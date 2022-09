HIER LINK ZUM VIDEO

Präsident Russlands Wladimir Putin: Bürger Russlands, Bürger der Volksrepubliken Donezk und Lugansk, Einwohner der Gebiete Saporoschje und Cherson, Abgeordnete der Staatsduma, Senatoren der Russischen Föderation,

Wie Sie wissen, fanden Referenden in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in den Gebieten Saporoschje und Cherson statt. Die Stimmzettel wurden ausgezählt und die Ergebnisse bekannt gegeben. Die Menschen haben ihre eindeutige Wahl getroffen.

Heute werden wir Verträge über den Beitritt der Volksrepublik Donezk, der Volksrepublik Lugansk, der Gebiete Saporoschje und Cherson zur Russischen Föderation unterzeichnen. Ich zweifle nicht daran, dass die Bundesversammlung die Verfassungsgesetze über den Beitritt zu Russland und die Gründung von vier neuen Regionen, unseren neuen konstituierenden Einheiten der Russischen Föderation, unterstützen wird, weil dies der Wille von Millionen von Menschen ist. (Beifall.)

Es ist zweifellos ihr Recht, ein angeborenes Recht, das in Artikel 1 der UN-Charta versiegelt ist, der direkt das Prinzip der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker festschreibt.

Ich wiederhole, es ist ein angeborenes Recht des Volkes. Es basiert auf unserer historischen Affinität, und es ist dieses Recht, das Generationen unserer Vorgänger, die Russland seit der Zeit der alten Rus jahrhundertelang aufgebaut und verteidigt haben, zum Sieg geführt hat.

Hier in Noworossija kämpften [Pjotr] Rumjanzew, [Alexander] Suworow und [Fjodor] Uschakow ihre Schlachten, und Katharina die Große und [Grigori] Potjomkin gründeten neue Städte. Unsere Großväter und Urgroßväter haben hier während des Großen Vaterländischen Krieges bis zum bitteren Ende gekämpft.

Wir werden uns immer an die Helden des Russischen Frühlings erinnern, an diejenigen, die sich weigerten, den Staatsstreich der Neonazis in der Ukraine im Jahr 2014 zu akzeptieren, an all diejenigen, die für das Recht starben, ihre Muttersprache zu sprechen, ihre Kultur, Traditionen und Religion zu bewahren , und für das Recht zu leben. Wir gedenken der Soldaten von Donbass, der Märtyrer der „Odessa Chatyn“, der Opfer unmenschlicher Terroranschläge des Kiewer Regimes. Wir gedenken Freiwilliger und Milizsoldaten, Zivilisten, Kinder, Frauen, Senioren, Russen, Ukrainer, Menschen verschiedener Nationalitäten; populärer Führer von Donetsk Alexander Zakharchenko; Militärkommandanten Arsen Pavlov und Vladimir Zhoga, Olga Kochura und Alexei Mozgovoy; Staatsanwalt der Republik Lugansk Sergej Gorenko; Fallschirmjäger Nurmagomed Gadzhimagomedov und alle unsere Soldaten und Offiziere, die während der militärischen Spezialoperation den Heldentod gestorben sind. Sie sind Helden.(Beifall.) Helden des großen Rußland. Bitte schließen Sie sich mir in einer Schweigeminute an, um ihr Andenken zu ehren.

(Schweigeminute.)

Vielen Dank.

Hinter der Wahl von Millionen von Einwohnern in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk, in den Gebieten Saporoschje und Cherson steht unser gemeinsames Schicksal und unsere tausendjährige Geschichte. Die Menschen haben diese spirituelle Verbindung an ihre Kinder und Enkelkinder weitergegeben. Trotz aller Prüfungen, die sie ertragen mussten, trugen sie die Liebe zu Russland durch die Jahre. Das ist etwas, was niemand zerstören kann. Deshalb haben sowohl ältere Generationen als auch junge Menschen – diejenigen, die nach dem tragischen Zusammenbruch der Sowjetunion geboren wurden – für unsere Einheit, für unsere gemeinsame Zukunft gestimmt.

