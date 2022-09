66 Nationen bei der UNO fordern den „Krieg in der Ukraine zu beenden“ (consortiumnews.com)

„Es wurde zu viel Blut vergossen“ – Medea Benjamin und Nicolas JS Davies heben einige der vielen zu wenig beachteten Appelle hervor, die bei der Generalversammlung für friedliche Verhandlungen erhoben wurden.

Wir haben die vergangene Woche damit verbracht, Reden von internationalen Politikern auf der UN-Generalversammlung in New York zu lesen und zu hören. Die meisten von ihnen verurteilten den russischen Einmarsch in die Ukraine als Verletzung der UN-Charta und als schweren Rückschlag für die friedliche Weltordnung, die das Gründungs- und Definitionsprinzip der UNO ist.

Was in den Vereinigten Staaten jedoch nicht berichtet wurde, ist, dass Führer aus 66 Ländern , hauptsächlich aus dem globalen Süden, ihre Reden in der Generalversammlung auch nutzten, um dringend zur Diplomatie aufzurufen, um den Krieg in der Ukraine durch friedliche Verhandlungen zu beenden, wie es die UN-Charta verlangt. Wir haben Auszüge aus den Reden aller 66 Länder zusammengestellt, um die Breite und Tiefe ihrer Appelle zu zeigen, und stellen hier einige davon vor.

Die afrikanischen Politiker wiederholten einen der ersten Redner, Macky Sall , den Präsidenten von Senegal, der auch in seiner Eigenschaft als derzeitiger Vorsitzender der Afrikanischen Union sprach, als er sagte: „Wir fordern eine Deeskalation und eine Einstellung der Feindseligkeiten in der Ukraine. sowie für eine Verhandlungslösung, um das katastrophale Risiko eines potenziell globalen Konflikts zu vermeiden.“

Die UN-Konferenz umfasst auch viele der kleinen Länder, die am meisten durch das Versagen des UN-Systems zu verlieren haben, das durch die jüngsten Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten offenbart wurde, und die am meisten zu gewinnen haben, wenn sie die UNO stärken und die UNO durchsetzen Charta, um die Schwachen zu schützen und die Mächtigen zu bändigen.

Philip Pierre , der Premierminister von St. Lucia, einem kleinen Inselstaat in der Karibik, sagte der Generalversammlung:

„Artikel 2 und 33 der UN-Charta verpflichten die Mitgliedstaaten eindeutig, von der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates abzusehen und alle internationalen Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln zu verhandeln und beizulegen. … Wir fordern daher alle beteiligten Parteien auf, den Konflikt in der Ukraine unverzüglich zu beenden, indem sie unverzüglich Verhandlungen aufnehmen, um alle Streitigkeiten im Einklang mit den Grundsätzen der Vereinten Nationen dauerhaft beizulegen.“

Die Führer des globalen Südens beklagten den Zusammenbruch des UN-Systems, nicht nur im Krieg in der Ukraine, sondern während Jahrzehnten des Krieges und der wirtschaftlichen Nötigung durch die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten. Präsident Jose Ramos-Horta von Timor-Leste forderte die Doppelmoral des Westens direkt heraus und sagte den westlichen Ländern:

„Sie sollten einen Moment innehalten, um über den krassen Kontrast in ihrer Reaktion auf die Kriege anderswo nachzudenken, wo Frauen und Kinder zu Tausenden durch Kriege und Hunger gestorben sind. Die Reaktion auf die Hilferufe unseres geliebten Generalsekretärs in diesen Situationen ist nicht auf das gleiche Mitgefühl gestoßen. Als Länder des Globalen Südens sehen wir zweierlei Maß. Unsere öffentliche Meinung sieht den Krieg in der Ukraine nicht so wie der Norden.“

Viele Staats- und Regierungschefs forderten dringend ein Ende des Krieges in der Ukraine, bevor er zu einem Atomkrieg eskaliert, der Milliarden von Menschen töten und die menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen, beenden würde. Der Staatssekretär des Vatikans, Kardinal Pietro Parolin , warnte:

