China verärgert über deutsche Delegation – Freundeskreis Berlin-Taipei besucht Taiwan

https://www.bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2022/pm-220930-delegationsreise-freundeskreis-berlin-taipei-913198

30. September 2022

Der Freundeskreis Berlin-Taipei besucht Taiwan

Vom 1. bis 7. Oktober 2022 reist eine Delegation des Freundeskreises Berlin-Taipei unter Leitung des Vorsitzenden, Klaus-Peter Willsch (CDU/CSU), nach Taipei. Die weiteren Delegationsmitglieder sind:

Katrin Budde (SPD), Dr. Till Steffen (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Rainer Kraft (AFD) und Caren Lay (Die Linke).

China verärgert über deutsche Delegation

https://www.tagesschau.de/inland/taiwan-reise-abgeordnete-103.html

