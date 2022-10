Malis Premierminister Maiga vor der UNO: „Wir werden auf die Beleidigungen, Verleumdungen u. Aggressionen des Westens nicht länger mit Angst reagieren. Solidarität mit Russland!

Der malische Ministerpräsidenten Oberst Abdoulaye Maïga hat einige Dinge gesagt, die es nicht nur wert sind, wiederholt zu werden, sondern die auch den Beginn einer neuen Ära für die Beziehungen zu Afrika markieren. Eine klare Botschaft, dass wir angesichts der Beleidigungen, Verleumdungen und Aggressionen des Westens nicht länger mit Angst reagieren werden, wir werden aufstehen und auf gleiche Weise reagieren; Wir verdienen Respekt und sollten auch so behandelt werden!

Frankreich und der Westen, nutzt Afrika, um den 4. Platz als Weltgoldproduzent erreichen (ohne eine einzige Mine), doch Frankreich beleidigt die Afrikaner. Die Ära, als unsere Rücken gebrochen wurden und wir zurückhielten, wie wir uns fühlten, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen oder aus Angst vor dem Meister, diese Ära ist lange vorbei! Wir werden in gleicher Weise antworten. Auch wir sind Menschen, wir sind stolze Söhne und Nachkommen von langen Generationen großer Könige, wir verdienen Respekt und wir werden darum kämpfen, respektvoll behandelt zu werden. Abdoulaye Maïga ehrte Malier und Afrikaner insgesamt; Er sagte offen, was wir alle gefühlt haben.

In seiner Rede nannte Maïga die französische Regierung eine Junta, was übrigens die Bezeichnung der französischen Regierung für die malische Regierung ist … aber ich frage Sie, ist es nicht das, was Frankreichs Truppen und Verbündete in Mali getan haben? in der Demokratischen Republik Kongo? in Libyen? Das ist nichts Neues für das Verhalten Frankreichs (und des Westens) in Afrika. Ist die benachbarte Elfenbeinküste nicht ein aktuelles Beispiel? Er fügte hinzu: „ Die französische Junta hat universelle Werte beschädigt und ihre lange Tradition humanistischen Denkens verraten “ … [Paris hat] „ im Dienst des Obskurantismus gehandelt“ und eine „neokoloniale, herablassende, paternalistische und revanchistische “ Politik betrieben.

„ Wenden Sie sich von der kolonialen Vergangenheit ab und hören Sie die Wut, die Frustration, die Ablehnung, die aus den afrikanischen Städten und ländlichen Gebieten kommt, und verstehen Sie, dass diese Bewegung unaufhaltsam ist“, sagte Maïga zu Frankreich.

„ Ihre Einschüchterungen und subversiven Aktionen haben die Reihen der Afrikaner, die sich um die Wahrung ihrer Würde sorgen, nur vergrößert “, sagte er. Warum, weil alle Afrikaner genug haben! Wie kann irgendjemand verstehen, dass Afrika Europa finanziert! bis zu 500 Milliarden Euro pro Jahr über die FCFA nach Frankreich fließen und Frankreich dennoch bittere Armut hinterlässt?

Wir suchen in diesen Beziehungen nicht nach Liebe… wir wollen nur das, was uns zusteht, Respekt und Würde!

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related