Wer profitiert vom Pipeline-Terror? Von Pepe Escobar (The Cradle)

https://thecradle.co/Article/Columns/16307

Geheime Gespräche zwischen Russland und Deutschland zur Lösung ihrer Probleme bei Nord Stream 1 und 2 mussten um jeden Preis verhindert werden.

Der Krieg der Wirtschaftskorridore hat weißglühendes, unbekanntes Territorium betreten: Pipeline-Terror.

Eine ausgeklügelte militärische Operation – die eine umfassende Planung erforderte, an der möglicherweise mehrere Akteure beteiligt waren – sprengte diese Woche vier separate Abschnitte der Gaspipelines Nord Stream (NS) und Nord Stream 2 (NS2) in den seichten Gewässern der dänischen Meerenge in der Ostsee Meer, in der Nähe der Insel Bornholm.

Schwedische Seismologen schätzten, dass die Kraft der Explosionen das Äquivalent von bis zu 700 kg TNT erreicht haben könnte. Sowohl NS als auch NS2, in der Nähe der starken Strömungen um Borholm, befinden sich auf dem Meeresboden in einer Tiefe von 60 Metern.

Die Rohre sind aus Stahlbeton gebaut, halten dem Aufprall von Flugzeugträgerankern stand und sind ohne ernsthafte Sprengladungen im Grunde unzerstörbar. Die Operation, die zwei Lecks in der Nähe von Schweden und zwei in der Nähe von Dänemark verursachte, müsste von modifizierten Unterwasserdrohnen durchgeführt werden.

Jedes Verbrechen impliziert ein Motiv. Die russische Regierung wollte – zumindest bis zur Sabotage – Öl und Erdgas an die EU verkaufen. Die Vorstellung, dass russische Geheimdienste Gazprom-Pipelines zerstören würden, ist mehr als lächerlich. Alles, was sie tun mussten, war, die Ventile zu schließen. NS2 war nicht einmal betriebsbereit, basierend auf einer politischen Entscheidung aus Berlin. Der Gasfluss in NS wurde durch westliche Sanktionen behindert. Darüber hinaus würde ein solcher Akt bedeuten, dass Moskau einen wichtigen strategischen Einfluss auf die EU verliert.

Diplomatische Quellen bestätigen, dass Berlin und Moskau an geheimen Verhandlungen beteiligt waren , um sowohl die NS- als auch die NS2-Frage zu lösen. Also mussten sie gestoppt werden – ohne Kompromisse. Geopolitisch hält die Entität, die das Motiv hatte, einen Deal zu stoppen, ein mögliches Bündnis zwischen Deutschland, Russland und China in Sicht.

Wer nicht?

Die Möglichkeit einer „unparteiischen“ Untersuchung eines solch monumentalen Sabotageakts – nicht weniger koordiniert durch die NATO – ist vernachlässigbar. Fragmente der Sprengstoffe/Unterwasserdrohnen, die für die Operation verwendet wurden, werden sicherlich gefunden, aber die Beweise können manipuliert werden. Die Finger der Atlantiker beschuldigen bereits Russland. Das lässt uns mit plausiblen Arbeitshypothesen zurück.

Diese Hypothese ist überaus stichhaltig und scheint auf Informationen aus russischen Geheimdienstquellen zu beruhen. Natürlich hat Moskau bereits eine ziemlich gute Vorstellung davon, was passiert ist (Satelliten und elektronische Überwachung arbeiten rund um die Uhr), aber sie werden es nicht öffentlich machen.

Die Hypothese konzentriert sich auf die polnische Marine und die Spezialeinheiten als physische Täter (ziemlich plausibel; der Bericht bietet sehr gute interne Details), amerikanische Planung und technische Unterstützung (besonders plausibel) und Hilfe durch das dänische und schwedische Militär (in Anbetracht dessen unvermeidlich sehr nahe an ihren Hoheitsgewässern lag, auch wenn es in internationalen Gewässern stattfand).

Die Hypothese passt perfekt zu einem Gespräch mit einer führenden deutschen Geheimdienstquelle, die The Cradle sagte , dass der Bundesnachrichtendienst (BND oder deutscher Geheimdienst) „wütend“ sei, weil „sie nicht auf dem Laufenden waren“.

Natürlich nicht. Wenn die Hypothese richtig ist, war dies eine offenkundig antideutsche Operation, die das Potenzial einer Metastasierung in einen Krieg innerhalb der NATO in sich birgt.

Der viel zitierte NATO-Artikel 5 – „Ein Angriff auf einen von uns ist ein Angriff auf uns alle“ – sagt offensichtlich nichts über einen NATO-gegen-NATO-Angriff aus. Nach den Pannen der Pipeline gab die NATO eine sanftmütige Erklärung ab, in der sie „glaubte“, dass das, was passiert war, Sabotage war, und auf jeden vorsätzlichen Angriff auf ihre kritische Infrastruktur „reagieren“ würde. NS und NS2 sind übrigens nicht Teil der NATO-Infrastruktur.

Die gesamte Operation musste von den USA genehmigt und unter ihrem Markenzeichen „Divide and Rule“ eingesetzt werden. „USA“ bedeutet in diesem Fall die Neokonservativen und Neoliberalen, die hinter dem senilen Teleprompter-Leser die Regierungsmaschinerie in Washington am Laufen halten.

Das ist eine Kampfansage an Deutschland und an Unternehmen und Bürger der EU – nicht an die kafkaeske Eurokraten-Maschinerie in Brüssel. Täuschen Sie sich nicht: Die NATO regiert Brüssel, nicht die Chefin der Europäischen Kommission (EK) und die tollwütige Russophobin Ursula von der Leyen, die nur eine niedere Magd des Finanzkapitalismus ist.

Kein Wunder, dass die Deutschen absolut mama sind; Niemand von der deutschen Regierung hat bisher etwas Wesentliches gesagt.

Der polnische Korridor

Der Tweet des ehemaligen polnischen Verteidigungsministers und jetzigen Europaabgeordneten Radek Sirkorski ist mittlerweile diversen Klatschklassen bekannt: „Danke, USA.“ Aber warum sollte das mickrige Polen an der Spitze stehen? Es gibt eine atavische Russophobie, eine Reihe sehr verworrener innenpolitischer Gründe, aber vor allem einen konzertierten Plan, Deutschland anzugreifen, der auf aufgestauten Ressentiments basiert – einschließlich neuer Forderungen nach Reparationen aus dem Zweiten Weltkrieg..

Darüber hinaus haben die Polen Angst, dass sich das ukrainische Schlachtfeld mit der teilweisen Mobilisierung Russlands und der neuen Phase der Special Military Operation (SMO) – die bald in eine Anti-Terror-Operation (CTO) umgewandelt wird – nach Westen verlagern wird. Ukrainisches elektrisches Licht und Heizung werden mit Sicherheit zerstört. Millionen neuer Flüchtlinge in der Westukraine werden versuchen, nach Polen zu gelangen.

Gleichzeitig gibt es ein Gefühl des „Sieges“, das durch die teilweise Öffnung der Baltic Pipe im Nordwesten Polens repräsentiert wird – fast zeitgleich mit der Sabotage.

Sprechen Sie über das Timing. Baltic Pipe wird Gas von Norwegen über Dänemark nach Polen transportieren. Die maximale Kapazität beträgt nur 10 Milliarden Kubikmeter, was zehnmal weniger ist als das von NS und NS2 gelieferte Volumen. Baltic Pipe mag also für Polen ausreichen, hat aber keinen Wert für andere EU-Kunden.

Währenddessen wird der Nebel des Krieges von Minute zu Minute dichter. Es wurde bereits dokumentiert, dass US-Helikopter die Sabotageknoten erst vor wenigen Tagen überflogen; dass ein britisches „Forschungsschiff“ seit Mitte September in dänischen Gewässern herumlungerte; dass die NATO am selben Tag der Sabotage über die Erprobung „neuer unbemannter Systeme auf See“ twitterte. Ganz zu schweigen davon, dass Der Spiegel einen erschreckenden Bericht mit der Überschrift „CIA warnte deutsche Regierung vor Angriffen auf Ostsee-Pipelines“ veröffentlichte, möglicherweise ein cleveres Spiel mit plausibler Leugnung.

Das russische Außenministerium war messerscharf: „Der Vorfall ereignete sich in einem vom US-Geheimdienst kontrollierten Gebiet.“ Das Weiße Haus musste „klarstellen“, dass Präsident Joe Biden – in einem viral gewordenen Video vom Februar – nicht versprochen hatte, NS2 zu zerstören; er versprach, es „nicht zuzulassen“, dass es funktioniert. Das US-Außenministerium erklärte, die Idee, die USA seien beteiligt, sei „absurd“.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow war es überlassen, eine gehörige Portion Realität zu bieten: Die Schäden an den Pipelines stellten ein „großes Problem“ für Russland dar, da es im Wesentlichen seine Gasversorgungsrouten nach Europa verlor. Beide NS2-Leitungen waren mit Gas vollgepumpt und – was entscheidend war – bereit, es nach Europa zu liefern; Dies ist Peskov, der kryptisch zugibt, dass Verhandlungen mit Deutschland im Gange seien.

Peskov fügte hinzu: „Dieses Gas ist sehr teuer und jetzt geht alles in die Luft.“ Er betonte noch einmal, dass weder Russland noch Europa etwas von der Sabotage zu profitieren hätten, insbesondere Deutschland. Diesen Freitag wird es eine von Russland einberufene Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates über die Sabotage geben.