1991 trafen Vertreter der damaligen Parteielite in Belovezhskaya Pushcha die Entscheidung, die Sowjetunion zu beenden, ohne die einfachen Bürger zu fragen, was sie wollten, und die Menschen waren plötzlich von ihrer Heimat abgeschnitten. Dies zerriss und zerstückelte unsere nationale Gemeinschaft und löste eine nationale Katastrophe aus. So wie die Regierung nach der Revolution von 1917 hinter den Kulissen die Grenzen der Sowjetrepubliken stillschweigend abgrenzte, zerstörten die letzten Führer der Sowjetunion entgegen dem direkten Ausdruck des Willens der Mehrheit der Menschen im Referendum von 1991 unsere großes Land, und hat die Menschen in den ehemaligen Republiken einfach als eine vollendete Tatsache konfrontiert.

Ich muss zugeben, dass sie nicht einmal wussten, was sie taten und welche Konsequenzen ihr Handeln am Ende haben würde. Aber das ist jetzt egal. Es gibt keine Sowjetunion mehr; Wir können nicht in die Vergangenheit zurückkehren. Eigentlich braucht Russland es heute nicht mehr; das ist nicht unser Ehrgeiz. Aber es gibt nichts Stärkeres als die Entschlossenheit von Millionen von Menschen, die sich aufgrund ihrer Kultur, Religion, Traditionen und Sprache als Teil Russlands betrachten, dessen Vorfahren Jahrhunderte lang in einem einzigen Land lebten. Nichts ist stärker als ihre Entschlossenheit, in ihre wahre historische Heimat zurückzukehren.

Acht lange Jahre lang waren die Menschen im Donbass Völkermord, Beschuss und Blockaden ausgesetzt; in Cherson und Saporoschje wurde eine kriminelle Politik betrieben, um Hass auf Russland, auf alles Russische zu kultivieren. Auch jetzt, während der Referenden, drohte das Kiewer Regime Lehrerinnen, Frauen, die in Wahlkommissionen arbeiteten, mit Repressalien und dem Tod. Kiew drohte Millionen von Menschen, die kamen, um ihren Willen zum Ausdruck zu bringen, mit Repression. Aber die Leute von Donbass, Zaporozhye und Cherson waren nicht gebrochen, und sie hatten ihre Meinung.

Ich möchte, dass die Kiewer Behörden und ihre wahren Handlanger im Westen mich jetzt hören, und ich möchte, dass sich alle daran erinnern: Die Menschen, die in Lugansk und Donezk, in Cherson und Saporoschje leben, sind für immer unsere Bürger geworden. (Beifall.)

Wir fordern das Kiewer Regime auf, das Feuer und alle Feindseligkeiten sofort einzustellen; um den Krieg, den sie 2014 entfesselt hat, zu beenden und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wir sind dazu bereit, wie wir mehr als einmal gesagt haben. Aber die Wahl der Menschen in Donezk, Lugansk, Saporoschje und Cherson wird nicht diskutiert. Die Entscheidung ist gefallen, und Russland wird sie nicht verraten. (Beifall.) Kiews derzeitige Machthaber sollten diese freie Meinungsäußerung des Volkswillens respektieren; es geht nicht anders. Dies ist der einzige Weg zum Frieden.

Wir werden unser Land mit allen Kräften und Ressourcen verteidigen, die wir haben, und wir werden alles tun, um die Sicherheit unseres Volkes zu gewährleisten. Das ist die große befreiende Mission unserer Nation.

Wir werden auf jeden Fall die zerstörten Städte und Gemeinden, die Wohngebäude, Schulen, Krankenhäuser, Theater und Museen wieder aufbauen. Wir werden Industrieunternehmen, Fabriken, Infrastruktur sowie die Sozialversicherungs-, Renten-, Gesundheits- und Bildungssysteme wiederherstellen und entwickeln.

Wir werden sicherlich daran arbeiten, das Sicherheitsniveau zu verbessern. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass die Bürger in den neuen Regionen die Unterstützung aller Völker Russlands, der ganzen Nation, aller Republiken, Territorien und Regionen unseres riesigen Mutterlandes spüren können. (Beifall.)

Freunde, Kollegen,

Heute möchte ich mich an unsere Soldaten und Offiziere wenden, die an der speziellen Militäroperation teilnehmen, an die Kämpfer von Donbass und Noworossija, an diejenigen, die zu den Militärrekrutierungsbüros gegangen sind, nachdem sie einen Einberufungsbefehl gemäß der Exekutivverordnung über die Teilmobilisierung erhalten hatten, und diejenigen, die dies freiwillig taten und dem Ruf ihres Herzens folgten. Ich möchte mich an ihre Eltern, Ehefrauen und Kinder wenden, ihnen sagen, wofür unser Volk kämpft, gegen was für einen Feind wir kämpfen und wer die Welt in neue Kriege und Krisen stürzt und daraus blutige Vorteile zieht Tragödie.

Unsere Landsleute, unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine, die Teil unseres vereinten Volkes sind, haben mit eigenen Augen gesehen, was die herrschende Klasse des sogenannten Westens für die gesamte Menschheit vorbereitet hat. Sie haben ihre Masken fallen gelassen und gezeigt, was in ihnen steckt.

Als die Sowjetunion zusammenbrach, entschied der Westen, dass die Welt und wir alle uns dauerhaft seinem Diktat unterwerfen würden. 1991 dachte der Westen, dass Russland sich nach solchen Schocks niemals erheben und von selbst zerfallen würde. Das wäre fast passiert. Wir erinnern uns an die schrecklichen 1990er Jahre, hungrig, kalt und hoffnungslos. Aber Russland blieb stehen, wurde lebendig, wurde stärker und nahm seinen rechtmäßigen Platz in der Welt ein.

Unterdessen suchte und sucht der Westen weiter nach einer weiteren Chance, uns einen Schlag zu versetzen, Russland zu schwächen und aufzubrechen, wovon sie immer geträumt haben, unseren Staat zu spalten und unsere Völker gegeneinander aufzuhetzen und sie zur Armut zu verurteilen und Aussterben. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass es ein so großes Land mit diesem riesigen Territorium auf der Welt gibt, mit seinem natürlichen Reichtum, seinen Ressourcen und seinen Menschen, die nicht die Wünsche anderer erfüllen können und wollen.

Der Westen ist bereit, jede Grenze zu überschreiten, um das neokoloniale System zu bewahren, das es ihm erlaubt, von der Welt zu leben, sie dank der Vorherrschaft des Dollars und der Technologie zu plündern, einen tatsächlichen Tribut von der Menschheit zu kassieren, seine Hauptquelle zu extrahieren des unverdienten Wohlstands, die an den Hegemon gezahlte Rente. Die Erhaltung dieser Annuität ist ihre hauptsächliche, wirkliche und absolut eigennützige Motivation. Deshalb ist die totale Entsouveränisierung in ihrem Interesse. Dies erklärt ihre Aggression gegenüber unabhängigen Staaten, traditionellen Werten und authentischen Kulturen, ihre Versuche, internationale Prozesse und Integrationsprozesse zu untergraben, neue globale Währungen und technologische Entwicklungszentren, die sie nicht kontrollieren können. Es ist für sie von entscheidender Bedeutung, alle Länder zu zwingen, ihre Souveränität an die Vereinigten Staaten abzugeben.

In bestimmten Ländern erklären sich die herrschenden Eliten freiwillig damit einverstanden, erklären sich freiwillig damit einverstanden, Vasallen zu werden; andere werden bestochen oder eingeschüchtert. Und wenn das nicht funktioniert, zerstören sie ganze Staaten und hinterlassen humanitäre Katastrophen, Verwüstungen, Ruinen, Millionen zerstörter und verstümmelter Menschenleben, terroristische Enklaven, soziale Katastrophengebiete, Protektorate, Kolonien und Halbkolonien. Es ist ihnen egal. Sie kümmern sich nur um ihren eigenen Nutzen.

Ich möchte noch einmal betonen, dass ihre Unersättlichkeit und ihre Entschlossenheit, ihre uneingeschränkte Dominanz zu bewahren, die wahren Ursachen des hybriden Krieges sind, den der kollektive Westen gegen Russland führt. Sie wollen nicht, dass wir frei sind; Sie wollen, dass wir eine Kolonie sind. Sie wollen keine gleichberechtigte Zusammenarbeit; sie wollen plündern. Sie wollen uns nicht als freie Gesellschaft sehen, sondern als Masse seelenloser Sklaven.

Sie sehen unser Denken und unsere Philosophie als direkte Bedrohung. Deshalb zielen sie darauf ab, unsere Philosophen zu ermorden. Unsere Kultur und Kunst stellen eine Gefahr für sie dar, also versuchen sie, sie zu verbieten. Unsere Entwicklung und unser Wohlstand sind auch für sie eine Bedrohung, weil der Wettbewerb wächst. Sie wollen oder brauchen Russland nicht, aber wir schon. ( Beifall .)

Ich möchte Sie daran erinnern, dass in der Vergangenheit Ambitionen auf Weltherrschaft immer wieder am Mut und der Widerstandskraft unseres Volkes gescheitert sind. Russland wird immer Russland bleiben. Wir werden weiterhin unsere Werte und unser Vaterland verteidigen.

Der Westen setzt auf Straflosigkeit, darauf, mit allem davonkommen zu können. Tatsächlich war dies bis vor kurzem tatsächlich der Fall. Strategische Sicherheitsvereinbarungen wurden zunichte gemacht; Vereinbarungen auf höchster politischer Ebene wurden zu Lügengeschichten erklärt; feste Versprechungen, die NATO nicht nach Osten auszudehnen, wichen schmutziger Täuschung, sobald unsere ehemaligen Führer ihnen zugestimmt hatten; Raketenabwehr-, Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketenverträge wurden unter weit hergeholten Vorwänden einseitig aufgekündigt.

Und alles, was wir hören, ist, dass der Westen auf einer regelbasierten Ordnung besteht. Wo kam das überhaupt her? Wer hat diese Regeln schon einmal gesehen? Wer hat ihnen zugestimmt oder sie genehmigt? Hören Sie, das ist nur eine Menge Unsinn, völliger Betrug, Doppelmoral oder sogar Dreifachmoral! Sie müssen uns für dumm halten.

Russland ist eine tausend Jahre alte Großmacht, eine ganze Zivilisation, und es wird nicht nach solchen provisorischen, falschen Regeln leben. ( Beifall .)

Es war der sogenannte Westen, der das Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen mit Füßen getreten hat und nun nach eigenem Gutdünken darüber entscheidet, wer das Recht auf Selbstbestimmung hat und wer nicht, wer dessen unwürdig ist. Es ist unklar, worauf ihre Entscheidungen beruhen oder wer ihnen überhaupt das Entscheidungsrecht eingeräumt hat. Sie haben es einfach angenommen.

Deshalb macht die Wahl der Menschen auf der Krim, in Sewastopol, Donezk, Lugansk, Saporoschje und Cherson sie so wütend. Der Westen hat kein moralisches Recht, sich einzumischen oder auch nur ein Wort über die Freiheit der Demokratie zu sagen. Das tut es nicht und hat es nie getan.

Westliche Eliten leugnen nicht nur nationale Souveränität und internationales Recht. Ihre Hegemonie weist ausgeprägte Züge von Totalitarismus, Despotismus und Apartheid auf. Dreist teilen sie die Welt in ihre Vasallen – die sogenannten zivilisierten Länder – und alle anderen auf, die nach den Vorstellungen heutiger westlicher Rassisten in die Liste der Barbaren und Wilden aufgenommen werden sollten. Falsche Bezeichnungen wie „Schurkenland“ oder „autoritäres Regime“ sind bereits vorhanden und werden verwendet, um ganze Nationen und Staaten zu stigmatisieren, was nichts Neues ist. Daran ist nichts Neues: Im Grunde sind die westlichen Eliten die gleichen Kolonisatoren geblieben. Sie diskriminieren und spalten die Völker in die Spitzengruppe und den Rest.

Wir haben einem solchen politischen Nationalismus und Rassismus nie zugestimmt und werden es auch nie tun. Was sonst, wenn nicht Rassismus, verbreitet die Russophobie auf der ganzen Welt? Was, wenn nicht Rassismus, ist die dogmatische Überzeugung des Westens, dass seine Zivilisation und neoliberale Kultur ein unbestreitbares Modell für die ganze Welt ist? „Du bist entweder für uns oder gegen uns.“ Es klingt sogar seltsam.

Westliche Eliten schieben sogar die Buße für ihre eigenen historischen Verbrechen auf alle anderen und verlangen von den Bürgern ihrer Länder und anderer Völker, Dinge zu bekennen, mit denen sie überhaupt nichts zu tun haben, zum Beispiel die Zeit der kolonialen Eroberungen.

Es lohnt sich, den Westen daran zu erinnern, dass er seine Kolonialpolitik bereits im Mittelalter begann, gefolgt vom weltweiten Sklavenhandel, dem Völkermord an Indianerstämmen in Amerika, der Plünderung Indiens und Afrikas, den Kriegen Englands und Frankreichs gegen China, sowie Infolgedessen war es gezwungen, seine Häfen für den Opiumhandel zu öffnen. Was sie taten, war, ganze Nationen von Drogen abhängig zu machen und ganze ethnische Gruppen gezielt auszurotten, um Land und Ressourcen zu stehlen und Menschen wie Tiere zu jagen. Dies widerspricht der menschlichen Natur, Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit.

Während wir – wir sind stolz darauf, dass unser Land im 20. Jahrhundert die antikoloniale Bewegung anführte, die vielen Völkern auf der ganzen Welt Möglichkeiten eröffnete, Fortschritte zu machen, Armut und Ungleichheit zu verringern und Hunger und Krankheiten zu besiegen.

Hervorzuheben ist, dass einer der Gründe für die jahrhundertealte Russophobie, die unverhohlene Feindseligkeit der westlichen Eliten gegenüber Russland, genau die Tatsache ist, dass wir ihnen nicht erlaubt haben, uns während der Zeit der kolonialen Eroberungen auszurauben, und die Europäer gezwungen haben, mit uns weiter Handel zu treiben für beide Seiten vorteilhafte Bedingungen. Dies wurde durch die Schaffung eines starken zentralisierten Staates in Russland erreicht, der auf der Grundlage der großen moralischen Werte des orthodoxen Christentums, des Islam, des Judentums und des Buddhismus sowie der russischen Kultur und des russischen Wortes, die allen offen standen, wuchs und stärker wurde.

Es gab zahlreiche Pläne, in Russland einzumarschieren. Solche Versuche wurden während der Zeit der Wirren im 17. Jahrhundert und in der Zeit der Torturen nach der Revolution von 1917 unternommen. Alle sind gescheitert. Dem Westen gelang es erst im späten 20. Jahrhundert, als der Staat zerstört worden war, an den Reichtum Russlands heranzukommen . Sie nannten uns Freunde und Partner, aber sie behandelten uns wie eine Kolonie und bedienten sich verschiedener Schemata, um Billionen von Dollar aus dem Land zu pumpen. Wir erinnern. Wir haben nichts vergessen.

Vor einigen Tagen haben Menschen in Donezk und Lugansk, Cherson und Saporoschje ihre Unterstützung für die Wiederherstellung unserer historischen Einheit erklärt. Vielen Dank! (Beifall.)

Westliche Länder sagen seit Jahrhunderten, dass sie anderen Nationen Freiheit und Demokratie bringen. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt. Anstatt Demokratie zu bringen, haben sie unterdrückt und ausgebeutet, und anstatt Freiheit zu geben, haben sie versklavt und unterdrückt. Die unipolare Welt ist von Natur aus antidemokratisch und unfrei; es ist durch und durch falsch und heuchlerisch.

Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land der Welt, das zweimal Atomwaffen eingesetzt und dabei die Städte Hiroshima und Nagasaki in Japan zerstört hat. Und sie haben einen Präzedenzfall geschaffen.

Denken Sie daran, dass die Vereinigten Staaten und Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs Dresden, Hamburg, Köln und viele andere deutsche Städte ohne die geringste militärische Notwendigkeit in Schutt und Asche gelegt haben. Es geschah demonstrativ und, um es noch einmal zu wiederholen, ohne jede militärische Notwendigkeit. Sie hatten nur ein Ziel, wie bei den Atombombenangriffen auf japanische Städte: unser Land und den Rest der Welt einzuschüchtern.

Die Vereinigten Staaten haben mit ihren Teppichbombenanschlägen und dem Einsatz von Napalm und chemischen Waffen eine tiefe Narbe im Gedächtnis der Menschen in Korea und Vietnam hinterlassen.

Tatsächlich besetzt es weiterhin Deutschland, Japan, die Republik Korea und andere Länder, die sie zynisch als Gleichberechtigte und Verbündete bezeichnen. Schau mal, was ist das für eine Allianz? Die ganze Welt weiß, dass die Spitzenbeamten dieser Länder ausspioniert und ihre Büros und Wohnungen abgehört werden. Es ist eine Schande, eine Schande für diejenigen, die dies tun, und für diejenigen, die wie Sklaven dieses arrogante Verhalten stillschweigend und demütig hinnehmen.

