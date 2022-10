Liebe Friedensfreundinnen und -freunde,

anbei der Link zu den Fotos, die Udo Rzadkowski für uns gestern gemacht hat. Vielen Dank dafür!

Es war eine gute Demonstration, trotz Regen und böswilliger Unterstellung, uns mit Rechts gemein zu machen. Danke an alle, die da waren!

Liebe Grüße

Laura, Barbara und Jutta

-- Udo Rzadkowski Treskowstr. 9 13507 Berlin Tel.: 030 53 6789 85 www.udorzadkowski.de

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related