„…der Krieg in der Ukraine untergräbt nicht nur das nukleare Nichtverbreitungsregime, sondern stellt uns auch vor die Gefahr einer nuklearen Verwüstung, entweder durch Eskalation oder Unfall. … Um eine Nuklearkatastrophe zu vermeiden, ist ein ernsthaftes Engagement für eine friedliche Lösung des Konflikts von entscheidender Bedeutung.“

Andere beschrieben die wirtschaftlichen Auswirkungen, die ihrer Bevölkerung bereits Nahrung und Grundbedürfnisse entziehen, und forderten alle Seiten, einschließlich der westlichen Unterstützer der Ukraine, auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, bevor die Auswirkungen des Krieges zu mehreren humanitären Katastrophen im globalen Süden eskalieren. Premierministerin Sheikh Hasina aus Bangladesch sagte der Versammlung:

„Wir wollen das Ende des Russland-Ukraine-Krieges. Durch Sanktionen und Gegensanktionen wird … die gesamte Menschheit, einschließlich Frauen und Kinder, bestraft. Ihre Auswirkungen bleiben nicht auf ein Land beschränkt, sondern gefährden Leben und Lebensgrundlagen der Menschen aller Nationen und verletzen ihre Menschenrechte. Den Menschen wird Nahrung, Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Bildung vorenthalten. Vor allem Kinder leiden darunter. Ihre Zukunft versinkt in Dunkelheit. Mein Appell an das Gewissen der Welt: Stoppt das Wettrüsten, stoppt den Krieg und die Sanktionen. Sorgen Sie für Ernährung, Bildung, Gesundheitsversorgung und Sicherheit der Kinder. Wr müssen Frieden schaffen.“

Die Türkei, Mexiko und Thailand boten jeweils ihre eigenen Ansätze zur Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen an, während Sheikh Al-Thani , der Emir von Katar, kurz und bündig erklärte, dass eine Verzögerung der Verhandlungen nur noch mehr Tod und Leid bringen werde:

„Wir sind uns der Komplexität des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und der internationalen und globalen Dimension dieser Krise voll bewusst. Wir fordern jedoch nach wie vor einen sofortigen Waffenstillstand und eine friedliche Lösung, denn dies wird letztendlich geschehen, unabhängig davon, wie lange dieser Konflikt andauern wird. Eine Fortsetzung der Krise wird an diesem Ergebnis nichts ändern. Es wird nur die Zahl der Opfer erhöhen und die katastrophalen Auswirkungen auf Europa, Russland und die Weltwirtschaft verstärken.“

Als Reaktion auf den westlichen Druck auf den globalen Süden, die Kriegsanstrengungen der Ukraine aktiv zu unterstützen, beanspruchte Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar die moralische Überlegenheit und setzte sich für Diplomatie ein.

„Während der Ukraine-Konflikt weiter tobt, werden wir oft gefragt, auf wessen Seite wir stehen. Und unsere Antwort ist jedes Mal direkt und ehrlich. Indien steht auf der Seite des Friedens und wird dort fest bleiben. Wir stehen auf der Seite, die die UN-Charta und ihre Gründungsprinzipien respektiert. Wir sind auf der Seite, die Dialog und Diplomatie als einzigen Ausweg fordert. Wir stehen auf der Seite derjenigen, die darum kämpfen, über die Runden zu kommen, auch wenn sie auf die eskalierenden Kosten für Lebensmittel, Treibstoff und Düngemittel starren. Es liegt daher in unserem gemeinsamen Interesse, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Vereinten Nationen konstruktiv an einer baldigen Lösung dieses Konflikts zu arbeiten.“

Eine der leidenschaftlichsten und eloquentesten Reden hielt der kongolesische Außenminister Jean-Claude Gakosso , der die Gedanken vieler zusammenfasste und direkt an Russland und die Ukraine appellierte – mit Teilen seiner Rede auf Russisch.

