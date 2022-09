Auszug aus der Pressekonferenz des russischen Außenministers Sergej Lawrow am Rande der Vollversammlung am 24. September 2022 in New York

Frage: Sie haben gesagt, dass Sie sich zu den in der UN-Charta verankerten Prinzipien bekannt haben. Der Generalsekretär [gemeint ist Guterres] sagt, dass Sie das nicht tun.

Sergej Lawrow: Der Generalsekretär sagt viele Dinge in dieser Hinsicht, und er kommentiert die Situation bezüglich der Ukraine fast täglich, während ich mich nicht erinnern kann, dass er aktiv genug war, um die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu fördern.

Ich will das erklären: Die UN-Charta beruht auf dem Grundsatz der Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität der Staaten zugleich der Achtung des Rechts auf Selbstbetimmung der Völker. Der scheinbare Konflikt zwischen diesen beiden Konzepten war lange Zeit Gegenstand vieler Verhandlungen. Schon bald nach der Gründung der UNO wurde ein Prozess eingeleitet, um das Verständnis für alle Grundsätze der Charta zu entwickeln.

Schließlich wurde die Erklärung der Generalversammlung über die Grundsätze des Völkerrechts betreffend die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten in Übereinstimmung mit der UN-Charta im Konsens angenommen. Sie enthielt Abschnitte über die Gleichberechtigung und das Selbstbestimmungsrecht der Völker sowie über die territoriale Integrität. In Bezug auf die Auslegung der UN-Charta kam die Generalversammlung zu folgendem Schluss. Jeder Staat muss die Souveränität und territoriale Integrität eines Staates achten, dessen Regierung den Grundsatz der Selbstbestimmung der Völker achtet und alle in seinem Hoheitsgebiet lebenden Ethnien vertritt.

Ich werde lachen, wenn mir hier jemand erzählt, dass nach dem Putsch 2014 in der Ukraine, nach dem Verbot der russischen Sprache, der russischen Bildung und der russischen Medien, nachdem die Putschisten die Gebiete bombardiert haben, in denen die Menschen sich weigerten, die Ergebnisse des Putsches anzuerkennen, wenn mir jemand erzählt, dass die Kiewer Junta, das Neonazi-Regime, das Gesetze zur Legalisierung der Nazi-Theorie und -Praktiken in der Ukraine verabschiedet hat, die Interessen der Menschen in der Ostukraine vertritt. Es ist für jeden unvoreingenommenen Beobachter offensichtlich, dass dieses Regime nicht die Menschen vertritt, die sich als russische Muttersprachler betrachten und die russische Kultur teilen. Ich habe bereits Zelensky zitiert. Er sagte, dass jeder, der russisch sein will, nach Russland gehen kann. Heißt das, er vertritt die Interessen dieser Menschen?