Sie bezeichnen die Befehle und Drohungen, die sie an ihre Vasallen richten, als euro-atlantische Solidarität und die Herstellung biologischer Waffen und den Einsatz menschlicher Versuchspersonen, auch in der Ukraine, als edle medizinische Forschung.

Es sind ihre zerstörerische Politik, Kriege und Plünderungen, die die heutige massive Migrantenwelle ausgelöst haben. Millionen von Menschen ertragen Entbehrungen und Demütigungen oder sterben zu Tausenden bei dem Versuch, Europa zu erreichen.

Sie exportieren jetzt Getreide aus der Ukraine. Wohin führen sie es unter dem Deckmantel der Gewährleistung der Ernährungssicherheit der ärmsten Länder? Wohin geht es? Sie bringen es in dieselben europäischen Länder. Nur fünf Prozent wurden in die ärmsten Länder geliefert. Noch mehr Betrug und nackte Täuschung.

Tatsächlich nutzt die amerikanische Elite die Tragödie dieser Menschen, um ihre Rivalen zu schwächen und Nationalstaaten zu zerstören. Das gilt für Europa und für die Identitäten Frankreichs, Italiens, Spaniens und anderer Länder mit jahrhundertelanger Geschichte.

Washington fordert immer mehr Sanktionen gegen Russland und die Mehrheit der europäischen Politiker macht brav mit. Sie verstehen klar, dass die Vereinigten Staaten durch Druck auf die EU, russische Energie und andere Ressourcen vollständig aufzugeben, Europa praktisch in Richtung Deindustrialisierung drängen, um den gesamten europäischen Markt in ihre Hände zu bekommen. Diese europäischen Eliten verstehen alles – sie tun es, aber sie dienen lieber den Interessen anderer. Das ist keine Unterwürfigkeit mehr, sondern direkter Verrat am eigenen Volk. Gott segne es, es liegt an ihnen.

Aber die Angelsachsen glauben, dass Sanktionen nicht mehr ausreichen, und haben sich jetzt der Subversion zugewandt. Es scheint unglaublich, aber es ist eine Tatsache – indem sie Explosionen an den internationalen Gaspipelines von Nord Stream verursacht haben, die entlang des Grunds der Ostsee verlaufen, haben sie tatsächlich damit begonnen, die gesamte Energieinfrastruktur Europas zu zerstören. Es ist jedem klar, wer davon profitiert. Verantwortlich sind natürlich die Nutznießer.

Das Diktat der USA wird durch rohe Gewalt gestützt, nach dem Gesetz der Faust. Manchmal ist es schön verpackt, manchmal gibt es überhaupt keine Verpackung, aber das Wesentliche ist das gleiche – das Gesetz der Faust. Daher die Aufstellung und Unterhaltung von Hunderten von Militärbasen in allen Ecken der Welt, die NATO-Erweiterung und Versuche, neue Militärallianzen wie AUKUS und dergleichen zusammenzuschustern. Es wird viel getan, um eine militärisch-politische Kette zwischen Washington, Seoul und Tokio zu schaffen. Alle Staaten, die echte strategische Souveränität besitzen oder anstreben und in der Lage sind, die westliche Hegemonie herauszufordern, werden automatisch zu Feinden erklärt.

Dies sind die Prinzipien, die den Militärdoktrinen der USA und der NATO zugrunde liegen, die eine totale Beherrschung erfordern. Die westlichen Eliten präsentieren ihre neokolonialistischen Pläne mit der gleichen Heuchelei, behaupten friedliche Absichten und sprechen von einer Art Abschreckung. Dieses ausweichende Wort wandert von einer Strategie zur anderen, bedeutet aber eigentlich nur eines – die Unterminierung aller souveränen Machtzentren.

Wir haben bereits von der Abschreckung durch Russland, China und den Iran gehört. Ich glaube, die nächsten in der Reihe sind andere Länder Asiens, Lateinamerikas, Afrikas und des Nahen Ostens sowie derzeitige US-Partner und Verbündete. Schließlich wissen wir, dass sie, wenn sie unzufrieden sind, auch Sanktionen gegen ihre Verbündeten verhängen – gegen diese oder jene Bank oder Firma. Das ist ihre Praxis und sie werden sie erweitern. Sie haben alles im Visier, auch unsere Nachbarn – die GUS-Staaten.