„Aufgrund des erheblichen Risikos einer nuklearen Katastrophe für den gesamten Planeten sollten nicht nur die an diesem Konflikt Beteiligten, sondern auch die ausländischen Mächte, die die Ereignisse durch Beruhigung beeinflussen könnten, ihren Eifer dämpfen. Sie müssen aufhören, die Flammen zu schüren, und sie müssen dieser Art von Eitelkeit der Mächtigen den Rücken kehren, die bisher die Tür zum Dialog verschlossen hat. Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen müssen wir uns alle unverzüglich zu Friedensverhandlungen verpflichten – zu gerechten, aufrichtigen und gerechten Verhandlungen. Nach Waterloo wissen wir, dass seit dem Wiener Kongress alle Kriege am Verhandlungstisch enden. Die Welt braucht diese Verhandlungen dringend, um die derzeitigen Konfrontationen – die bereits so verheerend sind – zu verhindern, damit sie nicht noch weiter gehen und die Menschheit in eine möglicherweise unwiederbringliche Katastrophe treiben, einen weit verbreiteten Atomkrieg, der sich der Kontrolle der Großmächte selbst entzieht – der Krieg, von dem Einstein, der große Atomtheoretiker, sagte, er sei die letzte Schlacht, die die Menschen auf der Erde führen würden. Nelson Mandela, ein Mann der ewigen Vergebung, sagte, Frieden sei ein langer Weg, aber er habe keine Alternative, er habe keinen Preis. In Wirklichkeit haben Russen und Ukrainer keine andere Wahl, als diesen Weg, den Weg des Friedens, zu gehen. Außerdem sollten auch wir mitziehen, denn wir müssen weltweit Legionen sein, die solidarisch zusammenarbeiten, und wir müssen in der Lage sein, den Kriegslobbys die bedingungslose Option des Friedens aufzuzwingen. [Die nächsten drei Absätze auf Russisch] : Jetzt möchte ich direkt sein und mich direkt an meine lieben russischen und ukrainischen Freunde wenden. Zu viel Blut wurde vergossen – das heilige Blut Ihrer süßen Kinder. Es ist an der Zeit, diese Massenvernichtung zu stoppen. Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden. Die ganze Welt beobachtet dich. Es ist an der Zeit, für das Leben zu kämpfen, so wie Sie im Zweiten Weltkrieg mutig und selbstlos gemeinsam gegen die Nazis gekämpft haben, insbesondere in Leningrad, Stalingrad, Kursk und Berlin. Denken Sie an die Jugend Ihrer beiden Länder. Denken Sie an das Schicksal Ihrer zukünftigen Generationen. Die Zeit ist gekommen, für den Frieden zu kämpfen, für sie zu kämpfen. Bitte geben Sie dem Frieden heute eine echte Chance, bevor es für uns alle zu spät ist. Ich bitte Sie demütig darum.“

Am Ende der Debatte am 26. September räumte Csaba Korosi , der Präsident der Generalversammlung, in seiner Schlusserklärung ein, dass die Beendigung des Krieges in der Ukraine eine der Hauptbotschaften sei, die auf der diesjährigen Generalversammlung „durch den Saal hallte“.

[Sie können hier Korosis Schlusswort und alle Aufrufe zum Frieden lesen, auf die er sich bezog.]

[Um sich den „Legionen anzuschließen, die solidarisch zusammenarbeiten … um den Kriegslobbys die bedingungslose Option des Friedens aufzuzwingen“, wie Jean-Claude Gakosso sagte, können Sie mehr unter Frieden in der Ukraine erfahren .]

Medea Benjamin , Mitbegründerin von Global Exchange und CODEPINK: Women for Peace , ist Autorin des 2018 erschienenen Buches Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran . Zu ihren früheren Büchern gehören: Kingdom of the Unjust: Behind the US-Saudi Connection (2016); Drohnenkrieg: Töten per Fernbedienung (2013); Don’t Be Afraid Gringo: A Honduran Woman Speaks from the Heart (1989) und mit Jodie Evans Stop the Next War Now (Inner Ocean Action Guide) (2005).

Nicolas JS Davies ist unabhängiger Journalist, Forscher bei CODEPINK und Autor von Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq .

