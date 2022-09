Chinese FM: Die USA sollten die Praxis einseitiger Sanktionen gegen den Iran einstellen (almayadeen.net)

https://english.almayadeen.net/news/politics/chinese-fm:-us-should-cease-practice-of-unilateral-sanctions

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, betonte, dass China sich immer gegen rechtswidrige und ungerechtfertigte einseitige Sanktionen ausgesprochen habe, da die Zusammenarbeit mit dem Iran Dritte keinem Schaden oder Risiko aussetze.

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, verurteilte die Verhängung neuer Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen eine Reihe von Unternehmen wegen des Exports von Öl aus dem Iran und forderte die USA auf, ihre Praxis einseitiger Sanktionen einzustellen.

Gestern hat das OFAC (Office of Foreign Assets Control) eine neue Liste von Sanktionen gegen ein Schiff und mehrere Unternehmen aus China, Iran, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen Verstoßes gegen Iran-bezogene Sanktionen herausgegeben.

„Die US-Seite muss die falsche Praxis aufgeben, an jeder Ecke auf Sanktionen zurückzugreifen, und mehr Dinge tun, die den Verhandlungen über die Wiederaufnahme der Einhaltung des JCPOA förderlich sind“, sagte Mao Ning während einer Pressekonferenz.

Ning fügte hinzu, dass China sich immer gegen rechtswidrige und ungerechtfertigte einseitige Sanktionen ausgesprochen habe und dass die Zusammenarbeit zwischen dem Iran und anderen Ländern oder China Dritte keinem Schaden oder Risiko aussetze und respektiert werden müsse.

Seit der iranischen Revolution von 1978-79 ist der Iran das ständige Ziel rechtswidriger und ungerechtfertigter Sanktionen der USA.

Der Grund war die angebliche Entwicklung eines Nuklearprogramms durch den Iran, obwohl der Iran in der Vergangenheit wiederholt erklärt hat, dass er diesen Weg nicht einschlagen wird und niemals beabsichtigen wird.

Obwohl die JCPOA-Verhandlungen noch im Gange sind, hat der Iran kürzlich erklärt, dass er vor der Unterzeichnung des Abkommens Garantien benötigt .

Am 25. September sagte der iranische Präsident Ebrahim Raisi gegenüber chinesischen Journalisten, dass der Aufbau engerer Beziehungen zu China und Russland dazu beitragen könne , die von den USA verhängten „grausamen“ Sanktionen zu neutralisieren .

Er sagte: „Sanktionen sind eine Waffe. Früher haben sie sozusagen Stiefel auf den Boden gestellt und militärische Maßnahmen ergriffen grausame Zumutung der Nationen.“

Während seiner Rede vor der UNGA-Versammlung sagte Raissi, dass der Iran, der ein Opfer des Terrorismus war, zu einem Hafen der Sicherheit und der Terrorismusbekämpfung geworden sei, was bedeutet, dass es der iranischen Revolution gelungen sei, trotz des vom Westen ausgeübten Drucks, auf die Kapitulation des Iran zu drängen, durchzuhalten.

Er betonte auch, dass „der Iran nicht danach strebt, Atomwaffen zu bauen oder zu beschaffen, und solche Waffen haben keinen Platz in unserer Doktrin“, und fügte hinzu, dass der Iran Anstrengungen zur Wiederbelebung des JCPOA-Abkommens mobilisiere.

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian sagte heute gegenüber der Presse erneut, dass Teheran entschlossen sei, ein gutes, starkes und nachhaltiges Abkommen zu erreichen, und in dieser Hinsicht keine Mühen scheuen werde, und fügte hinzu, dass es nun an Washington sei, zu zeigen, ob dies der Fall sei mutig genug, die notwendigen Entscheidungen zu treffen.

