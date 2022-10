Aktionstag der Friedensbewegung. Stoppt den Krieg! Verhandeln statt Schießen! Friko Berlin 1. Oktober

Rede Ekkehard Sieker – Medien und Krieg! Verhandeln statt Schießen! Kundgebung Friko Berlin 1.10.

https://youtu.be/f_wrWb26li4

Nachricht der US-Friedensbewegung! Stoppt den Krieg! Verhandeln statt Schießen! Friko Berlin 1.10.

https://www.youtube.com/watch?v=06Upzq4HSpc

Keinen Euro für Krieg und Zerstörung! Kundgebung Friko Berlin 1.10. – Rede Barbara Majd Amin

https://www.youtube.com/watch?v=RCHcyk0AhgU

Eindrücke Kundgebung Friko Berlin 1.10. – Stoppt den Krieg! Verhandeln statt Schießen!

https://www.youtube.com/watch?v=t5H14zQf-iM

Kundgebung Friko Berlin 1.10. – Rede Christoph Krämer, IPPNW-Deutschland, AK „Süd-Nord“

https://www.youtube.com/watch?v=j9DkH_PhuU0