Der Angriff der Straussianer

Nun zum großen Ganzen. Pipeline Terror ist Teil einer Strauss’schen Offensive, die die Spaltung Russlands und Deutschlands auf die ultimative Ebene treibt (wie sie es sehen). Leo Strauss and the Conservative Movement in America: A Critical Appraisal , von Paul E. Gottfried (Cambridge University Press, 2011), muss gelesen werden, um dieses Phänomen zu verstehen.

Leo Strauss, der deutsch-jüdische Philosoph, der an der University of Chicago lehrte, steht an der Wurzel dessen, was später auf sehr verdrehte Weise zur Wolfowitz-Doktrin wurde, die 1992 als Defence Planning Guidance geschrieben wurde und „Amerikas Mission in die Ära nach dem Kalten Krieg.“

Die Wolfowitz-Doktrin bringt es direkt auf den Punkt: Jeder potenzielle Konkurrent der US-Hegemonie, insbesondere „fortgeschrittene Industrienationen“ wie Deutschland und Japan, muss zerschlagen werden. Europa dürfe niemals Souveränität ausüben: „Wir müssen darauf achten, dass kein rein europäisches Sicherheitssystem entsteht, das die NATO und insbesondere ihre integrierte militärische Kommandostruktur untergraben würde.“

Schneller Vorlauf zum Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, der erst vor fünf Monaten verabschiedet wurde. Es stellt fest, dass Kiew in Bezug auf alle Rüstungskontrollmechanismen ein kostenloses Mittagessen hat. All diese teuren Waffen werden von den USA an die EU verleast, um sie in die Ukraine zu schicken. Das Problem ist, dass, was auch immer auf dem Schlachtfeld passiert, am Ende die EU die Rechnungen bezahlen muss.

US-Außenminister Blinken und seine Untergebene Victoria „F**k the EU“ Nuland sind Straussianer, die jetzt völlig entfesselt sind und die schwarze Leere im Weißen Haus ausgenutzt haben. So wie es aussieht, gibt es in einem zersplitterten Washington mindestens drei verschiedene „Machtsilos“. Für alle Straussianer ist eine enge parteiübergreifende Operation, die mehrere hochkarätige übliche Verdächtige vereint, die Zerstörung Deutschlands von größter Bedeutung.

Eine ernsthafte Arbeitshypothese stellt sie hinter die Befehle zur Durchführung von Pipeline-Terror. Das Pentagon bestritt energisch jede Beteiligung an der Sabotage. Zwischen Russlands Sicherheitsratssekretär Nikolai Patrushev und dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, bestehen geheime Verbindungen.

Und dissidente Beltway-Quellen schwören, dass die CIA ebenfalls kein Teil dieses Spiels ist; Langleys Agenda wäre, die Straussianer zu zwingen, sich von der Wiedereingliederung Russlands in Noworossija zurückzuziehen und Polen und Ungarn zu erlauben, in der Westukraine alles zu verschlingen, was sie wollen, bevor die gesamte US-Regierung in eine schwarze Leere fällt.

Besuchen Sie mich in der Zitadelle

Auf dem Großen Schachbrett diktierte der Gipfel der Shanghai Cooperation Organization (SCO) vor zwei Wochen in Samarkand, Usbekistan, den Rahmen für die bevorstehende multipolare Welt. Verbinden Sie es mit den Unabhängigkeitsreferenden in DVR, LPR, Cherson und Zaporozhye, die der russische Präsident Wladimir Putin möglicherweise bereits am Freitag offiziell in Russland eingliedern wird.

Da sich das Zeitfenster für einen Kiewer Durchbruch vor den ersten Regungen eines kalten Winters schnell schließt und Russlands teilweise Mobilisierung bald in die neu gestaltete SMO eintreten und die allgemeine westliche Panik verstärken wird, würde Pipeline Terror zumindest den „Verdienst“ tragen, a zu festigen Straußscher taktischer Sieg: Deutschland und Russland trennten sich tödlich.

Doch ein Rückschlag wird – auf unerwartete Weise – unvermeidlich sein, auch wenn Europa zunehmend ukrainisiert und sogar polenisiert wird: eine an sich neofaschistische, unverfrorene Marionette der USA als Raubtier, nicht als Partner. Sehr wenige in der EU sind nicht ausreichend gehirngewaschen, um zu verstehen, wie Europa auf den endgültigen Untergang vorbereitet wird.

Der Krieg der im Deep State versteckten Straussianer – Neokonservative und Neoliberale gleichermaßen – wird nicht nachlassen. Es ist ein Krieg gegen Russland, China, Deutschland und verschiedene eurasische Mächte. Deutschland wurde gerade gefällt. China beobachtet derzeit aufmerksam. Und Russland – Nuklear und Hyperschall – lässt sich nicht schikanieren.

Der Großmeister der Poesie CP Cavafy schrieb in „ Warten auf die Barbaren “: „Und was wird nun aus uns ohne Barbaren? Diese Leute waren eine Art Lösung.“ Die Barbaren stehen nicht mehr vor den Toren. Sie sind in ihrer goldenen Zitadelle.

