und Russland wird tatsächlich Krieg mit allen NATO-Mitgliedern führen, also sind ein NATO-Verbündeter und ein NATO-Mitglied unterschiedlich, und vielleicht ist das der Grund, warum Zelensky so verzweifelt ist und die NATO-Mitgliedschaft wollte, da er die gesamte NATO zwingen will, sich dem Krieg anzuschließen und der Ukraine zu helfen, das zurückzugewinnen, was sie verloren hat, sagten Experten.

Angesichts dieser brisanten Atmosphäre werde der Konflikt wahrscheinlich weiter eskalieren, sagte Song Zhongping, ein chinesischer Militärexperte und Fernsehkommentator. Der Schlüssel zu einer möglichen Verhandlung ist jetzt, wie Washington reagiert, da die USA sich in die vorherigen Gesprächsrunden eingemischt haben, was dazu führte, dass sie ohne Ergebnisse endeten.

Je früher die Verhandlungen wieder aufgenommen werden können, desto weniger Verluste werden beide Parteien erleiden, bemerkte Song.

Es ist wahrscheinlich, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine im Osten der Ukraine andauern und auf dem Niveau eines konventionellen Krieges bleiben wird, ebenso wie die aktuelle Situation vor Ort. Russlands Teil-Mobilisierung wird die Intensität des Konflikts erhöhen und die östlichen Regionen in der Ukraine, die es derzeit kontrolliert, konsolidieren. Der Konflikt wird weiterhin einen solchen Zermürbungs- und Pattzustand aufrechterhalten.

Anstatt Bedingungen für eine Abkühlung der Spannungen zu schaffen, haben die USA weiter Feuer geschürt. Am Freitag verabschiedete das US-Repräsentantenhaus ein Gesetz, das zusätzliche 12,3 Milliarden Dollar an Militär- und Wirtschaftshilfe für die Ukraine vorsieht. Am selben Tag verhängten die USA weitreichende Sanktionen gegen Russland wegen der formellen Anerkennung der vier ukrainischen Regionen, die sich Russland anschließen, und richteten sich gegen Hunderte von Menschen und Unternehmen.

China ruft zum Frieden auf

Neben den Kampfgebieten in der Ukraine verschärfen sich die Kämpfe zwischen dem Westen und Russland auch in der UNO. Russland legte am Freitag sein Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrates ein, in der seine Versuche, vier Regionen der Ukraine früher am Tag mit einer formellen Zeremonie in Moskau unter russischer Kontrolle zu halten, als „eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit“ beschrieben wurden, und forderten, dass die Entscheidung sofort getroffen wird und bedingungslos umgekehrt.

Der Resolutionsentwurf, der von den Vereinigten Staaten und Albanien in Umlauf gebracht wurde, wurde von zehn der fünfzehn Mitglieder des Rates unterstützt, darunter die USA, Frankreich und Großbritannien, während Russland dagegen stimmte. Laut der UN-Website enthielten sich vier Mitglieder, Brasilien, China, Gabun und Indien.

„China fordert alle betroffenen Parteien auf, Zurückhaltung zu üben, von Handlungen abzusehen, die die Spannungen verschärfen, und Raum für eine Lösung durch diplomatische Verhandlungen zu lassen“, sagte Zhang Jun, Chinas ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, in seiner Erklärung zu Chinas Abstimmung über einen Sicherheitsrat Resolutionsentwurf zur Ukraine.

Chinas Position in der Ukraine-Frage sei „konsequent und klar“. Die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder sollten gewahrt, die Ziele und Prinzipien der UN-Charta beachtet, die legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien ernst genommen und alle Akteure unterstützt werden, die einer friedlichen Lösung der Krise förderlich sind , sagte Zhang Jun.

China ist der Ansicht, dass „die dringende Priorität darin besteht, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Situation zu deeskalieren und die Parteien anzuweisen, die diplomatischen Verhandlungen so bald wie möglich wieder aufzunehmen, um die Tür für eine politische Einigung zu öffnen, wobei legitime Bedenken in die Verhandlungen eingebracht und tragfähige Optionen angeboten werden auf dem Tisch, um einen baldigen Waffenstillstand zu erreichen“, sagte der Botschafter.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related